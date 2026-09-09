Tuzlu Kahve, A.B.İ. ve Haysiyet Reytinglerde Kapıştı! 8 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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8 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.
Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüyle, A.B.İ.'nin 2. sezonuyla ve Haysiyet dizisinin ilk bölümüyle ekrana geldiği 8 Eylül Salı reyting sonuçlarında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve, 2. bölümüyle üç kategoride de enfes bir yükseliş yaşadı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Öte yandan A.B.İ. ve Haysiyet dizileri gündüz kuşağının fenomen programı Müge Anlı'nın gerisinde kaldı.
İşte, 8 Eylül Salı Reyting Sonuçları...
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8 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.
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8 Eylül Salı TOTAL Reyting Sonuçları:
8 Eylül Salı AB Reyting Sonuçları:
8 Eylül Salı ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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