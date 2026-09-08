Ekime Kadar Bekleyeceğiz! NOW Dizilerinin Yeni Sezon Yayın Takvimi Belli Oldu

Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D ve Show TV yeni sezon yapımlarını birer birer seyirciyle buluştururken NOW'ın yeni dizileri için daha geç bir takvim tercih etmesi dikkat çekti. NOW'ın yeni sezondaki dizi trafiği ise oldukça yoğun. Kanal, Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerini yeni sezonlarıyla ekrana getirmeye hazırlanırken Anne Yarısı, Ömür Usta ve Sevdam Karadeniz de ilk sezonlarıyla seyirci karşısına çıkacak. Kanalın dizileri için neden beklediğine ilişkin de dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre eylül ayının ilk haftalarında TVR'ın düşük olması, maç yayınları ve yeni yapımların tanıtımları için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması NOW'ın diziler konusunda acele etmesini engelledi.