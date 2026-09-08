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Yeraltı'nda Kimin Vurulduğu Belli Oldu! Yeni Sezonun İlk Sahnesi Ortaya Çıktı

Yeraltı'nda Kimin Vurulduğu Belli Oldu! Yeni Sezonun İlk Sahnesi Ortaya Çıktı

Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 14:46
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Yeraltı'nın sezon finalinde Cihan'ın ateşlediği silahın hedefinde kimin olduğu büyük merak konusu olmuştu. Merdan ile Hülya'nın nikahında yaşanan çatışmanın ardından Bozo, Haydar Ali ve Ceylan'ın akıbeti soru işareti olarak bırakılmıştı. Yeni sezon çekimleri sürerken merak edilen karakterle ilgili ilk bilgi ortaya çıktı.

KAYNAK: Magazin Burada

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NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı'nın sezon finalinde vurulan isim ortaya çıktı.

NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı'nın sezon finalinde vurulan isim ortaya çıktı.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Yeraltı, sezon finalinde seyirciyi büyük bir soru işaretiyle baş başa bırakmıştı. Merdan ile Hülya'nın nikah töreninde yaşanan çatışma, dizinin yeni sezonuna taşınacak en büyük gizemlerden birini beraberinde getirmişti. 16. bölümde Cihan'ın silahını ateşlemesinin ardından Bozo, Ali Haydar ve Ceylan'dan hangisinin vurulduğu gösterilmeden sezon sona ermişti. Yeni sezon yaklaşırken bu sahneyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Magazin Burada'nın iddiasına göre Cihan'ın ateşlediği silahla vurulan kişi Ceylan. Devrim Özkan'ın hayat verdiği Ceylan'ın yeni sezonun açılışında vurulduğu sahnenin devamının ekrana geleceği öne sürüldü. Ceylan'ın neden hedef olduğu ve yaşananların geçmişteki hesaplaşmalarla bağlantısının da yeni bölümle birlikte ortaya çıkacağı belirtildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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