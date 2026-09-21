Aralarında Tam 54 Yaş Var: 86 Yaşındaki Al Pacino Genç Sevgilisiyle Yeni Pozunu Paylaştı!

Pacino'nun yıllar içerisinde Diane Keaton, Jill Clayburgh, Beverly D'Angelo ve Lucila Polak gibi birçok isimle uzun soluklu ilişkileri oldu. Özellikle Diane Keaton'la 'The Godfather' setinde başlayan ve yıllarca devam eden gelgitli ilişkileri Hollywood tarihinin en meşhur aşklarından biri haline geldi.

Fakat Pacino hiçbir ilişkisinde nikah masasına oturmadı. Çocuk konusunda ise durum biraz farklı. Pacino'nun oyunculuk eğitmeni Jan Tarrant'la ilişkisinden Julie Marie, Beverly D'Angelo'yla ilişkisinden ise ikizleri Anton ve Olivia dünyaya geldi. Yıllar geçti, çocukları büyüdü, Pacino 80'lerini gördü derken artık bu defter kapanmıştır diye düşünenler olmuş olabilir.

Al Pacino öyle düşünmemiş. 2023 yılında, tam 83 yaşındayken, dördüncü kez baba oldu. En küçük oğlu Roman'ın annesi ise uzun süredir adıyla birlikte andığımız Noor Alfallah. Zaten Pacino'nun özel hayatında kendisinden yaşça küçük kadınlar yeni bir durum değil. Örneğin yıllarca birlikte olduğu Lucila Polak da kendisinden 36 yaş küçüktü. Ama Noor'la işler biraz başka bir seviyeye çıktı.

Çünkü bu kez aradaki fark 10, 20 hatta 30 yıl değildi. Tam 54 yıldı. Pacino ile Noor'un ilişkisi 2022 yılında kamuoyuna yansıdı, Haziran 2023'te de oğulları Roman dünyaya geldi. Böylece Pacino 83 yaşında dördüncü kez baba olurken Noor ilk çocuğunu kucağına aldı.

İkilinin ilişkisi sonraki yıllarda ayrılık haberleriyle de gündeme geldi. Fakat 2026'da yeniden birlikte görüntülenmeye başladılar; mayıs ayında Dior'un Los Angeles'taki defilesine yan yana katılmaları da dikkat çekti. Şimdi ise sevgilisiyle yeni bir kare paylaşan Pacino, ister istemez bize o meşhur yaş hesabını bir kez daha yaptırdı.

86 - 32 = 54. Evet, yanlış hesaplamadınız.