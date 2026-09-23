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Yine En Önde! Halit Ergenç Bu Kez Metro Boomin Konserinde Ortaya Çıktı

Yine En Önde! Halit Ergenç Bu Kez Metro Boomin Konserinde Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 10:30
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Halit Ergenç’in konser maratonu tam gaz devam ediyor! Travis Scott konserindeki enerjisiyle sosyal medyayı sallayan, Kanye West’i İstanbul’da ve Björk’ü İzlanda’da en önlerden izleyen ünlü oyuncunun yeni durağı Metro Boomin oldu. İstanbul’da gerçekleşen konsere katılan Ergenç, yine seyircilerin arasında görüntülendi. Peş peşe dünya yıldızlarının konserlerinde ortaya çıkan oyuncunun müzik zevki bir kez daha gündem oldu. Sosyal medyada ise “Hünkarım yine en önde” yorumları gecikmedi!

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Halit Ergenç’i yıllardır ağırbaşlı rolleri ve karizmatik duruşuyla izledik. Meğer içinden tam bir konser tutkunu yatıyormuş!

Halit Ergenç’i yıllardır ağırbaşlı rolleri ve karizmatik duruşuyla izledik. Meğer içinden tam bir konser tutkunu yatıyormuş!

Halit Ergenç denildiğinde pek çoğumuzun gözünde hâlâ Muhteşem Yüzyıl’ın Kanuni Sultan Süleyman’ı, Binbir Gece’nin Onur’u ya da Vatanım Sensin’in Cevdet’i canlanıyor.

Rol aldığı yapımlarda genellikle ağırbaşlı, kontrollü ve karizmatik karakterlere hayat veren oyuncunun kamera arkasındaki hali ise son aylarda bambaşka bir yönünü ortaya çıkardı. Ergenç, dünya yıldızlarının konserlerini yalnızca takip etmekle kalmıyor; kalabalığın arasına karışıyor, en ön sıralara kadar ilerliyor ve müziğin tadını sonuna kadar çıkarıyor.

Aslında müzik, Halit Ergenç’in hayatında yeni bir merak değil. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Ergenç, oyunculuk kariyerinden önce Ajda Pekkan ve Leman Sam gibi isimlere vokalistlik ve dansçılık da yaptı. Yani son dönemde sık sık konserlerde karşımıza çıkması, geçmişi düşünüldüğünde pek de şaşırtıcı değil.

Ancak onu her seferinde kalabalığın tam ortasında ve oldukça yüksek bir enerjiyle görmek, sosyal medya kullanıcılarını hazırlıksız yakalamaya devam ediyor.

Ünlü oyuncunun son aylardaki konser listesi, çoğumuzun yıllık festival programından daha hareketli!

Ünlü oyuncunun son aylardaki konser listesi, çoğumuzun yıllık festival programından daha hareketli!

Halit Ergenç’in konser tutkusu özellikle Travis Scott konserinde ortaya çıkan görüntülerle gündeme oturmuştu. Ünlü oyuncunun yalnızca konseri izlemekle yetinmeyip kalabalığın en hareketli bölümüne karıştığı ve moshpit’e katıldığı anlar kısa sürede viral olmuştu. Onu alışık olduğumuz sakin ve ağırbaşlı halinden oldukça farklı görenler, görüntülerdeki kişinin gerçekten Halit Ergenç olduğuna inanmakta bile zorlanmıştı. 

Ardından İstanbul’da düzenlenen Kanye West konserinde yine en ön sıralarda ortaya çıktı. 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen konseri 118 bin kişinin izlediği açıklanırken Ergenç de kalabalığın içindeki tanıdık yüzlerden biri oldu. 

Ünlü oyuncunun rotası daha sonra İzlanda’ya uzandı. Ergenç bu kez Björk konserinde, sahneye oldukça yakın bir noktada ve kolunu havaya kaldırarak müziğe eşlik ederken görüntülendi. Travis Scott ve Kanye West’in ardından Björk’ü de canlı dinlemesi, müzik zevkinin tek bir türe sıkışmadığını gösterdi. 

Rap’ten alternatif müziğe, yerli sahnelerden rock konserlerine uzanan bu listeye bakılırsa Halit Ergenç yalnızca konserlere gitmiyor; sevdiği isimleri mümkün olduğunca en önden ve kalabalığın arasına karışarak dinlemeyi tercih ediyor.

Halit Ergenç’in konser maratonuna eklenen son isim ise dünyaca ünlü prodüktör Metro Boomin oldu!

Halit Ergenç’in konser maratonuna eklenen son isim ise dünyaca ünlü prodüktör Metro Boomin oldu!

Dünyaca ünlü prodüktör ve DJ Metro Boomin, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta Türkiye’deki ilk konserini verdi. Konseri izlemeye gelen binlerce kişinin arasında yine oldukça tanıdık bir isim vardı: Halit Ergenç!

Ergenç’in seyircilerin arasında konseri büyük bir ilgiyle takip ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Travis Scott, Kanye West ve Björk’ün ardından Metro Boomin konserinde de ortaya çıkan oyuncu, artık sosyal medyanın gözünde adeta dünya yıldızlarının konserlerindeki değişmez isimlerden birine dönüştü. 

Elbette görüntülerin ardından Muhteşem Yüzyıl göndermeleri de gecikmedi. 

Bu gidişle İstanbul’a gelecek bir sonraki dünya yıldızının konserinde gözler önce sahneye, sonra da en ön sıralarda Halit Ergenç’e çevrilecek gibi görünüyor!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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