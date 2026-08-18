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Türk Mimarın Barselona'daki Bir Apartman Dizaynı Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu

Türk Mimarın Barselona'daki Bir Apartman Dizaynı Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 14:57
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Mimar Alihan Dumankaya’nın Barselona sokakları için tasarladığı konut projesinin konsepti, akademisyen ve sürdürülebilir mimarlık uzmanı Philip Oldfield’ın paylaşımıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. Soluk yeşil cephe seramikleri, ahşap kepenkleri ve zemin kattaki kemerli pasaj alanıyla dikkat çeken tasarım, birçok yabancı kullanıcı tarafından çok beğenilerek günümüz dünyasında betondan şehirlerde yapılabilecek en ideal yaşam alanı olarak övgü gördü.

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Mimar Alihan Dumankaya tarafından tasarlanan apartman konsepti birçok kişiden büyük övgü topladı.

Mimar Alihan Dumankaya tarafından tasarlanan apartman konsepti birçok kişiden büyük övgü topladı.

New York’taki Pratt Institute eğitimi sonrasında efsanevi mimar Ricardo Bofill’in Barselona’daki stüdyosunda (Taller de Arquitectura) uzun yıllar deneyim kazanan ve ardından kendi stüdyosu Estudio AD’yi kuran Alihan Dumankaya, tasarımlarında yerel kimlik ile evrensel estetik ilkelerini bir araya getiriyor.

Uluslararası platformlarda takdir toplayan ve mimarlık çevrelerinde geniş yankı uyandıran bu proje, çağdaş konut mimarisinde 'cansız beton evlerden' sıyrılıp sıcak, insan ölçeğinde ve kültürel dokuya saygılı alternatiflerin de mümkün olduğunu kanıtlıyor. Mimarın Barselona'daki bir apartman için tasarladığı konsept de tam olarak bu özellikleri sayesinde viral oldu.

Bu konsepti özel kılan ne?

Bu konsepti özel kılan ne?

Barselona’nın tarihsel mimari dokusu, Akdeniz iklimine uygun işlevsel detaylar ve zemin seviyesinde kamusal hayatı destekleyen esnaf dükkanlarıyla şekilleniyor. Alihan Dumankaya’nın imzasını taşıyan bu konsept çalışmasında, geleneksel ahşap kepenklerin sunduğu gölgeleme çözümü, Katalan mimarisinin vazgeçilmezi olan seramik kaplamalarla birleşiyor. Bina merkezinde dikey uzanan cam tuğla detay ise hem iç mekana doğal ışık sağlama işlevini üstleniyor hem de yapıya karakter katan bir kontrast sunuyor.

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Bu tasarım bizim goygoycuların da gözünden kaçmadı...

Bu tasarım bizim goygoycuların da gözünden kaçmadı...
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Bizimkisi de bir sevda...

Bizimkisi de bir sevda...
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Tabelası bile hazır

Tabelası bile hazır
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Biz en iyisi bildiğimizle devam edelim...

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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