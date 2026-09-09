Uzak Şehir'i Reytinglerde Sollamıştı! Taşacak Bu Deniz'in Çekim Tarihi Açıklandı
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Yeni sezonun başlamasıyla diziler birer birer ekranlara dönmeye hazırlanırken geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'le girdiği reyting yarışıyla dikkat çeken Taşacak Bu Deniz cephesindeki sessizlik merak uyandırmıştı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan fenomen Karadeniz dizisinin çekimleri henüz başlamazken yeni sezon için beklenen haber sonunda geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in çekim tarihi sonunda netleşti!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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