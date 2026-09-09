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Salı Rekabeti Kızışıyor! NOW, Yeni Dizisini Haysiyet, Tuzlu Kahve ve A.B.İ.'nin Karşısına Çıkarıyor

Salı Rekabeti Kızışıyor! NOW, Yeni Dizisini Haysiyet, Tuzlu Kahve ve A.B.İ.'nin Karşısına Çıkarıyor

Now TV A.B.İ. Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 15:23
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Yeni sezonun ilk büyük salı rekabetinde Haysiyet, A.B.İ. ve Tuzlu Kahve karşı karşıya gelirken NOW cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Kanalın yeni sezon için hazırladığı Anne Yarısı'nın hangi gün ekrana geleceği merak edilirken, dizinin doğrudan bu üç yapımın karşısına çıkabileceği konuşuluyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Televizyonda yeni sezonun başlamasıyla salı akşamlarının reyting mücadelesi de şekillenmeye başladı.

Televizyonda yeni sezonun başlamasıyla salı akşamlarının reyting mücadelesi de şekillenmeye başladı.

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkarken, A.B.İ. yenilenen hikâyesi ve yeni başrol oyuncusu Bergüzar Korel'le yeni sezonunu açtı. Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisi ise 2. bölümüyle yarıştaki yerini aldı. Üç dizinin karşı karşıya geldiği gecenin hemen ardından NOW'ın da salı rekabetine dahil olmaya hazırlandığı konuşulmaya başlandı.

Birsen Altuntaş, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nı salı akşamı Haysiyet, A.B.İ. ve Tuzlu Kahve'yle rakip yapacağını açıkladı.

Birsen Altuntaş, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nı salı akşamı Haysiyet, A.B.İ. ve Tuzlu Kahve'yle rakip yapacağını açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Anne Yarısı'nın yayın tarihinin bu akşam duyurulmasının beklendiği belirtiliyor. Kulislerde konuşulan plana göre Anne Yarısı için 22 Eylül Salı tarihi gündemde. Bu plan kesinleşirse Anne Yarısı; Haysiyet, A.B.İ. ve Tuzlu Kahve'yle aynı akşam reyting mücadelesine girecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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