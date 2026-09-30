En İyi Yağmur Botu Markaları 2026
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Yağmurlu havalar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Mevsimlik alışveriş yapmayı düşünenler için yağmur botları hakkında tavsiyeler hazırladık. Şehir için ayrı arazi için ayrı yağmur botları bulduk. Üstelik doğal kauçuk, PVC, termal astar ve Chelsea kesim gibi detaylara da değindik. Peki en iyi yağmur botu hangisi, PVC mi doğal kauçuk mu daha kullanışlı ve yağmur botu kaç numara alınmalı? Çocuklarda kısa mı uzun konç mu tercih edilmeli, termal astarlı bot gerçekten gerekli mi? Hunter, Igor, Gezer, Solognac, LCW Steps, Kiko Kids, Fabrika ve Toni Pons gibi markaların ürün özellikleri ve kullanıcı deneyimlerine gelin birlikte bakalım…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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