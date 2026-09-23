Yine En Önde! Halit Ergenç Bu Kez Metro Boomin Konserinde Ortaya Çıktı
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Halit Ergenç’in konser maratonu tam gaz devam ediyor! Travis Scott konserindeki enerjisiyle sosyal medyayı sallayan, Kanye West’i İstanbul’da ve Björk’ü İzlanda’da en önlerden izleyen ünlü oyuncunun yeni durağı Metro Boomin oldu. İstanbul’da gerçekleşen konsere katılan Ergenç, yine seyircilerin arasında görüntülendi. Peş peşe dünya yıldızlarının konserlerinde ortaya çıkan oyuncunun müzik zevki bir kez daha gündem oldu. Sosyal medyada ise “Hünkarım yine en önde” yorumları gecikmedi!
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Halit Ergenç’i yıllardır ağırbaşlı rolleri ve karizmatik duruşuyla izledik. Meğer içinden tam bir konser tutkunu yatıyormuş!
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Ünlü oyuncunun son aylardaki konser listesi, çoğumuzun yıllık festival programından daha hareketli!
Halit Ergenç’in konser maratonuna eklenen son isim ise dünyaca ünlü prodüktör Metro Boomin oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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