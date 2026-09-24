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25 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.09.2026 - 21:46
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Eylül Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ayaklarında bugün küçük bir yorgunluk ya da hassasiyet fark edebilirsin; Ay'ın kendi burcunda bir gün daha ilerlemesi bu bölgeyi biraz daha duyarlı hale getiriyor. Rahat bir ayakkabı seçmen ve ayaklarına birkaç dakika masaj yapman, bugün kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Gün içinde fırsat bulduğunda ayaklarını yukarı kaldırıp dinlendirmen, birikmiş yorgunluğu hafifletmene yardımcı olacak. Ilık su ile yapacağın kısa bir ayak banyosu, hem bedenini hem ruh halini rahatlatabilir. Bugün ayaklarına gösterdiğin bu küçük özen, günün geri kalanını çok daha hafif adımlarla geçirmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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