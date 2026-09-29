Suların Yaşı Tersine Dönüyor: Pasifik Okyanusu'ndaki Tuhaf Değişim

Isınan su daha hafif olduğu için yüzeyde kalıyor. Okyanus ısındıkça üst ve alt katmanlar arasındaki fark büyüyor, katmanlar birbirine daha az karışıyor. Ancak rüzgârların etkisiyle bu yavaşlama her bölgede farklı sonuç veriyor.

Subtropikal Kuzey Pasifik'te termoklin, çoğunlukla yukarıdan gelen genç ve oksijenli suyla besleniyor. Bu karışım yavaşlayınca su yaşlanıyor ve oksijen kaybı belirginleşiyor. Tropikal Pasifik'te ise termoklin daha çok aşağıdan yükselen yaşlı suyun etkisinde. Bu yükseliş de yavaşlayınca bölgedeki sular gençleşiyor.

Araştırmacılara göre bu ikinci etki, Antarktika çevresindeki Güney Okyanusu'nun ısınmasından kaynaklanan bir tür 'uzaktan kumanda' etkisi.

Çalışma ekosistemleri doğrudan incelemese de deniz canlıları için yaşam koşullarının en çok Kuzey Pasifik'te değişebileceğini öne sürüyor. Oksijeni zaten düşük olan bölgelerde ise kayıp daha sınırlı kalacak. Yine de sonuçlar basitleştirilmiş bir modele dayanıyor ve rüzgâr değişimlerini de hesaba katan daha ayrıntılı modellerle doğrulanması gerekiyor.