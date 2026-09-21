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Fon Vurgununda Kaçırılan Paranın Boyutu da Ortaya Çıktı: 4.1 Milyar TL Para İsviçre'ye Gitmiş

Fon Vurgununda Kaçırılan Paranın Boyutu da Ortaya Çıktı: 4.1 Milyar TL Para İsviçre'ye Gitmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 19:06
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturmasında, Pusula yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız’ın İsviçre’ye yaptığı para transferleri dikkat çekti. İki ismin hesaplarından Edmond de Rothschild Bankası’na gönderilen paranın toplamı yaklaşık 4,1 milyar lirayı buldu.

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Pusula grubundaki para trafiği dikkat çekiyor.

Pusula grubundaki para trafiği dikkat çekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında ortaya çıkan para trafiği, Pusula grubunun Katılımevim bağlantısıyla birlikte dikkat çekti. Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın aynı zamanda Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı olduğu belirtildi. Katılımevim’in yüzde 28,42’sine karşılık gelen ve daha önce doğrudan Turhan’a ait olan hisseler de Pusula Finans Holding’e devredilmişti.

Kaçırılan paranın toplamı 4.1 milyar TL'yi buldu.

Kaçırılan paranın toplamı 4.1 milyar TL'yi buldu.

MASAK’ın ilk tespitlerine göre Serdar Turhan’ın hesabından 24 Ağustos’ta İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL, yani 15 milyon dolar transfer edildi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 1 Eylül’de aynı banka nezdindeki bir hesaba 25 milyon euro, yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL gönderildi. Böylece iki ismin hesaplarından İsviçre’ye aktarılan paranın toplam TL karşılığı yaklaşık 4,1 milyar liraya ulaştı.

Transfer tarihleri sorgulanmaya başladı.

Transfer tarihleri sorgulanmaya başladı.

Turhan’ın transferi 24 Ağustos’ta, Yarız’ın transferi ise 1 Eylül’de gerçekleştirildi. Pusula fonlarında yatırımcıların paralarını geri almakta sorun yaşamaya başladığı ve fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü tarihler ise 15-16 Eylül olarak kayıtlara geçti. Milyarlarca liralık transferlerin ödeme krizinden yalnızca birkaç hafta önce yapılması soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. MASAK tespitleri paraların Turhan ve Yarız’ın hesaplarından gönderildiğini ortaya koyarken, yaklaşık 4,1 milyar liranın kaynağı ve İsviçre’deki hesapların kime ait olduğu henüz açıklanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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