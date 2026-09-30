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Muhteşem Yüzyıl'ın Süleyman ve Hürrem'i 15 Yıl Sonra Yan Yana: İmroz'da Bahar'ın Yeni Afişi Yayınlandı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Süleyman ve Hürrem'i 15 Yıl Sonra Yan Yana: İmroz'da Bahar'ın Yeni Afişi Yayınlandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2026 - 13:44 Son Güncelleme: 30.09.2026 - 13:45
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Muhteşem Yüzyıl'ın Sultan Süleyman'ı ile Hürrem'i bu kez Gökçeada'nın rüzgarında buluşuyor. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin başrollerini paylaştığı İmroz'da Bahar filminin ana afişi yayınlandı; ikiliyi yeniden yan yana görmek isteyen hayranlar için beklenen an geldi. İkilinin 15 yıl içindeki değişimi gündem oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Süleyman ile Hürrem rolleriyle hafızalara kazınmıştı.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Süleyman ile Hürrem rolleriyle hafızalara kazınmıştı.

Hikayeyi hatırlamayan yok gibi. 2011'de Show TV'de başlayan Muhteşem Yüzyıl, Halit Ergenç'i Kanuni Sultan Süleyman, Meryem Uzerli'yi de Hürrem Sultan olarak milyonlarca evin baş köşesine oturttu. Dizi kısa sürede sınırları aştı, onlarca ülkede yayınlandı ve ikili ekranın en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Meryem Uzerli üçüncü sezonda diziye veda etti, Hürrem rolünü Vahide Perçin devraldı. O günden beri hayranların aklındaki soru hep aynıydı: Bu ikili bir daha aynı projede buluşur mu? Cevap bu yıl geldi. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, 15 yıl sonra Özcan Alper'in yazıp yönettiği İmroz'da Bahar için yeniden kamera karşısına geçti.

İmroz'da Bahar filminden gelen yeni afişte ikilinin değişimi gündem oldu.

İmroz'da Bahar filminden gelen yeni afişte ikilinin değişimi gündem oldu.

Tanıtım metnine göre afiş, filmin geçmişten geleceğe uzanan duygusal yolculuğuna işaret ediyor. Sarayın ihtişamı yok, yerini adanın sade manzarası almış. Süleyman ile Hürrem'i entrikalarla dolu saray koridorlarında izleyenler için ikiliyi kaftansız, yalın bir ada hikâyesinde görmek sürpriz olacak.

İmroz'da Bahar önce Türkiye'de dijital platformda, ardından 50'den fazla ülkede yayınlanacak.

İmroz'da Bahar önce Türkiye'de dijital platformda, ardından 50'den fazla ülkede yayınlanacak.

Film, İmroz'da, yani Gökçeada'da yolları kesişen iki insanın hikâyesini anlatıyor. Geçmişin yükünü taşıyan bu iki karakter, adanın bahar aylarında hayatın onlara ikinci bir şans sunup sunmadığını sorguluyor. Çekimleri Gökçeada'da tamamlanan yapımın hem senaryosu hem yönetmenliği, Sonbahar ve Karanlık Gece filmleriyle tanınan Özcan Alper'e ait.

Peki İmroz'da Bahar ne zaman çıkacak, hangi platformda izlenecek? Sky Films imzalı film önce Türkiye'de bir dijital platformda yayınlanacak, ardından 50'den fazla ülkedeki izleyicilere ulaşacak. Platformun adı ve yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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