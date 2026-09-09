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Uzak Şehir'i Reytinglerde Sollamıştı! Taşacak Bu Deniz'in Çekim Tarihi Açıklandı

Uzak Şehir'i Reytinglerde Sollamıştı! Taşacak Bu Deniz'in Çekim Tarihi Açıklandı

Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 14:17
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Yeni sezonun başlamasıyla diziler birer birer ekranlara dönmeye hazırlanırken geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'le girdiği reyting yarışıyla dikkat çeken Taşacak Bu Deniz cephesindeki sessizlik merak uyandırmıştı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan fenomen Karadeniz dizisinin çekimleri henüz başlamazken yeni sezon için beklenen haber sonunda geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in çekim tarihi sonunda netleşti!

Fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in çekim tarihi sonunda netleşti!

Televizyonda yeni yayın dönemi başlarken geçtiğimiz sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon hazırlıklarının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Özellikle Uzak Şehir'le haftalık reytinglerde girdiği yarışla dikkat çeken Karadeniz dizisinin henüz sete çıkmaması seyircinin yeni sezon bekleyişini artırdı. 

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Taşacak Bu Deniz ekibi bugün Trabzon'a hareket ediyor. Dizinin başrolleri Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe ise yeni sezon öncesinde kamera karşısına geçecek. İkili ve toplu afiş çekimleri 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. Ardından ekip sete çıkacak ve Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon çekimleri 11 Eylül Cuma günü başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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