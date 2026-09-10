Sevdan Bir Ateş-Aşk ve Taht Reyting Rekabetinden Kızılcık Şerbeti Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon dünyasında bugün ekranlar bir an olsun durmadı; yeni dizi kareleri, kadro değişiklikleri ve reyting sonuçları birbirini kovaladı. 10 Eylül Perşembe günü boyunca televizyonda yaşanan gelişmeleri sizin için tek tek derledik.
Hangi diziye kim katıldı, hangi yapım geceye damga vurdu, merak edilenleri aşağıda bulabilirsiniz.
Bakalım bugün ekranlarda neler olmuş?
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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, yıllar sonra yeni bir diziyle ekranlara döndü.
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Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'den ilk bölüm kareleri paylaşıldı.
Uzak Şehir'e veda eden Ceren Moray, Tuzlu Kahve dizisinde Aybüke oldu.
Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik, reyting başarısının ardından ilk kez konuştu.
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse tamamen değişti, yeni sezon fragmanı tepki çekti.
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NOW'ın yeni dizisi Centilmen'e ödüllü bir oyuncu daha katıldı.
Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.
Kızılcık Şerbeti'nde sezonlar boyunca cevapsız kalan sorular bir araya toplandı.
Yeraltı'nın yeni sezonu için ilk kare geldi, kadroya dört yeni isim katıldı.
Kanal D'nin Susuz Yaz dizisine bir ödüllü oyuncu daha katıldı.
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Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle Kızılcık Şerbeti'ni geride bırakacağı iddiasıyla konuşuldu.
9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı, gecenin lideri belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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