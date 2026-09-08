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2 Yeni Dizi Yayınlandı, Lider Kendi Rekorunu Kırdı: 31 Ağustos - 6 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri

2 Yeni Dizi Yayınlandı, Lider Kendi Rekorunu Kırdı: 31 Ağustos - 6 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 17:07
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Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki mücadele tam gaz devam ediyor. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu dizilerinin yeni bölümüyle ekrana geldiği 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında Tuzlu Kahve ve Mercan Köşk ilk bölümleriyle ekrana gelirken Gönül Dağı'nın yeni sezonu başladı. Peki en çok hangi dizi izlendi?

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Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu. Tuzlu Kahve ve Mercan Köşk sıralamada kaçıncı oldu? Gönül Dağı'nın geri dönüş reytingi nasıl?

Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu. Tuzlu Kahve ve Mercan Köşk sıralamada kaçıncı oldu? Gönül Dağı'nın geri dönüş reytingi nasıl?

Televizyonda yeni yayın döneminin başlamasıyla haftalık reyting sıralamasındaki rekabet de hareketlendi. 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında hem yaz sezonundan devam eden yapımlar hem de yeni sezona başlayan diziler seyirci karşısına çıktı. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu yeni bölümleriyle ekrana gelirken Tuzlu Kahve ve Mercan Köşk ilk bölümleriyle reyting yarışına katıldı. TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı da yeni sezonunun ilk bölümüyle haftanın dikkat çeken yapımlarından biri oldu. 31 Ağustos - 6 Eylül haftasının kazananı Daha 17 oldu. Kanal D dizisi TOTAL, AB ve ABC1 gruplarının üçünde de haftayı zirvede tamamladı. Daha 17 bununla da kalmayarak kendi reyting rekorunu yeniledi ve 8 reyting seviyesine dayandı.

31 Ağustos - 6 Eylül haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:

31 Ağustos - 6 Eylül haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:

TOTAL

Daha 17 | 8.01

Altı Üstü İstanbul | 7.69

Tuzlu Kahve | 4.36

Muhtemel Aşk | 3.50

Doğanın Kanunu (Final) | 3.40

Gönül Dağı | 2.93

Mercan Köşk | 2.78

AB

Daha 17 | 6.25

Altı Üstü İstanbul | 4.28

Tuzlu Kahve | 4.28

Doğanın Kanunu (Final) | 2.86

Muhtemel Aşk | 2.61

Gönül Dağı | 2.58

Mercan Köşk | 1.86

ABC1

Daha 17 | 7.21

Altı Üstü İstanbul | 6.61

Tuzlu Kahve | 5.11

Muhtemel Aşk | 3.11

Doğanın Kanunu (Final) | 3.10

Gönül Dağı | 2.79

Mercan Köşk | 2.33

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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