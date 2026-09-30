Zaten Hepsi Türk: Kedilere Dair Tespitleriyle Güldüren Kişiler
Kediler bu topraklarda evcil hayvandan çok mahallenin, hatta ülkenin asıl sakini. Kapı önünde mama bekleyen tekir, sofraya kurulup tabağı süzen sarman, akşam eve dönüldüğünde hiçbir şey olmamış gibi bakan huysuz yaşlı... Onlarla aynı evi ya da aynı sokağı paylaşan herkesin anlatacak bir hikâyesi, kafasında kurduğu küçük bir teorisi mutlaka var.
X'te yıllardır bu teoriler havada uçuşuyor. Kedilerin neden hep Türk olduğu, burun estetiğinde bile bahanelerinin nasıl hazır olduğu, yemek yerken onlara neden hesap verme ihtiyacı duyduğumuz... Yıllar içinde paylaşılan yüzlerce kedi tweet'i arasından en çok etkileşim alan, okurken de en çok güldüren tespitleri sizin için derledik. Kedi sahipleri bu maddelerin çoğunda kendini bulacak, sahibi olmayanlar da sokakta karşılaştıkları kedilere bundan sonra biraz farklı bakacak.
Oruç tutan çocuklara söylenen o meşhur cümle, bu kez sofraya kurulan bir kedinin bakışında
Yemek yerken yanımıza gelen kediye hesap verme ihtiyacını hepimiz tanıyoruz
Bacağındaki tekir desen, bembeyaz bir kediyi dövme meraklısına çevirdi
Sokakta gördüğü kediye isim arayan biri, ilhamı bir su ısıtıcısının kutusunda buldu
Türkiye'yi dünyada şahane temsil eden gruplar sayılınca kediler ilk sıraya yerleşti
"Turkish cat" diye paylaşılan kediye gelen düzeltme net: Kediler zaten Türk
Emziren anne kediye gelen "ek gıdaya mı başlasan" tavsiyesi, çok tanıdık bir durumu hatırlattı
Kaygan zemin uyarısının dibinde kayan kedinin mazereti hazır: Tabela Türkçe değildi
Sivas'ta nefes alamadığı için burun ameliyatı olan kedi, estetik yaptıranların ezber bahanesini akıllara getirdi
Kafede boş masada oturan iki kedinin ilk buluşma halleri insanın içini burktu
Kedilerini evlendiren bir kardeş, düğün için el yapımı davetiyeleri bile hazırlamış
Her gün karşılaşılan huysuz kedinin surat ifadesi, sabah halimizin ta kendisi
Babası sesini yükseltince yanına gidip miyavlayan kedi, evin gerçek arabulucusu
Sokak kedisini yanlışlıkla ürküttüğümüzde içimizden gelen o mahcup "pardon"
Bilgisayarı kapatan kediye karşı kurulan savunma sistemi bir ıslak mendil kutusundan ibaret
Üç kedisine Leyla, Lila ve Luna adını veren bir çift, kızlarının adında bambaşka bir yol seçti
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