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Final Kararı Verilen ATV Dizisi Sona Bir Bölüm Kala Sert Düştü: 29 Eylül Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Final Kararı Verilen ATV Dizisi Sona Bir Bölüm Kala Sert Düştü: 29 Eylül Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Reyting A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2026 - 12:16
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Salı akşamının reyting yarışında taşlar yine yerinden oynadı. Final kararının ardından sondan bir önceki bölümüyle ekrana gelen ATV'nin iddialı dizisi, listelerde ciddi kan kaybetti. Zirvede ise değişen bir şey yok; geçen haftanın lideri bu hafta da rakiplerine göz açtırmadı. İşte 29 Eylül Salı reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 sıralaması...

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A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra buluşturdu ama final kararından kaçamadı.

A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra buluşturdu ama final kararından kaçamadı.

ATV'nin geçen sezonki en iddialı projelerinden A.B.İ., 13 Ocak 2026'da Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolüyle ekrana gelmişti. Afra Saraçoğlu'nun vedasının ardından ikinci sezonda kadro neredeyse baştan kuruldu, yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın geçti. Asıl bomba ise Karadayı'nın Mahir'i ile Feride'sinin yıllar sonra yeniden partner olmasıydı. Bergüzar Korel'in kadroya katıldığı haberi sezon öncesi sosyal medyayı salladı.

Peki bu hamleler işe yaradı mı? Birsen Altuntaş'ın 23 Eylül'de duyurduğu habere göre ATV, 22 Eylül reytinglerinin ardından dizinin fişini çekti. Aynı habere göre A.B.İ. ikinci sezonun 5. bölümüyle, yani dizinin 23. bölümüyle final yapacak. Bu hesapla dün akşam yayınlanan 22. bölüm, finalden önceki son bölümdü. Kanal ise final tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Tuzlu Kahve üç kategoride de zirveyi bırakmadı, A.B.İ. Total'de 9. sıraya geriledi.

Tuzlu Kahve üç kategoride de zirveyi bırakmadı, A.B.İ. Total'de 9. sıraya geriledi.

Final kararı sonrası A.B.İ.'nin ilk sınavı pek iç açıcı geçmedi. Geçen salı Total'de 4. sırada yer alan dizi, bu hafta 9. sıraya kadar indi. Zirvede ise tablo hiç değişmedi: Star TV'nin Tuzlu Kahve'si üst üste ikinci salı Total, AB ve ABC1'in üçünde de liderliği kaptı. Üstelik ana bölümden önce yayınlanan özeti bile Total'de 5. oldu.

Gecenin sürprizi gündüz kuşağından geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, prime time dizilerinin çoğunu geride bırakıp Total'de 2. sıraya yerleşti. Kanal D'nin Haysiyet'i geçen haftaki 2.'liğini koruyamayarak bir basamak aşağı indi. NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı ise 7.'likten 4.'lüğe tırmanarak ikinci bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Mehmed: Fetihler Sultanı AB'de 5. sıraya yükseldi, A.B.İ. ise ilk 10'un dışında kaldı.

Mehmed: Fetihler Sultanı AB'de 5. sıraya yükseldi, A.B.İ. ise ilk 10'un dışında kaldı.

AB grubunda tablo A.B.İ. için daha da ağırlaştı. Geçen hafta bu grupta 7. olan dizi, 12. sıraya düşerek ilk 10'a giremedi. ABC1'de ise ancak 10. sıradan listeye tutunabildi. Buna karşılık TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı, geçen salı Total'de ilk 10'a bile girememişken bu hafta Total'de 8., AB'de 5. oldu. MasterChef Türkiye ise AB'de 5.'likten 8.'liğe geriledi.

Star TV'nin AB'deki gücü de dikkat çekti; Tuzlu Kahve'nin hem yeni bölümü hem de özeti listenin ilk iki basamağını kaptı. Salı gecesinin üç listesine yakından bakalım:

Total: 1. Tuzlu Kahve, 2. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3. Haysiyet, 4. Anne Yarısı, 5. Tuzlu Kahve (Özet), 6. Esra Erol'da, 7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber, 8. Mehmed: Fetihler Sultanı, 9. A.B.İ., 10. ATV Ana Haber

AB: 1. Tuzlu Kahve, 2. Tuzlu Kahve (Özet), 3. Haysiyet, 4. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5. Mehmed: Fetihler Sultanı, 6. Anne Yarısı, 7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber, 8. MasterChef Türkiye, 9. Haysiyet (Özet), 10. Esra Erol'da

ABC1: 1. Tuzlu Kahve, 2. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3. Tuzlu Kahve (Özet), 4. Haysiyet, 5. Anne Yarısı, 6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber, 7. Mehmed: Fetihler Sultanı, 8. Esra Erol'da, 9. MasterChef Türkiye, 10. A.B.İ.

A.B.İ.'nin final bölümüyle izleyiciyi yeniden ekran başına toplayıp toplayamayacağı şimdiden merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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