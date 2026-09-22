2.000 Yıllık Altın Maskenin Sırrı: Ölülerin Ruhunu Şaşırtmak İçin mi Yapılmış?

Maske, yüksek saflıkta altından dövülerek şekillendirilmiş. Ağız ve gözler için ayrı açıklıklar bırakılmış, burun kısmı da ayrıca oyulmuş. Kaşlar ve kirpikler ince çizgilerle işlenmiş, dişler de aynı şekilde belirtilmiş. M.Ö. 500 ile M.S. 200 arasındaki döneme tarihlenen eserin boyutu 22,6 ile 17 santimetre, ağırlığı ise sadece 60,9 gram.

Bugün Yale Üniversitesi Sanat Galerisi'nde bulunan maske, koleksiyoncular Hunter ve Valerie Thompson'ın 2007 yılında Yale'e bağışladığı Java kökenli yaklaşık 500 altın eser arasında yer alıyor.

Maskenin Kenarlarındaki Delikler Ne Anlama Geliyor?

Maskenin kenarlarında bulunan küçük delikler, eserin bir cesede ya da cenaze heykeline bağlanmış olabileceğini düşündürüyor. Arkeolog John Miksic, 2011 yılında yayımlanan Old Javanese Gold adlı kitabında maskenin üretim tekniğini ve olası kullanımını ele aldı.

Miksic'e göre maske, yakınlardaki Sumatra veya Borneo adalarından getirildiği düşünülen yüksek saflıktaki altının çekiçle dövülerek ince bir levhaya dönüştürülmesiyle yapılmış olabilir. Levha insan yüzü biçimine getirildikten sonra yüz hatlarını oluşturan çizgi ve kesikler keskiyle işlenmiş.

Bu dönemde Java'da ölüler toprağa gömülüyordu. Daha sonraki dönemde kremasyon uygulamasına geçilmesi, altın yüz örtülerinin bu eski defin geleneğinin bir parçası olabileceğini düşündürüyor.