Fon Soruşturmasında Yeni Gözaltı: Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir isim gözaltına alındı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı, aynı zamanda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı. Kırmızı, soruşturma kapsamında emniyete götürüldü. İşlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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Nihat Kırmızı gözaltına alındı
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Beş şüpheli daha önce gözaltına alınmıştı
Serdar Turhan da şüpheliler arasında yer alıyor
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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