Fon Vurgununda Kaçırılan Paranın Boyutu da Ortaya Çıktı: 4.1 Milyar TL Para İsviçre'ye Gitmiş

MASAK’ın ilk tespitlerine göre Serdar Turhan’ın hesabından 24 Ağustos’ta İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL, yani 15 milyon dolar transfer edildi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 1 Eylül’de aynı banka nezdindeki bir hesaba 25 milyon euro, yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL gönderildi. Böylece iki ismin hesaplarından İsviçre’ye aktarılan paranın toplam TL karşılığı yaklaşık 4,1 milyar liraya ulaştı.