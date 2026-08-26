Türkiye'de İllere Göre Kedilere En Çok Verilen İsimlerin Haritası Viral Oldu

'Biz ne ülkesiyiz?' diye soracak olursanız, alacağınız en popüler cevaplardan biri de 'kedi ülkesiyiz' olacaktır. Sokak kedilerini de ev kedilerini de çok severiz, onları besleriz, büyütürüz ve her birine özel isim veririz. Kimine pırtık, kimine çorap, kimine her zamanın favorisi boncuk...

Sosyal medyada viral olan bir haritada, Türkiye'de illere göre en çok verilen kedi isimleri yer aldı. Muhtemelen uydurmasyon olan bu haritaya pek çok yorum yağdı.