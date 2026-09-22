2.000 Yıllık Altın Maskenin Sırrı: Ölülerin Ruhunu Şaşırtmak İçin mi Yapılmış?
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Endonezya'nın Java Adası'ndan yaklaşık 2.000 yıllık bir altın cenaze maskesi, bugün Yale Üniversitesi Sanat Galerisi'nin koleksiyonunda sergileniyor. M.Ö. 500 ile M.S. 200 arasına tarihlenen ve 60,9 gram ağırlığındaki maskenin neden yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak öne çıkan teorilerden biri oldukça şaşırtıcı: Maske, ölünün ruhunu şaşırtarak yaşayanlara geri dönmesini ve zarar vermesini engellemek için yapılmış olabilir.
İşte detaylar.
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Java'dan Çıkan 2.000 Yıllık Altın Maske
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Asıl Gizem: Ölülerin Ruhu Muydu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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