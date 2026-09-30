Milano’nun Ardından Paris’te Boy Gösterdi: Hande Erçel’in Yeni Pozları Övgü Topladı!

Hande Erçel’in bir paylaşımıyla gündeme gelmesine artık alıştık! Oyunculuğu, güzelliği ve tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erçel, yıllardır magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Güneşin Kızları’nda canlandırdığı Selin’le tanınırlığını artıran oyuncu, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerle de izleyicinin karşısına çıktı.

Özellikle Sen Çal Kapımı’da hayat verdiği Eda karakteri, Erçel’in Türkiye dışında da geniş bir kitleye ulaşmasında etkili oldu. Dizinin farklı ülkelerde gördüğü ilgiyle birlikte oyuncunun uluslararası hayran kitlesi de büyüdü. Böylece Erçel’in ekran projeleri kadar katıldığı davetler ve yurt dışındaki etkinlikleri de takip edilir hale geldi.

Oyuncunun moda tercihleri de bu ilginin önemli bir parçası. Kırmızı halıda giydiği elbiselerden günlük kombinlerine kadar pek çok görünümü sosyal medyada konuşuluyor. Kimi zaman sade bir kombinle, kimi zaman daha iddialı bir tasarımla karşımıza çıkan Erçel, farklı stilleri denemeyi seviyor.

Son dönemde ise moda etkinlikleri için yaptığı seyahatlerle gündemde. Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği organizasyonlara katılan oyuncu, bu kez Milano ve Paris’teki görünümleriyle dikkat çekti. Moda takvimi yoğun olan Erçel’in peş peşe paylaştığı kareler, takipçilerine de farklı kombinlerini görme fırsatı verdi.