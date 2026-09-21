Aralarında Tam 54 Yaş Var: 86 Yaşındaki Al Pacino Genç Sevgilisiyle Yeni Pozunu Paylaştı!
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Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Al Pacino bu kez filmleriyle değil, aşk hayatıyla karşımızda. 86 yaşındaki usta oyuncu, kendisinden epey genç sevgilisi Noor Alfallah'la yeni bir poz verdi. İkilinin yan yana geldiği kareyi görenlerin aklına ise yine aynı hesap düştü. Çünkü Pacino ile sevgilisi arasında birkaç yıl değil, tam 54 yaş var! Gelin hem Pacino'nun epey renkli aşk hayatını hem de gönlünü kaptırdığı Noor Alfallah'ı biraz yakından tanıyalım.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sinema tarihinin en ikonik isimlerinden Al Pacino'yu uzun uzun anlatmaya aslında pek gerek yok. Kendisi 86 yaşında ve Hollywood denince akla gelen ilk birkaç isimden biri.
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Al Pacino'nun aşk defteri epey kalabalık olsa da şaşırtıcı bir detay var: Kendisi bugüne kadar hiç evlenmedi! Buna karşılık dört çocuk babası.
Peki Al Pacino'nun kendisinden tam 54 yaş küçük sevgilisi Noor Alfallah kim? Kendisi aslında Hollywood'a hiç de yabancı değil.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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