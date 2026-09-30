Final Kararı Verilen ATV Dizisi Sona Bir Bölüm Kala Sert Düştü: 29 Eylül Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Final kararı sonrası A.B.İ.'nin ilk sınavı pek iç açıcı geçmedi. Geçen salı Total'de 4. sırada yer alan dizi, bu hafta 9. sıraya kadar indi. Zirvede ise tablo hiç değişmedi: Star TV'nin Tuzlu Kahve'si üst üste ikinci salı Total, AB ve ABC1'in üçünde de liderliği kaptı. Üstelik ana bölümden önce yayınlanan özeti bile Total'de 5. oldu.

Gecenin sürprizi gündüz kuşağından geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, prime time dizilerinin çoğunu geride bırakıp Total'de 2. sıraya yerleşti. Kanal D'nin Haysiyet'i geçen haftaki 2.'liğini koruyamayarak bir basamak aşağı indi. NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı ise 7.'likten 4.'lüğe tırmanarak ikinci bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.