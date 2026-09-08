Yeraltı'nda Kimin Vurulduğu Belli Oldu! Yeni Sezonun İlk Sahnesi Ortaya Çıktı

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Yeraltı, sezon finalinde seyirciyi büyük bir soru işaretiyle baş başa bırakmıştı. Merdan ile Hülya'nın nikah töreninde yaşanan çatışma, dizinin yeni sezonuna taşınacak en büyük gizemlerden birini beraberinde getirmişti. 16. bölümde Cihan'ın silahını ateşlemesinin ardından Bozo, Ali Haydar ve Ceylan'dan hangisinin vurulduğu gösterilmeden sezon sona ermişti. Yeni sezon yaklaşırken bu sahneyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Magazin Burada'nın iddiasına göre Cihan'ın ateşlediği silahla vurulan kişi Ceylan. Devrim Özkan'ın hayat verdiği Ceylan'ın yeni sezonun açılışında vurulduğu sahnenin devamının ekrana geleceği öne sürüldü. Ceylan'ın neden hedef olduğu ve yaşananların geçmişteki hesaplaşmalarla bağlantısının da yeni bölümle birlikte ortaya çıkacağı belirtildi.