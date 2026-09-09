article/comments
article/share
Haberler
TV
Tuzlu Kahve, A.B.İ. ve Haysiyet Reytinglerde Kapıştı! 8 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Tuzlu Kahve, A.B.İ. ve Haysiyet Reytinglerde Kapıştı! 8 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting A.B.İ. Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 11:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

8 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüyle, A.B.İ.'nin 2. sezonuyla ve Haysiyet dizisinin ilk bölümüyle ekrana geldiği 8 Eylül Salı reyting sonuçlarında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve, 2. bölümüyle üç kategoride de enfes bir yükseliş yaşadı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Öte yandan A.B.İ. ve Haysiyet dizileri gündüz kuşağının fenomen programı Müge Anlı'nın gerisinde kaldı.

İşte, 8 Eylül Salı Reyting Sonuçları...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.

8 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.

8 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında yeni sezonun en dikkat çekici reyting mücadelelerinden biri yaşandı. Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve 2. bölümüyle ekranlara gelirken ATV'nin A.B.İ. dizisi 2. sezonunu açtı. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet ise ilk bölümüyle reyting yarışına dahil oldu. Gecenin sonuçlarında özellikle Tuzlu Kahve'nin performansı dikkat çekti. İlk bölümüyle de güçlü bir başlangıç yapan dizi, 2. bölümünde TOTAL, AB ve ABC kategorilerinin üçünde de yükseliş yaşadı.

Tuzlu Kahve, tüm kategorilerde zirvede yer alırken en büyük hüsranı Kanal D'nin Haysiyet dizisi yaşadı. Haysiyet, TOTAL ve ABC1'de 4. olurken AB grubunda 5. sırada yer aldı. Öte yandan yeni başrol oyuncusu Bergüzar Korel olan A.B.İ. dizisi TOTAL grubunda 2., AB'de 4. ve ABC1'de 3. sırada yer aldı.

8 Eylül Salı TOTAL Reyting Sonuçları:

8 Eylül Salı TOTAL Reyting Sonuçları:

8 Eylül Salı AB Reyting Sonuçları:

8 Eylül Salı AB Reyting Sonuçları:

8 Eylül Salı ABC1 Reyting Sonuçları:

8 Eylül Salı ABC1 Reyting Sonuçları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın