Zaten Hepsi Türk: Kedilere Dair Tespitleriyle Güldüren Kişiler

Kediler bu topraklarda evcil hayvandan çok mahallenin, hatta ülkenin asıl sakini. Kapı önünde mama bekleyen tekir, sofraya kurulup tabağı süzen sarman, akşam eve dönüldüğünde hiçbir şey olmamış gibi bakan huysuz yaşlı... Onlarla aynı evi ya da aynı sokağı paylaşan herkesin anlatacak bir hikâyesi, kafasında kurduğu küçük bir teorisi mutlaka var.

X'te yıllardır bu teoriler havada uçuşuyor. Kedilerin neden hep Türk olduğu, burun estetiğinde bile bahanelerinin nasıl hazır olduğu, yemek yerken onlara neden hesap verme ihtiyacı duyduğumuz... Yıllar içinde paylaşılan yüzlerce kedi tweet'i arasından en çok etkileşim alan, okurken de en çok güldüren tespitleri sizin için derledik. Kedi sahipleri bu maddelerin çoğunda kendini bulacak, sahibi olmayanlar da sokakta karşılaştıkları kedilere bundan sonra biraz farklı bakacak.