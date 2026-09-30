Devrim Özkan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu: Deniz Can Aktaş’tan “Hayatımda Bir Aşk Var” İtirafı!
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Deniz Can Aktaş’ın kalbi dolu! Bir süredir rol arkadaşı Devrim Özkan’la aşk yaşadığı konuşulan oyuncu, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı. Katıldığı programda hayatında bir aşk olduğunu söyleyen Aktaş, mutluluğunu da anlattı. Ancak merak edilen ismi paylaşmadı!
Kaynak: ABTalks/ YouTube
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Deniz Can Aktaş, farklı rolleriyle ekranların dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.
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Yeraltı’nın Haydar Ali’si Deniz Can Aktaş ile Ceylan’ı Devrim Özkan hakkında aşk iddiaları ortaya çıktı.
Yeraltı'nın yıldızı Deniz Can Aktaş, konuk olduğu ABtalks programında ilk kez içini döktü.
Hayatında biri olduğunu açıkça söyleyen Deniz Can Aktaş, aşkın kendisine yaşattığı değişimi anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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