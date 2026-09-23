Yine En Önde! Halit Ergenç Bu Kez Metro Boomin Konserinde Ortaya Çıktı

Halit Ergenç denildiğinde pek çoğumuzun gözünde hâlâ Muhteşem Yüzyıl’ın Kanuni Sultan Süleyman’ı, Binbir Gece’nin Onur’u ya da Vatanım Sensin’in Cevdet’i canlanıyor.

Rol aldığı yapımlarda genellikle ağırbaşlı, kontrollü ve karizmatik karakterlere hayat veren oyuncunun kamera arkasındaki hali ise son aylarda bambaşka bir yönünü ortaya çıkardı. Ergenç, dünya yıldızlarının konserlerini yalnızca takip etmekle kalmıyor; kalabalığın arasına karışıyor, en ön sıralara kadar ilerliyor ve müziğin tadını sonuna kadar çıkarıyor.

Aslında müzik, Halit Ergenç’in hayatında yeni bir merak değil. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Ergenç, oyunculuk kariyerinden önce Ajda Pekkan ve Leman Sam gibi isimlere vokalistlik ve dansçılık da yaptı. Yani son dönemde sık sık konserlerde karşımıza çıkması, geçmişi düşünüldüğünde pek de şaşırtıcı değil.

Ancak onu her seferinde kalabalığın tam ortasında ve oldukça yüksek bir enerjiyle görmek, sosyal medya kullanıcılarını hazırlıksız yakalamaya devam ediyor.