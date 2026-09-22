Üniversite Binasından 800 Yıllık Orta Çağ Kalesi Çıktı

Roebuck Kalesi'nin en eski bölümlerinin 13. yüzyılın başlarına tarihlendiği düşünülüyor. Yapının, 1169'da başlayan Norman istilasının hâlâ hatırlandığı bir dönemde inşa edilmiş olabileceği belirtiliyor.

Söylentiye göre 1689'da Kral II. James bu kalede konaklamış. Kalede yaşayanlar arasında İrlanda'nın Lord Şansölyesi de vardı. 18. yüzyılda kale artık kullanılamaz haldeydi. Daha sonraki yapılaşmalar sırasında tamamen yok olduğu düşünülse de kalenin bazı bölümleri yeni binaların içinde yaşamaya devam etti.

Tadhg O'Keeffe'ye göre keşif doğrulanır ve tarihlendirme çalışmaları tamamlanırsa, UCD'yi İrlanda'nın en eski kampüs binasına sahip yapabilir.