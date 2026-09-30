Kardeşiyle Didişip Duran İnsanların Ortak Özellikleri

Aile toplantıları bir türlü tatlıya bağlanmıyor, bayram sofraları gerilimle bitiyor, en masum cümle bile eski bir kavgayı alevlendirmeye yetiyor... Kardeşiyle didişip duranlar bu sahneleri çok iyi bilir.

Psychology Today yazarı Dale M. Kushner'a göre kardeş rekabeti insanlık kadar eski. İnsan olarak iki güçlü içgüdü arasında gidip geliyoruz: Bir yanda Darwin'in anlattığı, kaynaklar için rekabet etmeye dayanan hayatta kalma içgüdüsü; diğer yanda psikolog John Bowlby'nin bağlanma kuramında anlattığı, bağ kurma ihtiyacı. Kardeşler arasındaki ilişki de tam bu ikisinin kesiştiği yerde şekilleniyor.

Peki kardeşiyle bir türlü anlaşamayan insanların ortak noktaları neler? İşte uzmanların ve araştırmaların dikkat çektiği o izler...