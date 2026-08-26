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Türkiye'de İllere Göre Kedilere En Çok Verilen İsimlerin Haritası Viral Oldu

Türkiye'de İllere Göre Kedilere En Çok Verilen İsimlerin Haritası Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 12:27
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'Biz ne ülkesiyiz?' diye soracak olursanız, alacağınız en popüler cevaplardan biri de 'kedi ülkesiyiz' olacaktır. Sokak kedilerini de ev kedilerini de çok severiz, onları besleriz, büyütürüz ve her birine özel isim veririz. Kimine pırtık, kimine çorap, kimine her zamanın favorisi boncuk...

Sosyal medyada viral olan bir haritada, Türkiye'de illere göre en çok verilen kedi isimleri yer aldı. Muhtemelen uydurmasyon olan bu haritaya pek çok yorum yağdı.

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Kedilerimiz dünya çapında popüler, biliyorsunuz.

Kedilerimiz dünya çapında popüler, biliyorsunuz.

Tombili, İstanbul'daki birçok sokak kedisinden biriydi. Onu onurlandırmak için Tombili'nin bir heykeli dikildi ve kedimiz, dünya çapında viral oldu. Sadece Tombili değil, ülkemizin bütün kedileri de popüler. Turistler ülkemizde en çok kedileri seviyor, sürekli onlarla fotoğraf paylaşıyorlar. 

Bizler sokak kedilerimize bile özel bir isim verir, onların ayırt edici özelliklerini öne çıkarırız.

Türkiye'de illere göre kedilere en çok verilen isimlerin haritası, sosyal medyada viral oldu.

Türkiye'de illere göre kedilere en çok verilen isimlerin haritası, sosyal medyada viral oldu.
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Haritanın 'sallamasyon' olmasını göz önünde bulundurduk elbette. Fakat böyle bir harita hepimizin hoşuna gitti!

Gelen yorumlar da bir o kadar komik.

Gelen yorumlar da bir o kadar komik.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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