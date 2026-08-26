Türkiye'de İllere Göre Kedilere En Çok Verilen İsimlerin Haritası Viral Oldu
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'Biz ne ülkesiyiz?' diye soracak olursanız, alacağınız en popüler cevaplardan biri de 'kedi ülkesiyiz' olacaktır. Sokak kedilerini de ev kedilerini de çok severiz, onları besleriz, büyütürüz ve her birine özel isim veririz. Kimine pırtık, kimine çorap, kimine her zamanın favorisi boncuk...
Sosyal medyada viral olan bir haritada, Türkiye'de illere göre en çok verilen kedi isimleri yer aldı. Muhtemelen uydurmasyon olan bu haritaya pek çok yorum yağdı.
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Kedilerimiz dünya çapında popüler, biliyorsunuz.
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Türkiye'de illere göre kedilere en çok verilen isimlerin haritası, sosyal medyada viral oldu.
Gelen yorumlar da bir o kadar komik.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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