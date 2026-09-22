Kemal Sunal'ın Yanındaki İsimdi: 3 Yeşilçam Efsanesinin Yürek Burkan Sonu Yıllar Sonra Gündemde

1954 yılında Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Karacakaya köyünde dünyaya gelen usta isim, sinemaya adım atmadan önce boks ringlerinde ter döktü ve elde ettiği başarılarla şampiyonluk unvanına uzandı. Spor kariyerinin ardından kamera karşısına geçen Taşay, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Özellikle Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu yapımlarda akıllara kazınan oyuncu, 'Kılıbık'ta antrenör, 'Kiracı'da Metin, 'Yedi Bela Hüsnü'de ise tekne kaptanı Apo karakteriyle izleyicinin gönlünde yer edindi. 'Garip', 'Tarzan Rıfkı', 'Japon İşi' ve 'En Büyük Şaban' gibi dönemin öne çıkan yapımlarında da rol aldı.

Perdedeki neşeli haliyle tanınan usta oyuncunun gerçek hayatı ise çok daha karanlık bir noktada son buldu. 24 Ocak 1997'de Bayrampaşa'daki evinde bulunan Taşay'ın ölümü, aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ tam olarak aydınlatılabilmiş değil.