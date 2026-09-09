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Kadrosu Komple Değişen Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Kadrosu Komple Değişen Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 17:24
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Show TV'nin 5. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon fragmanı sonunda yayınlandı. Yayın tarihiyle beraber yayınlanan fragman heyecan yaratırken fenomen dizinin geri dönüşüne seyirciden yorum yağdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişiklikler yaşanan Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezonlarda dizinin önemli karakterlerine hayat veren Feyza Civelek, Selin Türkmen ve Ceren Karakoç kadroya veda ederken, yeni sezonda hikâyeye farklı isimler dahil oldu. Murat Aygen ve Asena Keskinci'nin kadroya katılmasıyla yenilenen Kızılcık Şerbeti'nin yeni dönemine dair ilk ipuçları da fragmanla birlikte ortaya çıktı. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada Kızılcık Şerbeti'nin geri dönüşü ve değişen oyuncu kadrosu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon ilk fragmanı:

Gelen yorumlardan bazıları da burada:

Gelen yorumlardan bazıları da burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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