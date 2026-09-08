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Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'e Rakip Oldu! Başrol Yusuf Çim'den İlk Yorum Geldi

Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'e Rakip Oldu! Başrol Yusuf Çim'den İlk Yorum Geldi

TRT Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 17:34
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Pazartesi akşamlarının reyting yarışında Uzak Şehir'in karşısına yeni bir rakip çıkıyor. TRT 1'in Yusuf Çim ve Nil Sude Albayrak'ı buluşturan yeni dizisi Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'le aynı akşam seyirci karşısına çıkacak. TRT'nin yeni aile dizisi Evlilik Güzeldir'in ilk bölümü 6 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanırken dizide boşanma avukatı Can'ı canlandıran Yusuf Çim'e Uzak Şehir'in başarısı ve iki dizi arasındaki rekabet soruldu.

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TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, televizyonun en zorlu akşamı olan pazartesi ekran macerasına başladı.

TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, televizyonun en zorlu akşamı olan pazartesi ekran macerasına başladı.

Yusuf Çim ve Nil Sude Albayrak'ın başrollerini paylaştığı Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir'le ve ATV'nin iddialı yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'la aynı akşam yayınlanacak. Pazartesi akşamlarının güçlü yapımlarından Uzak Şehir'le rakip olacak Evlilik Güzeldir'in başrolü Yusuf Çim'e iki dizi arasındaki rekabet soruldu. Uzak Şehir'i çok yakından takip etmediğini ancak sosyal medyada karşısına çıktığını söyleyen Çim, rakip dizinin başarısını teslim etti.

Yusuf Çim, “Çok takip etmiyorum ama ara ara sosyal medyadan görüyorum. Çok güzel bir iş. Çok iyi oyuncular var, başarısını kanıtlamış bir iş. Bu işin kitlesinin ve seyircisinin çok farklı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Röportajda Nil Sude Albayrak ve Yusuf Çim'e evliliğe nasıl baktıkları da soruldu. Kalbinin şu sıralar boş olduğunu söyleyen Nil Sude Albayrak, “Daha önce tecrübem olmadığı için bilmiyorum. Ama doğru ve güzel insanla tatlı bir şey olacağını düşünüyorum” sözleriyle evlilik hakkındaki düşüncelerini anlattı. Dizide evliliğe pek inanmayan Can'ı canlandıran Yusuf Çim ise gerçek hayatta karakterinden farklı düşündüğünü söyledi. Çim, “Aslında hikayede o tarafa çok inanmayan bir kişiyiz. Ama gerçek hayatta müthiş bir şey” ifadelerini kullandı.

Evlilik Güzeldir oyuncuları Yusuf Çim ve Nil Sude Albayrak'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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