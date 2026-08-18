Türk Mimarın Barselona'daki Bir Apartman Dizaynı Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu
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Mimar Alihan Dumankaya’nın Barselona sokakları için tasarladığı konut projesinin konsepti, akademisyen ve sürdürülebilir mimarlık uzmanı Philip Oldfield’ın paylaşımıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. Soluk yeşil cephe seramikleri, ahşap kepenkleri ve zemin kattaki kemerli pasaj alanıyla dikkat çeken tasarım, birçok yabancı kullanıcı tarafından çok beğenilerek günümüz dünyasında betondan şehirlerde yapılabilecek en ideal yaşam alanı olarak övgü gördü.
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Mimar Alihan Dumankaya tarafından tasarlanan apartman konsepti birçok kişiden büyük övgü topladı.
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Bu konsepti özel kılan ne?
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Bu tasarım bizim goygoycuların da gözünden kaçmadı...
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Bizimkisi de bir sevda...
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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