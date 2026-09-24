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Yüzmeyi Beceremeyen Timsahlar Okyanusta Kendi 'Otoyolunu' Yapmış

Yüzmeyi Beceremeyen Timsahlar Okyanusta Kendi 'Otoyolunu' Yapmış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 21:00
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Deniz timsahı, muazzam cüssesine rağmen uzun mesafeli yüzme konusunda sürüngenler dünyasının en yetersiz canlıları arasında yer alıyor. Bu fiziksel kısıtlamaya karşın türün Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu’ndaki çok sayıda izole adaya yayılması, bilim insanlarını yıllardır düşündüren bir bilmece olarak öne çıkıyordu. Avustralya’daki Kennedy Nehri’nde 27 yetişkin timsaha takılan sonar akustik vericilerinden elde edilen 1,2 milyon veri noktası, bu doğa mucizesinin arkasındaki stratejiyi gün yüzüne çıkarıyor.

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Bilim insanları dev sürüngenlerin okyanusu bir tür ulaşım ağı gibi kullandığını tespit ediyor

Bilim insanları dev sürüngenlerin okyanusu bir tür ulaşım ağı gibi kullandığını tespit ediyor

Elde edilen veriler, deniz timsahlarının tesadüfi hareket etmek yerine adeta bir gelgit takvimi izlediğini ortaya koyuyor. Hayvanlar, akıntının istedikleri yöne doğru güçlü aktığı anları bekleyerek suyun yüzeyinde süzülmeye başlıyor. Yönü tersine dönen akıntıya karşı boşa kürek çekmek yerine en yakın kıyıya çekilip dinlenen dev canlılar, uygun şartlar oluştuğunda yolculuklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Bu akıllıca yöntem, deniz timsahlarının çok az enerji harcayarak devasa mesafeleri katetmesine imkan tanıyor.

Sualtı takip cihazları araştırma boyunca kaydedilen çarpıcı mesafe rekorlarını gözler önüne seriyor

Sualtı takip cihazları araştırma boyunca kaydedilen çarpıcı mesafe rekorlarını gözler önüne seriyor

Söz konusu stratejinin gücünü gösteren en belirgin örnekler arasında iki erkek timsahın gerçekleştirdiği deniz yolculukları göze çarpıyor. Bunlardan 3,84 metre boyundaki bir erkek timsah, mevsimsel akıntı sisteminden faydalanarak 590 kilometrelik mesafeyi sadece 25 günde geride bırakıyor. Güçlü akıntılarıyla bilinen Torres Boğazı'nı kullanan 4,84 metrelik bir diğer timsah ise akıntı yönünün değişmesini bekleyip ilerleyerek 20 günde 411 kilometre katetmeyi başarıyor.

Keşif canlıların evrimsel süreçte adalar arasında nasıl yayıldığını açıkça kanıtlıyor

Keşif canlıların evrimsel süreçte adalar arasında nasıl yayıldığını açıkça kanıtlıyor

Araştırmacıların ulaştığı sonuçlar, deniz timsahlarının yüzyıllardır farklı adalar arasında nasıl popülasyon teması kurduğunu açıklığa kavuşturuyor. Yiyecek ve tatlı su olmadan deniz ortamında uzun süre kalabilen canlılar, akıntıları ustalıkla kullanarak okyanusları aşmayı başarıyor. Bu durum, yalnızca deniz timsahının değil, evrimsel süreçte okyanus engellerini aşan diğer timsah türlerinin de sanılanın aksine kas gücüyle değil, çevre koşullarını lehine çeviren bir uyum becerisiyle yayılım gösterdiğini gösteriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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