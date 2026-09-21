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Aralarında Tam 54 Yaş Var: 86 Yaşındaki Al Pacino Genç Sevgilisiyle Yeni Pozunu Paylaştı!

Aralarında Tam 54 Yaş Var: 86 Yaşındaki Al Pacino Genç Sevgilisiyle Yeni Pozunu Paylaştı!

Magazin Al Pacino
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 19:11
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Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Al Pacino bu kez filmleriyle değil, aşk hayatıyla karşımızda. 86 yaşındaki usta oyuncu, kendisinden epey genç sevgilisi Noor Alfallah'la yeni bir poz verdi. İkilinin yan yana geldiği kareyi görenlerin aklına ise yine aynı hesap düştü. Çünkü Pacino ile sevgilisi arasında birkaç yıl değil, tam 54 yaş var! Gelin hem Pacino'nun epey renkli aşk hayatını hem de gönlünü kaptırdığı Noor Alfallah'ı biraz yakından tanıyalım.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sinema tarihinin en ikonik isimlerinden Al Pacino'yu uzun uzun anlatmaya aslında pek gerek yok. Kendisi 86 yaşında ve Hollywood denince akla gelen ilk birkaç isimden biri.

Sinema tarihinin en ikonik isimlerinden Al Pacino'yu uzun uzun anlatmaya aslında pek gerek yok. Kendisi 86 yaşında ve Hollywood denince akla gelen ilk birkaç isimden biri.

'The Godfather'ın Michael Corleone'si, 'Scarface'in Tony Montana'sı, 'Scent of a Woman'ın Frank Slade'i... Al Pacino, yarım asrı çoktan deviren kariyerinde öyle karakterlere hayat verdi ki bugün kendisine 'Hollywood efsanesi' demek bile biraz yetersiz kalıyor. Oscar'ından Emmy'sine, Tony'sinden Altın Küre'sine kadar kariyerine sığdırmadığı başarı neredeyse yok.

25 Nisan 1940 doğumlu usta oyuncu bugün 86 yaşında. Fakat son yıllarda Pacino'nun yaşını yalnızca 'Adam 86 yaşında, hala çalışıyor!' derken hesaplamıyoruz. Sağ olsun, özel hayatıyla da dört işlemi canlı tutuyor.

Çünkü Hollywood'un en karizmatik aktörlerinden biri olarak anılan Pacino'nun aşk hayatı da kariyeri kadar hareketli geçti. Üstelik kendisi yaş aldıkça hayatına giren kadınlarla arasındaki yaş makası da bir hayli açıldı. Son yıllarda bu konuda bütün dikkatleri üzerine çeken isim ise tahmin edebileceğiniz üzere Noor Alfallah oldu.

Al Pacino'nun aşk defteri epey kalabalık olsa da şaşırtıcı bir detay var: Kendisi bugüne kadar hiç evlenmedi! Buna karşılık dört çocuk babası.

Al Pacino'nun aşk defteri epey kalabalık olsa da şaşırtıcı bir detay var: Kendisi bugüne kadar hiç evlenmedi! Buna karşılık dört çocuk babası.

Pacino'nun yıllar içerisinde Diane Keaton, Jill Clayburgh, Beverly D'Angelo ve Lucila Polak gibi birçok isimle uzun soluklu ilişkileri oldu. Özellikle Diane Keaton'la 'The Godfather' setinde başlayan ve yıllarca devam eden gelgitli ilişkileri Hollywood tarihinin en meşhur aşklarından biri haline geldi.

Fakat Pacino hiçbir ilişkisinde nikah masasına oturmadı. Çocuk konusunda ise durum biraz farklı. Pacino'nun oyunculuk eğitmeni Jan Tarrant'la ilişkisinden Julie Marie, Beverly D'Angelo'yla ilişkisinden ise ikizleri Anton ve Olivia dünyaya geldi. Yıllar geçti, çocukları büyüdü, Pacino 80'lerini gördü derken artık bu defter kapanmıştır diye düşünenler olmuş olabilir.

Al Pacino öyle düşünmemiş. 2023 yılında, tam 83 yaşındayken, dördüncü kez baba oldu. En küçük oğlu Roman'ın annesi ise uzun süredir adıyla birlikte andığımız Noor Alfallah. Zaten Pacino'nun özel hayatında kendisinden yaşça küçük kadınlar yeni bir durum değil. Örneğin yıllarca birlikte olduğu Lucila Polak da kendisinden 36 yaş küçüktü. Ama Noor'la işler biraz başka bir seviyeye çıktı.

Çünkü bu kez aradaki fark 10, 20 hatta 30 yıl değildi. Tam 54 yıldı. Pacino ile Noor'un ilişkisi 2022 yılında kamuoyuna yansıdı, Haziran 2023'te de oğulları Roman dünyaya geldi. Böylece Pacino 83 yaşında dördüncü kez baba olurken Noor ilk çocuğunu kucağına aldı.

İkilinin ilişkisi sonraki yıllarda ayrılık haberleriyle de gündeme geldi. Fakat 2026'da yeniden birlikte görüntülenmeye başladılar; mayıs ayında Dior'un Los Angeles'taki defilesine yan yana katılmaları da dikkat çekti. Şimdi ise sevgilisiyle yeni bir kare paylaşan Pacino, ister istemez bize o meşhur yaş hesabını bir kez daha yaptırdı.

86 - 32 = 54. Evet, yanlış hesaplamadınız.

Peki Al Pacino'nun kendisinden tam 54 yaş küçük sevgilisi Noor Alfallah kim? Kendisi aslında Hollywood'a hiç de yabancı değil.

Peki Al Pacino'nun kendisinden tam 54 yaş küçük sevgilisi Noor Alfallah kim? Kendisi aslında Hollywood'a hiç de yabancı değil.

1993 doğumlu Noor Alfallah, Kuveytli bir baba ve Amerikalı bir annenin kızı. Sinema dünyasına ilgisi yalnızca Al Pacino'yla olan ilişkisinden ibaret de değil. USC'de sinema eğitimi alan, ardından UCLA'de film ve televizyon yapımcılığı üzerine yüksek lisans yapan Alfallah, kariyerini yapımcı olarak sürdürüyor.

Fakat kendisini dünya magazininin radarına sokan ilk ilişki Al Pacino değildi. Çünkü Noor'un geçmişinde bir başka dünya yıldızı daha var: Mick Jagger.

Noor, 2017 yılında The Rolling Stones'un efsanevi solistiyle aşk yaşamaya başladığında henüz 22 yaşındaydı. Mick Jagger ise 74 yaşındaydı. Yani Al Pacino'yla arasındaki 54 yıllık fark, Noor'un alışık olmadığı bir denklem sayılmaz. Hatta Noor, Jagger'la ayrılığının ardından verdiği bir röportajda yaşlarının kendisi için önemli olmadığını açıkça söylemişti. Daha sonra milyarder Nicolas Berggruen'le de adı anıldı. Clint Eastwood'la aşk yaşadığı iddia edildiğinde ise bunu bizzat reddederek yalnızca aile dostu olduklarını söyledi.

Ardından hayatına Al Pacino girdi. Noor zaten geçmişte yaş farkının kendisi için pek bir şey ifade etmediğini söylemişti. Belli ki fikri pek değişmemiş.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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