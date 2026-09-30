Gizli Nesne Bulma Oyunu: Dedektiflik Becerini Test Et!
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Dedektif Ruhunu Ortaya Çıkarmaya Hazır Mısın? 🔍🕵️♂️
Gözlerine ve hızına ne kadar güveniyorsun? 10 farklı temalı sahnede gizlenmiş nesneleri bulmak ve zamana karşı yarışmak için harika bir dedektiflik serüveni seni bekliyor! Sağdaki listede yer alan eşyaları dikkatle incele, ekranı yakınlaştırıp sürükleyerek en saklı detayları bile yakala.
Her seviyede 60 saniyen var. Ancak seri davranıp 4 saniye içinde art arda nesne bulursan +10 saniye bonus kazanırsın! Yanlış tıklamalara dikkat et, hamlelerini boşa harcama. Sıkıştığın anlarda ise sınırlı sayıdaki ipucu butonunu kullanmayı unutma.
Büyüteci eline al, odaklan ve zamana karşı bu heyecanlı avı başlat! 🚀
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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