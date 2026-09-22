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Yaşam
Üniversite Binasından 800 Yıllık Orta Çağ Kalesi Çıktı

Üniversite Binasından 800 Yıllık Orta Çağ Kalesi Çıktı

İrlanda Dublin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 10:10
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İrlanda'nın Dublin kentindeki University College Dublin kampüsünde sıradan bir bina duruyordu. Dıştan bakınca tamamen Viktorya dönemi görünümündeydi. Ama binanın duvarlarının arkasında, sıva altında 800 yıllık bir kale saklıydı. Orta Çağ araştırmacısı Tadhg O'Keeffe'nin fark ettiği bu kalıntı, Roebuck Kalesi'ne ait çıktı.

İşte detaylar.

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Viktorya Dönemi Binasının İçinde Orta Çağ Kalesi Saklanıyordu

Viktorya Dönemi Binasının İçinde Orta Çağ Kalesi Saklanıyordu

Kalenin duvarları yüzyıllar boyunca farklı yapıların içinde ve sıvaların altında kaldı. Bu nedenle Roebuck Kalesi'nin büyük bölümünün zaman içinde ortadan kaldırıldığı düşünülüyordu. Ancak dikkatli bir inceleme, orta çağ dönemine ait duvarların günümüzdeki yapının içinde hâlâ korunduğunu gösterdi.

Üstelik binanın arkasındaki avlu da sıradan bir bahçe değil. Araştırmacılara göre burası, orta çağ kalesinin orijinal avlusuydu. Yapının içinde eski bir kapı bölümünün yanı sıra daha sonraki dönemlerde eklenen bir kanat da bulunuyor.

Gabriel Beranger, Kaleyi Harabe Halindeyken Suluboya Tabloya İşlemiş

Gabriel Beranger, Kaleyi Harabe Halindeyken Suluboya Tabloya İşlemiş

Roebuck Kalesi'nin geçmişine dair önemli ipuçlarından biri de 18. yüzyıldan kalma çizimler. Hollanda doğumlu Huguenot ressam Gabriel Beranger, yaklaşık 1765 yılında kaleyi ziyaret ederek harabe halini suluboya çalışmalarıyla kayda geçirdi.

Tadhg O'Keeffe, yıllar sonra bu çalışmalardaki ayrıntıları bugün ayakta olan binanın duvarlarıyla karşılaştırdı. Bu karşılaştırma, mevcut yapının içinde kalenin bazı bölümlerinin hâlâ korunmuş olabileceğine dair önemli ipuçları sağladı.

Kale 13. Yüzyılın Başlarında İnşa Edilmiş Olabilir

Kale 13. Yüzyılın Başlarında İnşa Edilmiş Olabilir

Roebuck Kalesi'nin en eski bölümlerinin 13. yüzyılın başlarına tarihlendiği düşünülüyor. Yapının, 1169'da başlayan Norman istilasının hâlâ hatırlandığı bir dönemde inşa edilmiş olabileceği belirtiliyor.

Söylentiye göre 1689'da Kral II. James bu kalede konaklamış. Kalede yaşayanlar arasında İrlanda'nın Lord Şansölyesi de vardı. 18. yüzyılda kale artık kullanılamaz haldeydi. Daha sonraki yapılaşmalar sırasında tamamen yok olduğu düşünülse de kalenin bazı bölümleri yeni binaların içinde yaşamaya devam etti.

Tadhg O'Keeffe'ye göre keşif doğrulanır ve tarihlendirme çalışmaları tamamlanırsa, UCD'yi İrlanda'nın en eski kampüs binasına sahip yapabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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