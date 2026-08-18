Türk Mimarın Barselona'daki Bir Apartman Dizaynı Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu

New York’taki Pratt Institute eğitimi sonrasında efsanevi mimar Ricardo Bofill’in Barselona’daki stüdyosunda (Taller de Arquitectura) uzun yıllar deneyim kazanan ve ardından kendi stüdyosu Estudio AD’yi kuran Alihan Dumankaya, tasarımlarında yerel kimlik ile evrensel estetik ilkelerini bir araya getiriyor.

Uluslararası platformlarda takdir toplayan ve mimarlık çevrelerinde geniş yankı uyandıran bu proje, çağdaş konut mimarisinde 'cansız beton evlerden' sıyrılıp sıcak, insan ölçeğinde ve kültürel dokuya saygılı alternatiflerin de mümkün olduğunu kanıtlıyor. Mimarın Barselona'daki bir apartman için tasarladığı konsept de tam olarak bu özellikleri sayesinde viral oldu.