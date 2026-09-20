Fon Soruşturmasında Yeni Gözaltı: Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı Gözaltına Alındı

Aynı soruşturma kapsamında daha önce beş kişi gözaltına alınmıştı. Tera Yatırım Holding'den Emre Tezmen bu isimler arasındaydı. Yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Tezmen'in ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün makam odalarında polis araması yapılmıştı.