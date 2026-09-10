ATV'nin Yeni Dizisi 1 Reyting Aldı: 9 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
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9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ve ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın ilk bölümleriyle ekrana geldiği 9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sevdan Bir Ateş, gecenin en çok izlenen dizisi olurken ATV'nin Aşk ve Taht dizisi 1 reyting alarak hüsran yarattı.
İşte, 9 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları...
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9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
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9 Eylül Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
9 Eylül Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
9 Eylül Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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