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Yaşam
Kardeşiyle Didişip Duran İnsanların Ortak Özellikleri

Kardeşiyle Didişip Duran İnsanların Ortak Özellikleri

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 11:35
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Aile toplantıları bir türlü tatlıya bağlanmıyor, bayram sofraları gerilimle bitiyor, en masum cümle bile eski bir kavgayı alevlendirmeye yetiyor... Kardeşiyle didişip duranlar bu sahneleri çok iyi bilir.

Psychology Today yazarı Dale M. Kushner'a göre kardeş rekabeti insanlık kadar eski. İnsan olarak iki güçlü içgüdü arasında gidip geliyoruz: Bir yanda Darwin'in anlattığı, kaynaklar için rekabet etmeye dayanan hayatta kalma içgüdüsü; diğer yanda psikolog John Bowlby'nin bağlanma kuramında anlattığı, bağ kurma ihtiyacı. Kardeşler arasındaki ilişki de tam bu ikisinin kesiştiği yerde şekilleniyor.

Peki kardeşiyle bir türlü anlaşamayan insanların ortak noktaları neler? İşte uzmanların ve araştırmaların dikkat çektiği o izler...

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Çocukken anne babalarının sevgisi için yarıştılar

Çocukken anne babalarının sevgisi için yarıştılar

Kardeşler yalnızca oyuncak ya da yemek için yarışmaz. Kushner'a göre çocukların asıl kapıştığı şey sevgi ve ilgi gibi 'elle tutulamayan besinler'. Hayvanlar aleminde yavrular annelerine ulaşmak için birbirini itip kakar; insanlar da bu açıdan çok farklı değil.

Masallardan mitlere, Yunan trajedilerinden kutsal metinlere kadar en eski hikayeler de aynı şeyi anlatıyor: Sevgi ve ilginin kıt olduğu yerde kardeşler arasında kıskançlık ve zorbalık filizleniyor.

Ailede bir "etiketle" büyüdüler

Ailede bir "etiketle" büyüdüler

'İyi olan' ve 'yaramaz olan', 'güzel olan' ve 'sıradan olan', 'zeki olan', 'sporcu olan'... Kardeşleri birbirinden ayıran bu etiketler, ailenin içinde görünmez bir hiyerarşi kuruyor.

Kushner'a göre bir çocuğa diğerinden daha fazla destek, sevgi ya da ayrıcalık tanınması, yani kayırmacılık, kardeşler arasında sürekli bir kıyaslama düzeni yaratıyor. Çocuklukta yapıştırılan bu etiketler de çoğu zaman yetişkinliğe kadar sökmeden kalıyor.

Ailede "kendileri" olarak görülmek istediler

Ailede "kendileri" olarak görülmek istediler

Anne babalar çocuklarına eşit davranmaya çalışsa da her çocuk aile içinde kendi kimliğini kurmak için uğraşır. Hepimiz ayrı bir birey olarak görülmek ve tanınmak isteriz.

Kushner'ın dikkat çektiği ilginç bir nokta da şu: Her çocuğa adil davranmak, onları kendilerini özel hissettirmeye her zaman yetmiyor. Yani mesele yalnızca eşitlik değil; her çocuğun kendine has tarafının görülmesi.

Sevginin şarta bağlandığı bir evde büyüdüler

Sevginin şarta bağlandığı bir evde büyüdüler

'Ders çalışırsan seni severim', 'Ablan kadar uslu olursan...' Bu tür mesajlar, çocuklara sevginin kazanılması gereken bir ödül olduğunu öğretiyor.

2025'te Journal of Research on Adolescence dergisinde yayımlanan bir araştırma, anne babaların koşullu ilgisinin ergen kardeşler arasındaki ilişkiyi zayıflattığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu tutum kardeşler arasındaki rekabeti artırıyor ve çocuklarda 'Hep beni geri planda tutuyorlar' duygusunu besliyor.

Zaman, ilgi ve imkanı paylaşmak zorunda kaldılar

Zaman, ilgi ve imkanı paylaşmak zorunda kaldılar

Dilbilimci Deborah Tannen, kız kardeşler arasındaki ilişkileri incelediği kitabında önemli bir gerçeğe dikkat çekiyor: Aileye katılan her yeni çocuk, diğerlerinin payına düşen zamanı, ilgiyi ve parayı ister istemez azaltıyor.

Tannen'e göre kaynakların sınırlı olduğu her yerde rekabet kaçınılmaz hale geliyor. Rekabetin olduğu yerde de rakibi zayıflatmak mantıklı bir strateji gibi görünmeye başlıyor.

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Kıskançlıklarını her zaman açıkça göstermediler

Kıskançlıklarını her zaman açıkça göstermediler

Kushner, küçük kızı doğduğunda bir çocuk uzmanının tavsiyesine uyarak büyük kızına şişme bir palyaço yumruk torbası aldığını anlatıyor. Amaç, iki yaşındaki büyük kızının yeni kardeşine duyabileceği kıskançlığı güvenli bir şekilde dışa vurabilmesiydi. Sonuç mı? Büyük kız palyaçoyu görünce korkup kaçmış.

Kushner'a göre bu, kızının kıskançlık duymadığı anlamına gelmiyor. Kardeş kıskançlığı birçok farklı biçimde kendini gösterebiliyor ve açık saldırganlık bunlardan yalnızca biri.

Anne babalarının ayrılığında taraf tutmak zorunda kaldılar

Anne babalarının ayrılığında taraf tutmak zorunda kaldılar

Boşanma da kardeşleri birbirinden uzaklaştıran etkenlerden biri olabiliyor. Kardeşlerden biri 'babanın en iyi arkadaşı' olurken diğeri annesinin yanında saf tutabiliyor.

Kushner'a göre bu durumda anne babaların kavgaları, kardeşlerin hangi tarafa bağlılık göstereceğini seçtiği birer savaş alanına dönüşüyor.

Ama ilişkilerini düzeltmek için asla geç değil

Ama ilişkilerini düzeltmek için asla geç değil

İyi haber şu ki kardeş rekabetini çözmeye yönelik artık pek çok yapılandırılmış program var. Uzmanlar, ilk adımın normal kardeş didişmesi ile zarar verici davranışlar arasındaki farkı ayırt edebilmek olduğunu vurguluyor. Küçük çatışmalarda arabuluculuk teknikleri işe yarayabilir; ancak ortada şiddet ya da istismar varsa bu yöntem uygun değil ve profesyonel destek gerekiyor.

Kushner'a göre insan ilişkileri değişmez değil. Çocukluğunuz nasıl geçmiş olursa olsun, kardeşinizle aranızdaki mesafenin kökündeki meselelerle yüzleşmek için hiçbir zaman geç değil. Kendinize şu soruları sorabilirsiniz: Aranızdaki rekabet nasıl ortaya çıktı? Hala sürüyor mu? Uyumlu bir kardeş ilişkisi sizin için nasıl görünürdü? Bunun için sizin ya da kardeşinizin tutumunda neyin değişmesi gerekiyor? Ve belki de en önemlisi: Aranızdaki farklılıklar nasıl bir zenginliğe dönüşebilir?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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