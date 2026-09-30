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Devrim Özkan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu: Deniz Can Aktaş’tan “Hayatımda Bir Aşk Var” İtirafı!

Devrim Özkan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu: Deniz Can Aktaş’tan “Hayatımda Bir Aşk Var” İtirafı!

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 11:31
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Deniz Can Aktaş’ın kalbi dolu! Bir süredir rol arkadaşı Devrim Özkan’la aşk yaşadığı konuşulan oyuncu, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı. Katıldığı programda hayatında bir aşk olduğunu söyleyen Aktaş, mutluluğunu da anlattı. Ancak merak edilen ismi paylaşmadı!

Kaynak: ABTalks/ YouTube

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Deniz Can Aktaş, farklı rolleriyle ekranların dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

Deniz Can Aktaş, farklı rolleriyle ekranların dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

Onu kimi zaman romantik bir hikayenin içinde, kimi zaman aksiyonun tam ortasında izledik. Deniz Can Aktaş, yıllar içinde farklı türlerdeki projelerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanında yakışıklılığıyla da dikkat çeken Aktaş, son dönemde özel hayatına ilişkin haberlerle de magazinin yakın takibinde.

Aslında oyuncunun kariyer planı başlangıçta oldukça farklıydı. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Aktaş, daha sonra oyunculuğa yöneldi. Televizyon yolculuğuna 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’la başladı; ardından Avlu, Menajerimi Ara ve Bandırma Füze Kulübü gibi projelerde yer aldı.

Avlu’da Alp karakterini canlandıran oyuncu, sonraki projelerinde farklı karakterlerle karşımıza çıktı. Menajerimi Ara’da Barış’ı, Hudutsuz Sevda’da ise Halil İbrahim’i oynadı. Özellikle aksiyon ve duygusal sahnelerin bir arada olduğu rolleri, oyuncunun ekran yolculuğunda önemli bir yer tuttu.

Hudutsuz Sevda’nın ardından Yeraltı’yla izleyici karşısına çıkan Aktaş, bu kez Haydar Ali karakterini üstlendi. Oyuncu, NOW’a verdiği röportajda her yeni karakteri kariyerinde bir kilometre taşı olarak gördüğünü de anlattı.

Ancak Yeraltı, Deniz Can Aktaş için yalnızca yeni bir rol anlamına gelmedi. Dizide birlikte çalıştığı Devrim Özkan’la yakınlığı da bir süredir magazin gündeminde.

Yeraltı’nın Haydar Ali’si Deniz Can Aktaş ile Ceylan’ı Devrim Özkan hakkında aşk iddiaları ortaya çıktı.

Yeraltı’nın Haydar Ali’si Deniz Can Aktaş ile Ceylan’ı Devrim Özkan hakkında aşk iddiaları ortaya çıktı.

Deniz Can Aktaş, Yeraltı’da ailesini kaybettikten sonra çocuk yaşta yurt dışına giden ve yıllarını Avrupa’da geçiren Haydar Ali Aslan’a hayat veriyor. Yakın dövüş eğitimi alan, kararlı ve titiz bir karakter olan Haydar Ali’nin en hassas noktası kardeşi Melek. Kalbinin sahibi ise Devrim Özkan’ın canlandırdığı Ceylan.

Dizinin merkezindeki aşk hikayesinde partner olan iki oyuncunun ekran uyumu, izleyicilerin ilgisini çekti. Ardından bu yakınlığın gerçek hayata da taşındığına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Yaz aylarında Amerika’da birlikte görüntülendiklerine dair haberler, söylentileri artırdı. İkilinin tatil sırasında yan yana olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, “Dizi aşkı gerçek mi oldu?” sorusu da magazinin konuşulan konularından birine dönüştü.

Daha sonra bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasında çekilen görüntülerle yeniden gündeme geldiler. Deniz Can Aktaş’ın başını Devrim Özkan’ın omzuna yasladığı anlar, aralarındaki ilişkiye yönelik merakı daha da artırdı.

Buna rağmen iki oyuncu, özel hayatlarıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmayı tercih etmedi. Birlikte görüntülenmeleri aşk iddialarını gündemde tutarken, ilişkinin taraflarından gelecek açıklama bekleniyordu.

Son olarak Deniz Can Aktaş, katıldığı programda hayatında bir aşk olduğunu söyledi. Ancak bu açıklamada Devrim Özkan’ın adını vermedi.

Yeraltı'nın yıldızı Deniz Can Aktaş, konuk olduğu ABtalks programında ilk kez içini döktü.

Yeraltı'nın yıldızı Deniz Can Aktaş, konuk olduğu ABtalks programında ilk kez içini döktü.

ABtalks adlı YouTube programına konuk olan oyuncu, kariyer yolculuğunun yanı sıra özel hayatına ve ilişkilere bakışına ilişkin soruları da yanıtladı. Bir süredir Devrim Özkan’la birlikte olduğu konuşulan Aktaş, hayatında kendisini mutlu eden birinin bulunduğunu dile getirdi.

Hayatında biri olduğunu açıkça söyleyen Deniz Can Aktaş, aşkın kendisine yaşattığı değişimi anlattı.

Oyuncu, aşk hayatıyla ilgili olarak “Evet, hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk” ifadelerini kullandı. Ancak Aktaş, aşk yaşadığı kişinin ismini paylaşmadı.

Aşk hakkındaki düşüncelerini de anlatan genç oyuncu, ilk görüşte aşka inanmadığını söyledi. Aktaş, “Bir insanı sevmek için onu tanıman, bilmen, özelliklerini keşfetmen ve seninle ne kadar uyumlu olduğunu bilmen gerekir” dedi.

Aşkın kendisi üzerindeki etkisinden de bahseden Aktaş, “Beni çok mutlu ediyor, çok enerjik oluyorum, gözlerim parlıyor, hayata bakış açım değişiyor” sözleriyle bu duygunun ruh halini nasıl değiştirdiğini anlattı.

Evlilik konusunda ise kesin bir kararı olmadığını belirten oyuncu, “Doğru insanla bunu düşünürüm” diyerek kapıyı tamamen kapatmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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