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"Eşref Tek" Çağatay Ulusoy'lu Yeni Afiş Eşref Rüya'nın Devam Edeceği İddiasını Doğurdu

"Eşref Tek" Çağatay Ulusoy'lu Yeni Afiş Eşref Rüya'nın Devam Edeceği İddiasını Doğurdu

Çağatay Ulusoy yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 12:40
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Haziran ayında final yapan Eşref Rüya için beklenmedik bir paylaşım geldi. Dizinin yapım şirketi TİMS&B'nin X hesabından paylaşılan ve yalnızca Çağatay Ulusoy'un yer aldığı afiş, 'Eşref Rüya Prime Video'da devam mı edecek?' sorusunu gündeme taşıdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Final yapan Eşref Rüya'nın yapım şirketinden gelen afiş kafaları karıştırdı.

Final yapan Eşref Rüya'nın yapım şirketinden gelen afiş kafaları karıştırdı.
twitter.com

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, 10 Haziran'da Kanal D'de yayınlanan 47. bölümüyle ekrana veda etmişti. İki sezon süren dizi, sezon finali yapması beklenirken son anda final kararı almıştı.

Aradan geçen yaklaşık dört ayın ardından TİMS&B'nin paylaştığı afiş hayranları yeniden harekete geçirdi. Afişte Demet Özdemir ya da dizinin diğer oyuncuları değil, yalnızca Eşref Tek'i canlandıran Çağatay Ulusoy yer aldı. Paylaşımın Prime Video vurgusu ise dijital platformda bir devam projesi olabileceği iddiasını doğurdu.

Üstelik Eşref Rüya ile Prime Video arasındaki bağ yeni değil. Dizi, yayın hayatı boyunca yeni bölümlerini Kanal D'deki yayının ardından Prime Video'ya taşıyan dijital yayın iş birliğiyle dikkat çekmiş, 70'i aşkın ülkeye satılmıştı.

Seyirci, Eşref Rüya'nın son sahnesini hatırladı: Eşref Tek gerçekten öldü mü?

Seyirci, Eşref Rüya'nın son sahnesini hatırladı: Eşref Tek gerçekten öldü mü?

Paylaşımın bu kadar ses getirmesinin nedeni, dizinin kafa karıştıran finaliydi. Eşref Tek karakterinin öleceği hikâyenin başından belli olsa da son sahnede Nisan ve kızı, Eşref'in arabasıyla yola çıkarken arabanın arkasında bir anda Eşref'in belirmesi seyirciyi ikiye bölmüştü.

Seyircinin bir kısmı Eşref'in ölmediğini savunurken bir kısmı bu görüntünün yalnızca bir hayal olduğunu öne sürmüştü. Yeni afiş, 'Eşref ölmedi' diyenlerin yorumlarını yeniden akıllara getirdi.

Final nedeni ortaya çıkmıştı, peki devam gerçekten mümkün mü?

Final nedeni ortaya çıkmıştı, peki devam gerçekten mümkün mü?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'nın final kararında Çağatay Ulusoy'un devam etmek istememesi, senaryonun tıkanması ve reytinglerdeki düşüş etkili olmuştu. TİMS&B Productions da finali 'Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur' sözleriyle duyurmuştu.

Ancak şu ana kadar ne yapım şirketinden ne de Prime Video'dan Eşref Rüya'nın devam edeceğine dair resmi bir açıklama yapıldı. Afişin bir devam projesine mi yoksa dizinin platformdaki tanıtımına mı işaret ettiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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