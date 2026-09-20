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Fon Soruşturmasında Yeni Gözaltı: Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı Gözaltına Alındı

Fon Soruşturmasında Yeni Gözaltı: Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 23:21
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir isim gözaltına alındı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı, aynı zamanda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı. Kırmızı, soruşturma kapsamında emniyete götürüldü. İşlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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Nihat Kırmızı gözaltına alındı

Nihat Kırmızı gözaltına alındı

Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanlığını ve Doğa Sigorta'nın yönetim kurulu başkanlığını birlikte yürütüyordu. Gözaltı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gerçekleşti. İş insanının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Beş şüpheli daha önce gözaltına alınmıştı

Beş şüpheli daha önce gözaltına alınmıştı

Aynı soruşturma kapsamında daha önce beş kişi gözaltına alınmıştı. Tera Yatırım Holding'den Emre Tezmen bu isimler arasındaydı. Yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Tezmen'in ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün makam odalarında polis araması yapılmıştı.

Serdar Turhan da şüpheliler arasında yer alıyor

Serdar Turhan da şüpheliler arasında yer alıyor

Serdar Turhan da gözaltına alınanlar arasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldı. Turhan'ın İsviçre'ye yaptığı 15 milyon dolarlık transfer, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Soruşturma, sermaye piyasasındaki işlemlere odaklanan ayrı bir büroda yürütülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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