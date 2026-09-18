İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Forex Dolandırıcılığına Dev Operasyon, 174 Gözaltı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve internet üzerinden 'yüksek kazanç' vaadiyle yürütülen uluslararası bir forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyonu duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde 18 Eylül sabahı saat 05.00'te başlatılan operasyonda İstanbul ve Muğla'da 286 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 239 şüpheliden 174'ü yakalandı. Yapılanmanın sahte kazanç görüntüleriyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı, iki yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyon 4 ayrı soruşturma kapsamında yürütülüyor; şebekenin özellikle Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerindeki yatırımcıları hedef aldığı, çok dilli çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdurlarla iletişime geçildiği belirtiliyor. Örgütün yönetim kademesinde İsrail vatandaşı kişilerin bulunduğu tespit edildi.
Mağdurlara Sahte Kazanç Ekranı Gösterilip "Hesap Blokesi" ve "Vergi" Bahanesiyle Ek Para İstendi
El Konulan Mal Varlığının Değeri 1,5 Milyar Lira: 80 Araç ve 12 Gayrimenkule Blokaj Getirildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın