Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Başrolü Belli Oldu! 5. Sezon Afişindeki Detay Ele Verdi
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Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 5. sezonu öncesinde yeni afiş görüntüleri ortaya çıktı. Show TV'nin reklam aralarında yayınladığı oyuncu görsellerinde Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yanında dikkat çeken yeni bir ismin daha yer alması, dizinin yeni sezonundaki başrol değişikliğini gözler önüne serdi.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken yeni sezona ilişkin dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.
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İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti afişi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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