Yeraltı'nda Kimin Vurulduğu Belli Oldu! Yeni Sezonun İlk Sahnesi Ortaya Çıktı
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Yeraltı'nın sezon finalinde Cihan'ın ateşlediği silahın hedefinde kimin olduğu büyük merak konusu olmuştu. Merdan ile Hülya'nın nikahında yaşanan çatışmanın ardından Bozo, Haydar Ali ve Ceylan'ın akıbeti soru işareti olarak bırakılmıştı. Yeni sezon çekimleri sürerken merak edilen karakterle ilgili ilk bilgi ortaya çıktı.
KAYNAK: Magazin Burada
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NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı'nın sezon finalinde vurulan isim ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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