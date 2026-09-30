Devrim Özkan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu: Deniz Can Aktaş’tan “Hayatımda Bir Aşk Var” İtirafı!

Onu kimi zaman romantik bir hikayenin içinde, kimi zaman aksiyonun tam ortasında izledik. Deniz Can Aktaş, yıllar içinde farklı türlerdeki projelerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanında yakışıklılığıyla da dikkat çeken Aktaş, son dönemde özel hayatına ilişkin haberlerle de magazinin yakın takibinde.

Aslında oyuncunun kariyer planı başlangıçta oldukça farklıydı. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Aktaş, daha sonra oyunculuğa yöneldi. Televizyon yolculuğuna 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’la başladı; ardından Avlu, Menajerimi Ara ve Bandırma Füze Kulübü gibi projelerde yer aldı.

Avlu’da Alp karakterini canlandıran oyuncu, sonraki projelerinde farklı karakterlerle karşımıza çıktı. Menajerimi Ara’da Barış’ı, Hudutsuz Sevda’da ise Halil İbrahim’i oynadı. Özellikle aksiyon ve duygusal sahnelerin bir arada olduğu rolleri, oyuncunun ekran yolculuğunda önemli bir yer tuttu.

Hudutsuz Sevda’nın ardından Yeraltı’yla izleyici karşısına çıkan Aktaş, bu kez Haydar Ali karakterini üstlendi. Oyuncu, NOW’a verdiği röportajda her yeni karakteri kariyerinde bir kilometre taşı olarak gördüğünü de anlattı.

Ancak Yeraltı, Deniz Can Aktaş için yalnızca yeni bir rol anlamına gelmedi. Dizide birlikte çalıştığı Devrim Özkan’la yakınlığı da bir süredir magazin gündeminde.