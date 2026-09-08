2 Yeni Dizi Yayınlandı, Lider Kendi Rekorunu Kırdı: 31 Ağustos - 6 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri
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Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki mücadele tam gaz devam ediyor. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu dizilerinin yeni bölümüyle ekrana geldiği 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında Tuzlu Kahve ve Mercan Köşk ilk bölümleriyle ekrana gelirken Gönül Dağı'nın yeni sezonu başladı. Peki en çok hangi dizi izlendi?
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Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu. Tuzlu Kahve ve Mercan Köşk sıralamada kaçıncı oldu? Gönül Dağı'nın geri dönüş reytingi nasıl?
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31 Ağustos - 6 Eylül haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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