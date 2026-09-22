Kemal Sunal'ın Yanındaki İsimdi: 3 Yeşilçam Efsanesinin Yürek Burkan Sonu Yıllar Sonra Gündemde
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Sabah'ın haberine göre, boks ringlerinde kazandığı şampiyonluklarla adını duyuran, ardından Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinde rol alan Adem Taşay'ın hayatı, yıllar geçse de sırrını koruyan trajik bir sonla noktalandı. Peki Yeşilçam'ın bu emektar ismini kaybettiğimiz o gün gerçekte ne yaşandı? İşte Taşay'ın hikâyesi ve benzer kaderi paylaşan iki usta oyuncunun acı sonlar...
Sabah'ın haberine göre, boks ringlerinde kazandığı şampiyonluklarla adını duyuran, ardından Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinde rol alan Adem Taşay'ın hayatı, yıllar geçse de sırrını koruyan trajik bir sonla noktalandı. Peki Yeşilçam'ın bu emektar ismini kaybettiğimiz o gün gerçekte ne yaşandı? İşte Taşay'ın hikâyesi ve benzer kaderi paylaşan iki usta oyuncunun acı sonlar...
Kaynak: Sabah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boks ringlerinden Yeşilçam'a uzanan hikayesiyle tanınan Adem Taşay, evinde ölü bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışma birinciliğiyle jön olan Mesut Engin, son yıllarını sokaklarda "Dede" lakabıyla geçirdi.
Domdom Ali'yi canlandıran Feridun Şavlı, otoyolda geçirdiği kazada bir kolunu kaybetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın