Yüzmeyi Beceremeyen Timsahlar Okyanusta Kendi 'Otoyolunu' Yapmış
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Deniz timsahı, muazzam cüssesine rağmen uzun mesafeli yüzme konusunda sürüngenler dünyasının en yetersiz canlıları arasında yer alıyor. Bu fiziksel kısıtlamaya karşın türün Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu’ndaki çok sayıda izole adaya yayılması, bilim insanlarını yıllardır düşündüren bir bilmece olarak öne çıkıyordu. Avustralya’daki Kennedy Nehri’nde 27 yetişkin timsaha takılan sonar akustik vericilerinden elde edilen 1,2 milyon veri noktası, bu doğa mucizesinin arkasındaki stratejiyi gün yüzüne çıkarıyor.
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Bilim insanları dev sürüngenlerin okyanusu bir tür ulaşım ağı gibi kullandığını tespit ediyor
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Sualtı takip cihazları araştırma boyunca kaydedilen çarpıcı mesafe rekorlarını gözler önüne seriyor
Keşif canlıların evrimsel süreçte adalar arasında nasıl yayıldığını açıkça kanıtlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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