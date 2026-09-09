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Uzak Şehir 80'lerde Çekilseydi Nasıl Görünürdü? Karakterlerin Değişimi Şaşırttı

Uzak Şehir 80'lerde Çekilseydi Nasıl Görünürdü? Karakterlerin Değişimi Şaşırttı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 13:17
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Sosyal medyada farklı dönemlerin estetiğini günümüze uyarlayan 80'ler akımı bu kez Uzak Şehir'e sıçradı. Biz de yapay zekadan yardım alarak Kanal D'nin fenomen dizisinin karakterlerini yıllar öncesine götürdük. Peki Uzak Şehir gerçekten 80'lerde çekilseydi Alya, Cihan ve diğer karakterler nasıl görünürdü?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sosyal medyada son dönemde popüler olan 80'ler akımını Türk dizilerine uyarladık. İlk durağımız ise Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir oldu.

Sosyal medyada son dönemde popüler olan 80'ler akımını Türk dizilerine uyarladık. İlk durağımız ise Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir oldu.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı diziyi yapay zekanın yardımıyla günümüzden alıp 1980'lerin televizyon dünyasına taşıdık. Saç modellerinden kıyafetlere, makyajlardan fotoğrafların genel havasına kadar karakterleri dönemin estetiğine göre yeniden yorumladık. Ortaya çıkan görüntülerde bazı karakterler bugünkü hallerinden oldukça farklı görünürken bazılarının 80'ler tarzına şaşırtıcı derecede uyum sağlaması dikkat çekti.

İşte yapay zekayla hazırladığımız 80'ler versiyonları...

Cihan ve Alya'nın düğünü 80'lerde böyle görünürdü.

Cihan ve Alya'nın düğünü 80'lerde böyle görünürdü.

Zerrin ve Kaya'nın tarzına bakın!

Zerrin ve Kaya'nın tarzına bakın!

Boran Albora'dan 80'lerde de kurtulamadık.

Boran Albora'dan 80'lerde de kurtulamadık.

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Demir Baybars, 80'lerde de tarzından ödün vermemiş.

Demir Baybars, 80'lerde de tarzından ödün vermemiş.

Şahin ve Nare'nin gizli nikahına bakın!

Şahin ve Nare'nin gizli nikahına bakın!

Hanımağa Sadakat Albora 80'lerde!

Hanımağa Sadakat Albora 80'lerde!

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Şu afişle 80'lerde de reyting rekoru garantiydi!

Şu afişle 80'lerde de reyting rekoru garantiydi!
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Cihan Albora 80'lerde de karizmasından bir şey kaybetmiyor.

Cihan Albora 80'lerde de karizmasından bir şey kaybetmiyor.

80'lerden bir mutlu aile tablosu ❤️

80'lerden bir mutlu aile tablosu ❤️

3. sezon afişine de 80'ler dokunuşu!

3. sezon afişine de 80'ler dokunuşu!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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