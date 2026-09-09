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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Başrolü Belli Oldu! 5. Sezon Afişindeki Detay Ele Verdi

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Başrolü Belli Oldu! 5. Sezon Afişindeki Detay Ele Verdi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 12:43
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Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 5. sezonu öncesinde yeni afiş görüntüleri ortaya çıktı. Show TV'nin reklam aralarında yayınladığı oyuncu görsellerinde Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yanında dikkat çeken yeni bir ismin daha yer alması, dizinin yeni sezonundaki başrol değişikliğini gözler önüne serdi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken yeni sezona ilişkin dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken yeni sezona ilişkin dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Kadroda önemli değişikliklerin yaşandığı dizinin 5. sezon afişinde yer alacak oyunculara ait görüntüler, Show TV'nin reklam aralarında ekrana geldi. Görüntülerde dizinin başrolleri Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yanı sıra yeni sezonda kadroya katılan bir oyuncunun da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda Lider karakteriyle dahil olan Murat Aygen'in fotoğrafının da başrol oyuncularıyla beraber kullanıldığı görüldü.

İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti afişi:

İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti afişi:

Yayınlanan bu görüntüyle yeni sezon öncesinde kadroya katılan Murat Aygen'in Kızılcık Şerbeti'nin yeni başrol oyuncularından biri olacağı ortaya çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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