Kilis'te Palamut 100 Liraya Düştü: Tezgahtaki Usta Balığı Çiğ Çiğ Yiyince Görenler Bir Daha Baktı
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Kilis'te bir balık tezgahında palamudun tanesi 100 liraya satışa çıkarıldı. Kampanyanın ortasında ise çalışan Yusuf Usta, palamudu pişirmeden, çiğ çiğ yiyince görenler dönüp bir daha baktı. Tezgahın sahibi Serkan Aygün, olay karşısında 'Yusuf ustamız çiğ çiğ her türlü balığı yiyor' diyerek durumu açıkladı.
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Kampanya sürerken tezgahın başındaki Yusuf Usta palamudu çiğ çiğ ısırdı, çevredekiler durup bir daha baktı.
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Aygün'ün amacı ise palamudu Kilis halkına uygun fiyattan ulaştırmak.
Palamuta gösterilen ilgi sürpriz değil: İstanbul'da ağustosun en çok satan balığı zaten oydu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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