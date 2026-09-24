Yüzmeyi Beceremeyen Timsahlar Okyanusta Kendi 'Otoyolunu' Yapmış

Deniz timsahı, muazzam cüssesine rağmen uzun mesafeli yüzme konusunda sürüngenler dünyasının en yetersiz canlıları arasında yer alıyor. Bu fiziksel kısıtlamaya karşın türün Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu’ndaki çok sayıda izole adaya yayılması, bilim insanlarını yıllardır düşündüren bir bilmece olarak öne çıkıyordu. Avustralya’daki Kennedy Nehri’nde 27 yetişkin timsaha takılan sonar akustik vericilerinden elde edilen 1,2 milyon veri noktası, bu doğa mucizesinin arkasındaki stratejiyi gün yüzüne çıkarıyor.

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