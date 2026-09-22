Üniversite Binasından 800 Yıllık Orta Çağ Kalesi Çıktı
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İrlanda'nın Dublin kentindeki University College Dublin kampüsünde sıradan bir bina duruyordu. Dıştan bakınca tamamen Viktorya dönemi görünümündeydi. Ama binanın duvarlarının arkasında, sıva altında 800 yıllık bir kale saklıydı. Orta Çağ araştırmacısı Tadhg O'Keeffe'nin fark ettiği bu kalıntı, Roebuck Kalesi'ne ait çıktı.
İşte detaylar.
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Viktorya Dönemi Binasının İçinde Orta Çağ Kalesi Saklanıyordu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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