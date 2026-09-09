Uzak Şehir 80'lerde Çekilseydi Nasıl Görünürdü? Karakterlerin Değişimi Şaşırttı
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Sosyal medyada farklı dönemlerin estetiğini günümüze uyarlayan 80'ler akımı bu kez Uzak Şehir'e sıçradı. Biz de yapay zekadan yardım alarak Kanal D'nin fenomen dizisinin karakterlerini yıllar öncesine götürdük. Peki Uzak Şehir gerçekten 80'lerde çekilseydi Alya, Cihan ve diğer karakterler nasıl görünürdü?
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Sosyal medyada son dönemde popüler olan 80'ler akımını Türk dizilerine uyarladık. İlk durağımız ise Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir oldu.
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Cihan ve Alya'nın düğünü 80'lerde böyle görünürdü.
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Demir Baybars, 80'lerde de tarzından ödün vermemiş.
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Şu afişle 80'lerde de reyting rekoru garantiydi!
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Cihan Albora 80'lerde de karizmasından bir şey kaybetmiyor.
80'lerden bir mutlu aile tablosu ❤️
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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