Muhteşem Yüzyıl'ın Süleyman ve Hürrem'i 15 Yıl Sonra Yan Yana: İmroz'da Bahar'ın Yeni Afişi Yayınlandı!
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Muhteşem Yüzyıl'ın Sultan Süleyman'ı ile Hürrem'i bu kez Gökçeada'nın rüzgarında buluşuyor. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin başrollerini paylaştığı İmroz'da Bahar filminin ana afişi yayınlandı; ikiliyi yeniden yan yana görmek isteyen hayranlar için beklenen an geldi. İkilinin 15 yıl içindeki değişimi gündem oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Süleyman ile Hürrem rolleriyle hafızalara kazınmıştı.
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İmroz'da Bahar filminden gelen yeni afişte ikilinin değişimi gündem oldu.
İmroz'da Bahar önce Türkiye'de dijital platformda, ardından 50'den fazla ülkede yayınlanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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