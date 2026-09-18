İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Forex Dolandırıcılığına Dev Operasyon, 174 Gözaltı

Soruşturma dosyasına göre yapılanma, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi üzerinden faaliyet gösteriyordu. Şirketler sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadi içeren forex ve kripto para reklamları yayınlıyor, farklı dilleri bilen çağrı merkezi çalışanları da bu reklamlara tıklayan kişilerle birebir iletişime geçiyordu.

Mağdurlara önce gerçeğe aykırı biçimde şişirilmiş kazanç ekranları gösterilerek yatırımı büyütmeleri için ikna ediliyor, ardından parayı çekmek istediklerinde 'hesap blokesi' ya da 'vergi' gerekçesiyle ek ödeme talep ediliyordu. Yatırılan paraların doğrudan yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlara aktarıldığı, bu şekilde iki yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Şebekenin özellikle Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerindeki yatırımcıları hedef aldığı belirlendi.