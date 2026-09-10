article/comments
article/share
Haberler
TV
Sevdan Bir Ateş-Aşk ve Taht Reyting Rekabetinden Kızılcık Şerbeti Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sevdan Bir Ateş-Aşk ve Taht Reyting Rekabetinden Kızılcık Şerbeti Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

burak özçivit Kızılcık Şerbeti Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 17:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon dünyasında bugün ekranlar bir an olsun durmadı; yeni dizi kareleri, kadro değişiklikleri ve reyting sonuçları birbirini kovaladı. 10 Eylül Perşembe günü boyunca televizyonda yaşanan gelişmeleri sizin için tek tek derledik.

Hangi diziye kim katıldı, hangi yapım geceye damga vurdu, merak edilenleri aşağıda bulabilirsiniz.

Bakalım bugün ekranlarda neler olmuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, yıllar sonra yeni bir diziyle ekranlara döndü.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, yıllar sonra yeni bir diziyle ekranlara döndü.

Fikret Kuşkan'ın başrolünde olduğu TRT 1'in yeni yapımı Evlilik Güzeldir'de rol alan Garip, kızıl saçlı yeni haliyle sosyal medyada konuşuldu. 2010-2012 arasında canlandırdığı Duygu karakterinden bu yana geçen sürede oyuncunun görünümündeki değişim izleyicileri şaşırttı.

Detaylar:

Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'den ilk bölüm kareleri paylaşıldı.

Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'den ilk bölüm kareleri paylaşıldı.

ATV'de 17 Eylül'de başlayacak yapımda Özçivit'e Sibel Taşçıoğlu ve Beyza Gümülcine eşlik ediyor. Dizi, Adana'nın varlıklı Kozan ailesinin konağında saklanan sırları ve aile içi hesaplaşmaları konu alıyor.

Detaylar:

Uzak Şehir'e veda eden Ceren Moray, Tuzlu Kahve dizisinde Aybüke oldu.

Uzak Şehir'e veda eden Ceren Moray, Tuzlu Kahve dizisinde Aybüke oldu.

Nermin Destan'ın kızı Aybüke karakterine hayat veren Moray, 1 Eylül'de başlayan yapımda Avlu ve O Hayat Benim'deki tecrübesini rolüne taşıdı. İlk bölümün ardından oyuncunun performansı ve dizinin kalabalık kadrosu sosyal medyada beğeniyle karşılandı.

Detaylar:

Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik, reyting başarısının ardından ilk kez konuştu.

Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik, reyting başarısının ardından ilk kez konuştu.

ATV'nin yaz dizisi yüksek izlenme oranlarıyla devam kararı alınca Geyik, KAFA TV'nin Boş Ders programına konuk oldu. Oyuncu, emeğin karşılığını almanın kendisi için keyifli olduğunu söyledi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse tamamen değişti, yeni sezon fragmanı tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse tamamen değişti, yeni sezon fragmanı tepki çekti.

Selin Türkmen, Feyza Civelek, Neslihan Yeldan ve Ceren Karakoç'un ayrılmasıyla diziye Asena Keskinci ve Murat Aygen gibi yeni isimler katıldı. Fragmanda Salkım'ın balkondan itilme anısı ve Fatih'in öfkeli çıkışı yer alırken izleyiciler kadro değişikliğini sosyal medyada eleştirdi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın yeni dizisi Centilmen'e ödüllü bir oyuncu daha katıldı.

NOW'ın yeni dizisi Centilmen'e ödüllü bir oyuncu daha katıldı.

Vahide Perçin'in başrolünde olduğu, bir holding ailesinin güç mücadelesini anlatan yapıma Selen Öztürk dahil oldu. Öztürk, dizide İclal karakterine hayat verecek.

Detaylar:

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan yapımda, düğün öncesi kaybolan Leyla ile Mirza'nın aşkı yedi yıl sonra yeniden karşı karşıya geliyor. Kapadokya'da çekilen dizide Leyla'nın yanındaki küçük kızı Hüma, hikâyeyi karmaşık bir hale getiriyor.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde sezonlar boyunca cevapsız kalan sorular bir araya toplandı.

Kızılcık Şerbeti'nde sezonlar boyunca cevapsız kalan sorular bir araya toplandı.

Yazı, Giray ve Heves'in yasak ilişkisi, Pembe'nin ölümü, Cemo'nun babasının kimliği ve Asude'nin gizemli abisi gibi birçok konu hâlâ açıklığa kavuşmadı. Kadroda yaşanan değişimin bu soruları 5. sezonda yanıtlayıp yanıtlamayacağı merak ediliyor.

Detaylar:

Yeraltı'nın yeni sezonu için ilk kare geldi, kadroya dört yeni isim katıldı.

Yeraltı'nın yeni sezonu için ilk kare geldi, kadroya dört yeni isim katıldı.

İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer'in mevcut oyuncularla buluştuğu okuma provası gerçekleşti. Genişleyen kadronun dizinin dengelerini nasıl değiştireceği merak konusu; yeni sezon ekim ayında ekrana gelecek.

Detaylar:

Kanal D'nin Susuz Yaz dizisine bir ödüllü oyuncu daha katıldı.

Kanal D'nin Susuz Yaz dizisine bir ödüllü oyuncu daha katıldı.

45. İstanbul Film Festivali'nde Ölü Köpekler Isırmaz filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Kemal Burak Alper, dizide Hasan'ın aile büyüğü Musa karakterini canlandıracak. Necati Cumalı uyarlaması, Ay Yapım imzalı yapım Adana'da çekiliyor.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle Kızılcık Şerbeti'ni geride bırakacağı iddiasıyla konuşuldu.

Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle Kızılcık Şerbeti'ni geride bırakacağı iddiasıyla konuşuldu.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerinde olduğu yeni yapım, ilk bölümünün ardından sosyal medyada yoğun şekilde konuşuldu. Dizinin geniş kadrosu ve Kapadokya'da çekilen atmosferi izleyicinin ilgisini çekti.

Detaylar:

9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı, gecenin lideri belli oldu.

9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı, gecenin lideri belli oldu.

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht, Akın Akınözü'nün başrolünde olmasına rağmen güçlü bir açılış yapamadı ve 1,65 reytingle AB kategorisinde 8. sırada kaldı. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i ise 3,54 reytingle gecenin 2. sırasına yerleşerek rakibinin önüne geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın