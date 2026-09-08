Ekime Kadar Bekleyeceğiz! NOW Dizilerinin Yeni Sezon Yayın Takvimi Belli Oldu
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Yeni yayın dönemi başlamasına rağmen NOW'ın merakla beklenen dizilerinin henüz ekrana gelmemesi dikkat çekmişti. Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni sezonlarının yanı sıra Ömür Usta, Anne Yarısı ve Sevdam Karadeniz'i seyirciyle buluşturmaya hazırlanan kanalın yayın planıyla ilgili beklenen haber geldi.
Peki NOW dizileri ne zaman başlayacak ve kanal neden yeni sezon için bekleme kararı aldı?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyonda yeni yayın dönemi Tuzlu Kahve'nin 1 Eylül'de ekran yolculuğuna başlamasıyla açıldı.
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NOW'ın yeni dizileri eylül sonu ekrana gelirken Yeraltı için tarihler ekimi gösteriyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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