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Ekime Kadar Bekleyeceğiz! NOW Dizilerinin Yeni Sezon Yayın Takvimi Belli Oldu

Ekime Kadar Bekleyeceğiz! NOW Dizilerinin Yeni Sezon Yayın Takvimi Belli Oldu

Halef: Köklerin Çağrısı Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 14:09
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Yeni yayın dönemi başlamasına rağmen NOW'ın merakla beklenen dizilerinin henüz ekrana gelmemesi dikkat çekmişti. Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni sezonlarının yanı sıra Ömür Usta, Anne Yarısı ve Sevdam Karadeniz'i seyirciyle buluşturmaya hazırlanan kanalın yayın planıyla ilgili beklenen haber geldi. 

Peki NOW dizileri ne zaman başlayacak ve kanal neden yeni sezon için bekleme kararı aldı?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Televizyonda yeni yayın dönemi Tuzlu Kahve'nin 1 Eylül'de ekran yolculuğuna başlamasıyla açıldı.

Televizyonda yeni yayın dönemi Tuzlu Kahve'nin 1 Eylül'de ekran yolculuğuna başlamasıyla açıldı.

Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D ve Show TV yeni sezon yapımlarını birer birer seyirciyle buluştururken NOW'ın yeni dizileri için daha geç bir takvim tercih etmesi dikkat çekti. NOW'ın yeni sezondaki dizi trafiği ise oldukça yoğun. Kanal, Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerini yeni sezonlarıyla ekrana getirmeye hazırlanırken Anne Yarısı, Ömür Usta ve Sevdam Karadeniz de ilk sezonlarıyla seyirci karşısına çıkacak. Kanalın dizileri için neden beklediğine ilişkin de dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre eylül ayının ilk haftalarında TVR'ın düşük olması, maç yayınları ve yeni yapımların tanıtımları için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması NOW'ın diziler konusunda acele etmesini engelledi.

NOW'ın yeni dizileri eylül sonu ekrana gelirken Yeraltı için tarihler ekimi gösteriyor.

NOW'ın yeni dizileri eylül sonu ekrana gelirken Yeraltı için tarihler ekimi gösteriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW'ın takviminde ilk olarak Ömür Usta var. Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer aldığı dizinin 20 Eylül Pazar akşamı ekran yolculuğuna başlaması planlanıyor. Ardından Anne Yarısı'nın 22 Eylül Salı günü seyirciyle buluşması bekleniyor. İkinci sezonuyla dönecek Halef: Köklerin Çağrısı için açıklanan tarih ise 24 Eylül. Yeraltı ve Sevdam Karadeniz'in ise ekim ayının başından itibaren NOW ekranlarında seyirciyle buluşması gündemde.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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