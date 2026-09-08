2 Yeni Dizi Yayınlandı, Lider Kendi Rekorunu Kırdı: 31 Ağustos - 6 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri

Televizyonda yeni yayın döneminin başlamasıyla haftalık reyting sıralamasındaki rekabet de hareketlendi. 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında hem yaz sezonundan devam eden yapımlar hem de yeni sezona başlayan diziler seyirci karşısına çıktı. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu yeni bölümleriyle ekrana gelirken Tuzlu Kahve ve Mercan Köşk ilk bölümleriyle reyting yarışına katıldı. TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı da yeni sezonunun ilk bölümüyle haftanın dikkat çeken yapımlarından biri oldu. 31 Ağustos - 6 Eylül haftasının kazananı Daha 17 oldu. Kanal D dizisi TOTAL, AB ve ABC1 gruplarının üçünde de haftayı zirvede tamamladı. Daha 17 bununla da kalmayarak kendi reyting rekorunu yeniledi ve 8 reyting seviyesine dayandı.