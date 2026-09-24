2 Atv Dizisinin Erken Final Kararından Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Eylül Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht için erken final kararı verildi.
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23 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş 10 reytinge dayandı.
Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü bile yeni bölümüyle yayınlanan Aşk ve Taht'ı geride bıraktı.
Yayını ertelenen Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, karakterine tam bir yıl hazırlandığını açıkladı.
Eşref Rüya'nın oyuncularından Taner Turan, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan merakla beklenen toplu afiş yayımlandı.
Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar, yeni dizisi Başkalarının Hayatı'ndaki imajıyla ilk kez görüntülendi.
Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'dan ilk paylaşım Lizge Cömert'ten geldi.
Toygar Işıklı, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz jenerik müziğini nasıl bestelediğini ilk kez anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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