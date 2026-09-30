"Eşref Tek" Çağatay Ulusoy'lu Yeni Afiş Eşref Rüya'nın Devam Edeceği İddiasını Doğurdu
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Haziran ayında final yapan Eşref Rüya için beklenmedik bir paylaşım geldi. Dizinin yapım şirketi TİMS&B'nin X hesabından paylaşılan ve yalnızca Çağatay Ulusoy'un yer aldığı afiş, 'Eşref Rüya Prime Video'da devam mı edecek?' sorusunu gündeme taşıdı.
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Final yapan Eşref Rüya'nın yapım şirketinden gelen afiş kafaları karıştırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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