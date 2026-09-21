Fon Vurgununda Kaçırılan Paranın Boyutu da Ortaya Çıktı: 4.1 Milyar TL Para İsviçre'ye Gitmiş
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Pusula grubundaki para trafiği dikkat çekiyor.
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Kaçırılan paranın toplamı 4.1 milyar TL'yi buldu.
Transfer tarihleri sorgulanmaya başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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