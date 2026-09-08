Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'e Rakip Oldu! Başrol Yusuf Çim'den İlk Yorum Geldi

Yusuf Çim ve Nil Sude Albayrak'ın başrollerini paylaştığı Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'le ve ATV'nin iddialı yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'la aynı akşam yayınlanacak. Pazartesi akşamlarının güçlü yapımlarından Uzak Şehir'le rakip olacak Evlilik Güzeldir'in başrolü Yusuf Çim'e iki dizi arasındaki rekabet soruldu. Uzak Şehir'i çok yakından takip etmediğini ancak sosyal medyada karşısına çıktığını söyleyen Çim, rakip dizinin başarısını teslim etti.

Yusuf Çim, “Çok takip etmiyorum ama ara ara sosyal medyadan görüyorum. Çok güzel bir iş. Çok iyi oyuncular var, başarısını kanıtlamış bir iş. Bu işin kitlesinin ve seyircisinin çok farklı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Röportajda Nil Sude Albayrak ve Yusuf Çim'e evliliğe nasıl baktıkları da soruldu. Kalbinin şu sıralar boş olduğunu söyleyen Nil Sude Albayrak, “Daha önce tecrübem olmadığı için bilmiyorum. Ama doğru ve güzel insanla tatlı bir şey olacağını düşünüyorum” sözleriyle evlilik hakkındaki düşüncelerini anlattı. Dizide evliliğe pek inanmayan Can'ı canlandıran Yusuf Çim ise gerçek hayatta karakterinden farklı düşündüğünü söyledi. Çim, “Aslında hikayede o tarafa çok inanmayan bir kişiyiz. Ama gerçek hayatta müthiş bir şey” ifadelerini kullandı.