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ATV'nin Yeni Dizisi 1 Reyting Aldı: 9 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

ATV'nin Yeni Dizisi 1 Reyting Aldı: 9 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2026 - 10:27
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9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ve ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın ilk bölümleriyle ekrana geldiği 9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sevdan Bir Ateş, gecenin en çok izlenen dizisi olurken ATV'nin Aşk ve Taht dizisi 1 reyting alarak hüsran yarattı.

İşte, 9 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları...

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9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

9 Eylül Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yeni sezonun dikkat çeken reyting mücadelelerinden biri yaşandı. ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht ile Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, ilk bölümleriyle aynı akşam seyirci karşısına çıktı. Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verdiği ve ekranda yeni bir dönem dizisi rüzgarı estirmeyi hedefleyen Aşk ve Taht, ilk bölümüyle reytinglerde beklenen güçlü başlangıcı yapamadı. Dizi TOTAL'de 2,49 reytingle 6., AB'de 1,65 reytingle 8., ABC1'de ise 2,19 reytingle 6. sırada yer aldı. Gecenin dizi yarışında öne çıkan yapım ise Sevdan Bir Ateş oldu. Murat Ünalmış ve Özge Özer'i başrollerde buluşturan dizi TOTAL'de 3,54 reytingle 2., AB'de 2,24 reytingle 3., ABC1'de ise 2,85 reytingle 3. sıraya yerleşti.

9 Eylül Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

9 Eylül Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

9 Eylül Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

9 Eylül Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

9 Eylül Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

9 Eylül Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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