Kardeşiyle Didişip Duran İnsanların Ortak Özellikleri
Aile toplantıları bir türlü tatlıya bağlanmıyor, bayram sofraları gerilimle bitiyor, en masum cümle bile eski bir kavgayı alevlendirmeye yetiyor... Kardeşiyle didişip duranlar bu sahneleri çok iyi bilir.
Psychology Today yazarı Dale M. Kushner'a göre kardeş rekabeti insanlık kadar eski. İnsan olarak iki güçlü içgüdü arasında gidip geliyoruz: Bir yanda Darwin'in anlattığı, kaynaklar için rekabet etmeye dayanan hayatta kalma içgüdüsü; diğer yanda psikolog John Bowlby'nin bağlanma kuramında anlattığı, bağ kurma ihtiyacı. Kardeşler arasındaki ilişki de tam bu ikisinin kesiştiği yerde şekilleniyor.
Peki kardeşiyle bir türlü anlaşamayan insanların ortak noktaları neler? İşte uzmanların ve araştırmaların dikkat çektiği o izler...
Çocukken anne babalarının sevgisi için yarıştılar
Ailede bir "etiketle" büyüdüler
Ailede "kendileri" olarak görülmek istediler
Sevginin şarta bağlandığı bir evde büyüdüler
Zaman, ilgi ve imkanı paylaşmak zorunda kaldılar
Kıskançlıklarını her zaman açıkça göstermediler
Anne babalarının ayrılığında taraf tutmak zorunda kaldılar
Ama ilişkilerini düzeltmek için asla geç değil
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