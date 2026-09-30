"Eşref Tek" Çağatay Ulusoy'lu Yeni Afiş Eşref Rüya'nın Devam Edeceği İddiasını Doğurdu

Paylaşımın bu kadar ses getirmesinin nedeni, dizinin kafa karıştıran finaliydi. Eşref Tek karakterinin öleceği hikâyenin başından belli olsa da son sahnede Nisan ve kızı, Eşref'in arabasıyla yola çıkarken arabanın arkasında bir anda Eşref'in belirmesi seyirciyi ikiye bölmüştü.

Seyircinin bir kısmı Eşref'in ölmediğini savunurken bir kısmı bu görüntünün yalnızca bir hayal olduğunu öne sürmüştü. Yeni afiş, 'Eşref ölmedi' diyenlerin yorumlarını yeniden akıllara getirdi.