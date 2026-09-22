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Kemal Sunal'ın Yanındaki İsimdi: 3 Yeşilçam Efsanesinin Yürek Burkan Sonu Yıllar Sonra Gündemde

Kemal Sunal'ın Yanındaki İsimdi: 3 Yeşilçam Efsanesinin Yürek Burkan Sonu Yıllar Sonra Gündemde

Kemal Sunal Yeşilçam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 09:52
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Sabah'ın haberine göre, boks ringlerinde kazandığı şampiyonluklarla adını duyuran, ardından Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinde rol alan Adem Taşay'ın hayatı, yıllar geçse de sırrını koruyan trajik bir sonla noktalandı. Peki Yeşilçam'ın bu emektar ismini kaybettiğimiz o gün gerçekte ne yaşandı? İşte Taşay'ın hikâyesi ve benzer kaderi paylaşan iki usta oyuncunun acı sonlar...

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Boks ringlerinden Yeşilçam'a uzanan hikayesiyle tanınan Adem Taşay, evinde ölü bulunmuştu.

Boks ringlerinden Yeşilçam'a uzanan hikayesiyle tanınan Adem Taşay, evinde ölü bulunmuştu.

1954 yılında Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Karacakaya köyünde dünyaya gelen usta isim, sinemaya adım atmadan önce boks ringlerinde ter döktü ve elde ettiği başarılarla şampiyonluk unvanına uzandı. Spor kariyerinin ardından kamera karşısına geçen Taşay, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Özellikle Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu yapımlarda akıllara kazınan oyuncu, 'Kılıbık'ta antrenör, 'Kiracı'da Metin, 'Yedi Bela Hüsnü'de ise tekne kaptanı Apo karakteriyle izleyicinin gönlünde yer edindi. 'Garip', 'Tarzan Rıfkı', 'Japon İşi' ve 'En Büyük Şaban' gibi dönemin öne çıkan yapımlarında da rol aldı.

Perdedeki neşeli haliyle tanınan usta oyuncunun gerçek hayatı ise çok daha karanlık bir noktada son buldu. 24 Ocak 1997'de Bayrampaşa'daki evinde bulunan Taşay'ın ölümü, aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ tam olarak aydınlatılabilmiş değil.

Yarışma birinciliğiyle jön olan Mesut Engin, son yıllarını sokaklarda "Dede" lakabıyla geçirdi.

Yarışma birinciliğiyle jön olan Mesut Engin, son yıllarını sokaklarda "Dede" lakabıyla geçirdi.

Gerçek adı Mesut Kundak olan sanatçı, 1973'te Ses Dergisi'nin düzenlediği bir yarışmada birinciliği kazanarak sinema dünyasına adım attı. 'Dert Bende', 'Yedi Evlat İki Damat' ve 'Özleyiş' gibi yapımlarla kısa sürede jönler arasına girdi, mankenlik ve fotomodellik alanında da adından söz ettirdi.

Ancak 1976'daki bir trafik kazası hayatının akışını tamamen değiştirdi. Sağ el bileğindeki sinir kesisiyle büyük bir kayıp yaşayan sanatçı, bu süreçten sonra eski popülerliğine bir daha kavuşamadı. Boşanma, iş hayatındaki başarısızlıklar ve evinde çıkan yangınla her şeyini kaybeden Engin, yıllarca sokaklarda yaşamak zorunda kaldı.

Esnafın 'Dede' diyerek yardım ettiği eski jön, Taksim'de bitkin halde bulunmasının ardından 2009'da Darülaceze'ye yerleşti. Burada verdiği bir röportajda yaşama sevincini kaybettiğini itiraf eden Engin, 19 Aralık 2011'de hayata veda etti.

Domdom Ali'yi canlandıran Feridun Şavlı, otoyolda geçirdiği kazada bir kolunu kaybetti.

Domdom Ali'yi canlandıran Feridun Şavlı, otoyolda geçirdiği kazada bir kolunu kaybetti.

Hababam Sınıfı serisinde saf kalbiyle akıllara kazınan bu karaktere hayat veren oyuncu, 1953'te Burdur'da dünyaya geldi. 'Ah Nerede', 'Yüz Numaralı Adam' ve 'Neşeli Günler' gibi yapımlarda rol alan Şavlı, döneminin en çok aranan reklam yüzlerinden biri haline gelmişti.

1978'de sinemadan uzaklaşan Şavlı için asıl kırılma noktası, İzmir-Manisa otoyolunda geçirdiği ağır trafik kazası oldu. Bu kazada bir kolunu kaybeden usta oyuncu, ailesinin desteğiyle hayata tutunmaya çalıştı. Ne var ki talihsizlikleri burada bitmedi; henüz 41 yaşındayken geçirdiği kalp krizi, 1995 yılında hayatına son verdi.

Geride Hababam Sınıfı'nın unutulmaz Domdom Ali'sini ve başarı-talihsizlikle dolu bir kariyeri bırakan Şavlı, Yeşilçam severlerin hafızasında hâlâ özel bir yere sahip.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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