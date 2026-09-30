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Milano’nun Ardından Paris’te Boy Gösterdi: Hande Erçel’in Yeni Pozları Övgü Topladı!

Milano’nun Ardından Paris’te Boy Gösterdi: Hande Erçel’in Yeni Pozları Övgü Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 11:10
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Hande Erçel’in moda maratonu devam ediyor! Milano’da katıldığı etkinlikte tarzıyla dikkat çeken oyuncu, bu kez Paris’ten paylaştığı karelerle konuşuldu. Beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen Erçel’in yeni görünümü övgü topladı. Gelin, oyuncunun Milano’dan Paris’e uzanan stil turuna bakalım!

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Hande Erçel, ekranların olduğu kadar moda dünyasının da yakından takip edilen isimlerinden biri.

Hande Erçel, ekranların olduğu kadar moda dünyasının da yakından takip edilen isimlerinden biri.

Hande Erçel’in bir paylaşımıyla gündeme gelmesine artık alıştık! Oyunculuğu, güzelliği ve tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erçel, yıllardır magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Güneşin Kızları’nda canlandırdığı Selin’le tanınırlığını artıran oyuncu, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerle de izleyicinin karşısına çıktı.

Özellikle Sen Çal Kapımı’da hayat verdiği Eda karakteri, Erçel’in Türkiye dışında da geniş bir kitleye ulaşmasında etkili oldu. Dizinin farklı ülkelerde gördüğü ilgiyle birlikte oyuncunun uluslararası hayran kitlesi de büyüdü. Böylece Erçel’in ekran projeleri kadar katıldığı davetler ve yurt dışındaki etkinlikleri de takip edilir hale geldi.

Oyuncunun moda tercihleri de bu ilginin önemli bir parçası. Kırmızı halıda giydiği elbiselerden günlük kombinlerine kadar pek çok görünümü sosyal medyada konuşuluyor. Kimi zaman sade bir kombinle, kimi zaman daha iddialı bir tasarımla karşımıza çıkan Erçel, farklı stilleri denemeyi seviyor.

Son dönemde ise moda etkinlikleri için yaptığı seyahatlerle gündemde. Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği organizasyonlara katılan oyuncu, bu kez Milano ve Paris’teki görünümleriyle dikkat çekti. Moda takvimi yoğun olan Erçel’in peş peşe paylaştığı kareler, takipçilerine de farklı kombinlerini görme fırsatı verdi.

Milano Moda Haftası’na katılan Hande Erçel, beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Milano Moda Haftası’na katılan Hande Erçel, beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu, Milano Moda Haftası’nın açılışını yapan Vogue World 2026: Milano etkinliğinde yer aldı. Şehrin simge yapılarından Galleria Vittorio Emanuele II’de düzenlenen organizasyona Vogue Türkiye’nin özel davetlisi olarak katıldı. Gösteriyi de derginin Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan ile birlikte ön sıradan takip etti.

Erçel’in gece için tercihi, Dolce & Gabbana’nın 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan beyaz bir elbiseydi. Tül ve korse detaylarını bir araya getiren tasarım, oyuncunun Milano görünümünün öne çıkan parçası oldu.

Beyaz rengin hakim olduğu bu görünümde, elbisenin belirgin kesimi ve tül detayları dikkat çekiyordu. Erçel, moda dünyasının önemli isimlerini buluşturan gecede izleyici olarak yer alırken seçtiği tasarımla da konuşuldu. Etkinlikten paylaşılan fotoğrafları, oyuncunun moda haftası tarzını yakından takip edenlerin ilgisini çekti.

Milano’da beyaz bir tasarımla karşımıza çıkan Erçel, Paris’te de aynı renkten vazgeçmedi. Ancak bu kez oldukça farklı bir model tercih etti.

Paris’ten yeni fotoğraflar paylaşan Hande Erçel’in beyaz elbiseli pozları övgü topladı.

Paris’ten yeni fotoğraflar paylaşan Hande Erçel’in beyaz elbiseli pozları övgü topladı.

Hande Erçel, reklam yüzü olduğu bir markanın Paris’teki etkinliğinden karelerini takipçileriyle paylaştı. Eyfel Kulesi’nin de arka planda yer aldığı fotoğraflarda oyuncu, beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçti.

Erçel’in bu kez giydiği kısa kollu elbisede, delikli dantel dokusu ve ön kısımdaki siyah fiyonk detayları öne çıktı. Boyun kısmında ince bağların yer aldığı tasarım, Milano’da tercih ettiği tül ve korse detaylı elbiseden farklı bir görünüm sundu. Beyaz kumaşın üzerindeki siyah detaylar da kombine hareket kattı.

Oyuncu, elbisesini yandan ayrılmış ve bir bölümü geriye alınmış saçlarıyla tamamladı. Saç uçlarındaki dalgalar görünümüne eşlik ederken makyajında belirgin kirpikleri ve pembe tonlar dikkat çekti. Paylaştığı yakın plan karede saç ve makyajı, daha geniş açıdan çekilen fotoğrafta ise elbisesinin detayları öne çıktı.

Paris manzarası eşliğinde verdiği bu pozlar, Erçel’in güzelliğini ve tarzını beğenenlerden övgü aldı. Milano’nun ardından Paris’te de beyazı tercih eden oyuncu, aynı rengi iki farklı tarzda kullanmış oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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