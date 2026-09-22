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2.000 Yıllık Altın Maskenin Sırrı: Ölülerin Ruhunu Şaşırtmak İçin mi Yapılmış?

2.000 Yıllık Altın Maskenin Sırrı: Ölülerin Ruhunu Şaşırtmak İçin mi Yapılmış?

Endonezya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 09:38
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Endonezya'nın Java Adası'ndan yaklaşık 2.000 yıllık bir altın cenaze maskesi, bugün Yale Üniversitesi Sanat Galerisi'nin koleksiyonunda sergileniyor. M.Ö. 500 ile M.S. 200 arasına tarihlenen ve 60,9 gram ağırlığındaki maskenin neden yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak öne çıkan teorilerden biri oldukça şaşırtıcı: Maske, ölünün ruhunu şaşırtarak yaşayanlara geri dönmesini ve zarar vermesini engellemek için yapılmış olabilir.

İşte detaylar.

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Java'dan Çıkan 2.000 Yıllık Altın Maske

Java'dan Çıkan 2.000 Yıllık Altın Maske

Maske, yüksek saflıkta altından dövülerek şekillendirilmiş. Ağız ve gözler için ayrı açıklıklar bırakılmış, burun kısmı da ayrıca oyulmuş. Kaşlar ve kirpikler ince çizgilerle işlenmiş, dişler de aynı şekilde belirtilmiş. M.Ö. 500 ile M.S. 200 arasındaki döneme tarihlenen eserin boyutu 22,6 ile 17 santimetre, ağırlığı ise sadece 60,9 gram. 

Bugün Yale Üniversitesi Sanat Galerisi'nde bulunan maske, koleksiyoncular Hunter ve Valerie Thompson'ın 2007 yılında Yale'e bağışladığı Java kökenli yaklaşık 500 altın eser arasında yer alıyor.

Maskenin Kenarlarındaki Delikler Ne Anlama Geliyor?

Maskenin kenarlarında bulunan küçük delikler, eserin bir cesede ya da cenaze heykeline bağlanmış olabileceğini düşündürüyor. Arkeolog John Miksic, 2011 yılında yayımlanan Old Javanese Gold adlı kitabında maskenin üretim tekniğini ve olası kullanımını ele aldı.

Miksic'e göre maske, yakınlardaki Sumatra veya Borneo adalarından getirildiği düşünülen yüksek saflıktaki altının çekiçle dövülerek ince bir levhaya dönüştürülmesiyle yapılmış olabilir. Levha insan yüzü biçimine getirildikten sonra yüz hatlarını oluşturan çizgi ve kesikler keskiyle işlenmiş.

Bu dönemde Java'da ölüler toprağa gömülüyordu. Daha sonraki dönemde kremasyon uygulamasına geçilmesi, altın yüz örtülerinin bu eski defin geleneğinin bir parçası olabileceğini düşündürüyor.

Asıl Gizem: Ölülerin Ruhu Muydu?

Asıl Gizem: Ölülerin Ruhu Muydu?

Maskenin neden yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Arkeolog Miksic'e göre altın, ölen atalara duyulan saygıyı göstermek veya yüksek statülü kişileri ölümden sonra da seçkin konumda göstermek için kullanılmış olabilir.

Daha karanlık ihtimal ise ölünün ruhunu şaşırtmak. Miksic, Doğu Endonezya'daki bazı topluluklarda ölülerin ruhlarının yaşayanlara zarar verebileceğine dair inanışlardan söz ediyor. Bu nedenle altın yüz örtüsünün, ölünün ruhunun geri dönmesini engellemek amacıyla kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Ancak bunun Java'daki maskenin gerçek kullanım amacı olduğu kesin değil.

Zira benzer altın yüz örtülerine tarih öncesi Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya'nın başka bölgelerinde de rastlanmıştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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