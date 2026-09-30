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Zaten Hepsi Türk: Kedilere Dair Tespitleriyle Güldüren Kişiler

Zaten Hepsi Türk: Kedilere Dair Tespitleriyle Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 13:06
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Kediler bu topraklarda evcil hayvandan çok mahallenin, hatta ülkenin asıl sakini. Kapı önünde mama bekleyen tekir, sofraya kurulup tabağı süzen sarman, akşam eve dönüldüğünde hiçbir şey olmamış gibi bakan huysuz yaşlı... Onlarla aynı evi ya da aynı sokağı paylaşan herkesin anlatacak bir hikâyesi, kafasında kurduğu küçük bir teorisi mutlaka var.

X'te yıllardır bu teoriler havada uçuşuyor. Kedilerin neden hep Türk olduğu, burun estetiğinde bile bahanelerinin nasıl hazır olduğu, yemek yerken onlara neden hesap verme ihtiyacı duyduğumuz... Yıllar içinde paylaşılan yüzlerce kedi tweet'i arasından en çok etkileşim alan, okurken de en çok güldüren tespitleri sizin için derledik. Kedi sahipleri bu maddelerin çoğunda kendini bulacak, sahibi olmayanlar da sokakta karşılaştıkları kedilere bundan sonra biraz farklı bakacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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