Bodrum'un En İyi Beachler'i

Bir beach club seçerken dikkat etmeniz gereken temel kriterler, tatilinizin kalitesini doğrudan etkiler.

Havuz, Deniz Erişimi ve Şezlong: Konfor Kriterleri

Bodrum kıyıları genellikle taşlık veya derin iskelelerden oluşur. Eğer kum plaj takıntınız varsa Lucca Beach veya Bitez taraflarını; 'iskeleden atlayıp derin suya girmeliyim' derseniz Maçakızı lokasyonunu seçmelisiniz. 2026'da birçok mekan, şezlong mesafelerini artırarak daha izole bir güneşlenme alanı sunmaya odaklanmıştır.

DJ, Canlı Müzik ve Akşam Programı Sunan Beach'ler

Happy Hour konsepti Bodrum'un kalbidir. Özellikle Scorpios ve Xuma Village gibi mekanlar, müzik kürasyonlarıyla dünyaca ünlüdür. Eğer sakinlik arıyorsanız, müzik sesinin daha düşük olduğu butik otel plajlarını tercih etmelisiniz.