Suların Yaşı Tersine Dönüyor: Pasifik Okyanusu'ndaki Tuhaf Değişim
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Okyanus sularının da bir yaşı var' desek ne düşünürdünüz? Merak etmeyin, sizi kandırmaya çalışmıyoruz. Pasifik'te suların yaşı beklenmedik bir şekilde değişiyor. Yeni bir araştırmaya göre önümüzdeki yüzyılda okyanusun bazı bölgelerinde genç sular yaşlanacak, yaşlı sular ise gençleşecek. Bu değişimin deniz canlıları için önemli sonuçları olabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suyun Yaşı Nasıl Ölçülür?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En Büyük Değişim Kuzey Pasifik'te Bekleniyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın