Tuzlu Kahve, A.B.İ. ve Haysiyet Reytinglerde Kapıştı! 8 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

8 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında yeni sezonun en dikkat çekici reyting mücadelelerinden biri yaşandı. Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve 2. bölümüyle ekranlara gelirken ATV'nin A.B.İ. dizisi 2. sezonunu açtı. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet ise ilk bölümüyle reyting yarışına dahil oldu. Gecenin sonuçlarında özellikle Tuzlu Kahve'nin performansı dikkat çekti. İlk bölümüyle de güçlü bir başlangıç yapan dizi, 2. bölümünde TOTAL, AB ve ABC kategorilerinin üçünde de yükseliş yaşadı.

Tuzlu Kahve, tüm kategorilerde zirvede yer alırken en büyük hüsranı Kanal D'nin Haysiyet dizisi yaşadı. Haysiyet, TOTAL ve ABC1'de 4. olurken AB grubunda 5. sırada yer aldı. Öte yandan yeni başrol oyuncusu Bergüzar Korel olan A.B.İ. dizisi TOTAL grubunda 2., AB'de 4. ve ABC1'de 3. sırada yer aldı.