Kadrosu Komple Değişen Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV'nin 5. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon fragmanı sonunda yayınlandı. Yayın tarihiyle beraber yayınlanan fragman heyecan yaratırken fenomen dizinin geri dönüşüne seyirciden yorum yağdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon ilk fragmanı:
Gelen yorumlardan bazıları da burada:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın