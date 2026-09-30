Milano’nun Ardından Paris’te Boy Gösterdi: Hande Erçel’in Yeni Pozları Övgü Topladı!
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Hande Erçel’in moda maratonu devam ediyor! Milano’da katıldığı etkinlikte tarzıyla dikkat çeken oyuncu, bu kez Paris’ten paylaştığı karelerle konuşuldu. Beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen Erçel’in yeni görünümü övgü topladı. Gelin, oyuncunun Milano’dan Paris’e uzanan stil turuna bakalım!
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Hande Erçel, ekranların olduğu kadar moda dünyasının da yakından takip edilen isimlerinden biri.
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Milano Moda Haftası’na katılan Hande Erçel, beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Paris’ten yeni fotoğraflar paylaşan Hande Erçel’in beyaz elbiseli pozları övgü topladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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