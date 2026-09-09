Salı Rekabeti Kızışıyor! NOW, Yeni Dizisini Haysiyet, Tuzlu Kahve ve A.B.İ.'nin Karşısına Çıkarıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni sezonun ilk büyük salı rekabetinde Haysiyet, A.B.İ. ve Tuzlu Kahve karşı karşıya gelirken NOW cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Kanalın yeni sezon için hazırladığı Anne Yarısı'nın hangi gün ekrana geleceği merak edilirken, dizinin doğrudan bu üç yapımın karşısına çıkabileceği konuşuluyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyonda yeni sezonun başlamasıyla salı akşamlarının reyting mücadelesi de şekillenmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nı salı akşamı Haysiyet, A.B.İ. ve Tuzlu Kahve'yle rakip yapacağını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın