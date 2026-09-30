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Kilis'te Palamut 100 Liraya Düştü: Tezgahtaki Usta Balığı Çiğ Çiğ Yiyince Görenler Bir Daha Baktı

Kilis'te Palamut 100 Liraya Düştü: Tezgahtaki Usta Balığı Çiğ Çiğ Yiyince Görenler Bir Daha Baktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 13:27
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Kilis'te bir balık tezgahında palamudun tanesi 100 liraya satışa çıkarıldı. Kampanyanın ortasında ise çalışan Yusuf Usta, palamudu pişirmeden, çiğ çiğ yiyince görenler dönüp bir daha baktı. Tezgahın sahibi Serkan Aygün, olay karşısında 'Yusuf ustamız çiğ çiğ her türlü balığı yiyor' diyerek durumu açıkladı.

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Kampanya sürerken tezgahın başındaki Yusuf Usta palamudu çiğ çiğ ısırdı, çevredekiler durup bir daha baktı.

Kampanya sürerken tezgahın başındaki Yusuf Usta palamudu çiğ çiğ ısırdı, çevredekiler durup bir daha baktı.

Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, palamutta kampanya yaparak balığın tanesini 100 liradan satışa sundu. Kampanyanın ardından tezgahta yaşanan an ise görenleri hayrete düşürdü: balıkçıda çalışan Yusuf Usta, palamut balığını çiğ çiğ yedi.

Aygün, çalışanının durumunu şu sözlerle anlattı: 'Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor.'

Aygün'ün amacı ise palamudu Kilis halkına uygun fiyattan ulaştırmak.

Aygün'ün amacı ise palamudu Kilis halkına uygun fiyattan ulaştırmak.

Kampanyayla palamut balıklarını Kilis halkına uygun fiyattan ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Aygün, palamudun faydalı bir balık olduğunu da ifade etti.

Usta, vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye ederek denizlerdeki palamut bolluğunun tezgaha da yansıdığını vurguladı.

Palamuta gösterilen ilgi sürpriz değil: İstanbul'da ağustosun en çok satan balığı zaten oydu.

Palamuta gösterilen ilgi sürpriz değil: İstanbul'da ağustosun en çok satan balığı zaten oydu.

İBB iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne ilişkin verilerine göre ağustosta halde 91 farklı ürün satıldı ve toplam 874 ton su ürünü tezgaha çıktı. Bunun 156 ton 7 kilogramı, yani yüzde 17,85'i palamuttan oluştu.

Palamudu 115 ton 150 kilogramla levrek, 96 ton 200 kilogramla çipura, 77 ton 592 kilogramla sardalya, 62 ton 804 kilogramla mırlan ve 57 ton 709 kilogramla istavrit izledi. Ağustosta halde en çok satışı yapılan palamuda yoğun talep devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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