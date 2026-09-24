article/comments
article/share
Haberler
TV
2 Atv Dizisinin Erken Final Kararından Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

2 Atv Dizisinin Erken Final Kararından Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 22:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

24 Eylül Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht için erken final kararı verildi.

ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht için erken final kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı Taylan Biraderler imzalı dizi, 5. bölümüyle ekrana veda edecek. İlk 5 bölümü önceden çekilen yapıma kanal tarafından 3 günlük süre tanınmıştı; ancak Total'de 1,62 reytingle 14. sırada kalan 3. bölüm beklentiyi karşılamayınca yolun sonuna gelindi.

Detaylar:

23 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş 10 reytinge dayandı.

23 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş 10 reytinge dayandı.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, üçüncü bölümüyle Total'de 8,85, AB'de 8,40, ABC1'de ise 9,51 reyting alarak üç kategoride birden zirveye yerleşti. Dizinin özeti bile üç kategoride ikinci sırayı aldı.

Detaylar:

Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü bile yeni bölümüyle yayınlanan Aşk ve Taht'ı geride bıraktı.

Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü bile yeni bölümüyle yayınlanan Aşk ve Taht'ı geride bıraktı.

Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve, 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen tekrar bölümüyle AB'de 2,40 reytingle 8., ABC1'de 2,46 reytingle 7. oldu. Total'de de 1,93 alan tekrar, üç kategorinin üçünde de Aşk ve Taht'ın önüne geçti.

Detaylar:

Yayını ertelenen Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, karakterine tam bir yıl hazırlandığını açıkladı.

Yayını ertelenen Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, karakterine tam bir yıl hazırlandığını açıkladı.

27 Eylül Pazar akşamı NOW'da başlayacak dizide eşi tarafından terk edilen ve çocuklarına tek başına bakan tamirci Ömür'ü canlandıran Yeşilçay, diziyi 'eski Türk filmleri tadında' bir proje olarak tanımladı. Oyuncu, evindeki tamir işleriyle bizzat uğraşmasının ve ekipçe yapılan araba bakımı çalışmalarının role hazırlanmasına katkı sağladığını anlattı.

Detaylar:

Eşref Rüya'nın oyuncularından Taner Turan, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.

Eşref Rüya'nın oyuncularından Taner Turan, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir'in 3. sezonuna yeni bir aşiret reisi geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taner Turan, dizide bölgenin önde gelen aşiret reislerinden Mirza karakterine hayat verecek.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan merakla beklenen toplu afiş yayımlandı.

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan merakla beklenen toplu afiş yayımlandı.

Adil ve Esme'nin partner afişinin ardından TRT 1 dizisinin genişleyen kadrosu da aynı karede buluştu. Afişte Eleni, Oruç, Zarif, Şerife, Hicran, İso, Timur Volkov ve Emriye Hala gibi karakterler yer alırken yeni sezonda hikâyeye dahil olacak isimler de ilk kez görüldü.

Detaylar:

Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar, yeni dizisi Başkalarının Hayatı'ndaki imajıyla ilk kez görüntülendi.

Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar, yeni dizisi Başkalarının Hayatı'ndaki imajıyla ilk kez görüntülendi.

26 Eylül Cumartesi akşamı Star TV'de başlayacak Ay Yapım imzalı dizide Okar, oğlu Erim için her şeyi göze alan Jale Korhanlı'ya hayat veriyor. Oyuncu, 'Jale, ilerleyen bölümlerde hepimizi oldukça şaşırtacak' sözleriyle karakterine dair merakı artırdı.

Detaylar:

Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'dan ilk paylaşım Lizge Cömert'ten geldi.

Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'dan ilk paylaşım Lizge Cömert'ten geldi.

Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşacak Lizge Cömert, Instagram hesabından projeye ilişkin ilk görseli yayımladı. Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan Susuz Yaz, 1964'te Berlin'de Altın Ayı kazanan ilk Türk filmi olan Metin Erksan uyarlamasıyla aynı hikâyeyi ekrana taşıyacak.

Detaylar:

Toygar Işıklı, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz jenerik müziğini nasıl bestelediğini ilk kez anlattı.

Toygar Işıklı, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz jenerik müziğini nasıl bestelediğini ilk kez anlattı.

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan ünlü besteci, melodinin Boğaz Köprüsü'nde trafikte beklerken aklına geldiğini söyledi. Işıklı, o dönem telefonla ses kaydı almak kolay olmadığı için melodiyi unutmamak adına evindeki telesekreteri arayıp sesli mesaj bıraktığını anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın