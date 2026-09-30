Muhteşem Yüzyıl'ın Süleyman ve Hürrem'i 15 Yıl Sonra Yan Yana: İmroz'da Bahar'ın Yeni Afişi Yayınlandı!

Film, İmroz'da, yani Gökçeada'da yolları kesişen iki insanın hikâyesini anlatıyor. Geçmişin yükünü taşıyan bu iki karakter, adanın bahar aylarında hayatın onlara ikinci bir şans sunup sunmadığını sorguluyor. Çekimleri Gökçeada'da tamamlanan yapımın hem senaryosu hem yönetmenliği, Sonbahar ve Karanlık Gece filmleriyle tanınan Özcan Alper'e ait.

Peki İmroz'da Bahar ne zaman çıkacak, hangi platformda izlenecek? Sky Films imzalı film önce Türkiye'de bir dijital platformda yayınlanacak, ardından 50'den fazla ülkedeki izleyicilere ulaşacak. Platformun adı ve yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.