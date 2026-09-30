Final Kararı Verilen ATV Dizisi Sona Bir Bölüm Kala Sert Düştü: 29 Eylül Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Salı akşamının reyting yarışında taşlar yine yerinden oynadı. Final kararının ardından sondan bir önceki bölümüyle ekrana gelen ATV'nin iddialı dizisi, listelerde ciddi kan kaybetti. Zirvede ise değişen bir şey yok; geçen haftanın lideri bu hafta da rakiplerine göz açtırmadı. İşte 29 Eylül Salı reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 sıralaması...
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A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra buluşturdu ama final kararından kaçamadı.
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Tuzlu Kahve üç kategoride de zirveyi bırakmadı, A.B.İ. Total'de 9. sıraya geriledi.
Mehmed: Fetihler Sultanı AB'de 5. sıraya yükseldi, A.B.İ. ise ilk 10'un dışında kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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