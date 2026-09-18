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İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Forex Dolandırıcılığına Dev Operasyon, 174 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Forex Dolandırıcılığına Dev Operasyon, 174 Gözaltı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 15:35
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve internet üzerinden 'yüksek kazanç' vaadiyle yürütülen uluslararası bir forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyonu duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde 18 Eylül sabahı saat 05.00'te başlatılan operasyonda İstanbul ve Muğla'da 286 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 239 şüpheliden 174'ü yakalandı. Yapılanmanın sahte kazanç görüntüleriyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı, iki yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyon 4 ayrı soruşturma kapsamında yürütülüyor; şebekenin özellikle Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerindeki yatırımcıları hedef aldığı, çok dilli çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdurlarla iletişime geçildiği belirtiliyor. Örgütün yönetim kademesinde İsrail vatandaşı kişilerin bulunduğu tespit edildi.

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Mağdurlara Sahte Kazanç Ekranı Gösterilip "Hesap Blokesi" ve "Vergi" Bahanesiyle Ek Para İstendi

Mağdurlara Sahte Kazanç Ekranı Gösterilip "Hesap Blokesi" ve "Vergi" Bahanesiyle Ek Para İstendi

Soruşturma dosyasına göre yapılanma, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi üzerinden faaliyet gösteriyordu. Şirketler sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadi içeren forex ve kripto para reklamları yayınlıyor, farklı dilleri bilen çağrı merkezi çalışanları da bu reklamlara tıklayan kişilerle birebir iletişime geçiyordu.

Mağdurlara önce gerçeğe aykırı biçimde şişirilmiş kazanç ekranları gösterilerek yatırımı büyütmeleri için ikna ediliyor, ardından parayı çekmek istediklerinde 'hesap blokesi' ya da 'vergi' gerekçesiyle ek ödeme talep ediliyordu. Yatırılan paraların doğrudan yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlara aktarıldığı, bu şekilde iki yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Şebekenin özellikle Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerindeki yatırımcıları hedef aldığı belirlendi.

El Konulan Mal Varlığının Değeri 1,5 Milyar Lira: 80 Araç ve 12 Gayrimenkule Blokaj Getirildi

El Konulan Mal Varlığının Değeri 1,5 Milyar Lira: 80 Araç ve 12 Gayrimenkule Blokaj Getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnterpol Genel Sekreterliği'nin katkısıyla yürütülen operasyonda, örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 80 araç ve 12 gayrimenkul üzerine blokaj kondu; şüphelilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesapları da donduruldu.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 239 şüpheliden operasyonun ilk saatlerinde 174'ünün yakalandığı bildirildi; kalan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İçişleri Bakanlığı, organizasyonun yönetim kademesinin İsrail vatandaşı kişiler tarafından yürütüldüğünü, örgütün Türkiye merkezli fakat yurt dışındaki yatırımcıları hedef alan bir yapıya sahip olduğunu duyurdu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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