Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'e Rakip Oldu! Başrol Yusuf Çim'den İlk Yorum Geldi
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Pazartesi akşamlarının reyting yarışında Uzak Şehir'in karşısına yeni bir rakip çıkıyor. TRT 1'in Yusuf Çim ve Nil Sude Albayrak'ı buluşturan yeni dizisi Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'le aynı akşam seyirci karşısına çıkacak. TRT'nin yeni aile dizisi Evlilik Güzeldir'in ilk bölümü 6 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanırken dizide boşanma avukatı Can'ı canlandıran Yusuf Çim'e Uzak Şehir'in başarısı ve iki dizi arasındaki rekabet soruldu.
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TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, televizyonun en zorlu akşamı olan pazartesi ekran macerasına başladı.
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Evlilik Güzeldir oyuncuları Yusuf Çim ve Nil Sude Albayrak'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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