Film İçin Prova Yapıyorlardı, Gerçek Bir Zırh Buldular: Hem de Napolyon'un Ordusundan!
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Bir grup oyuncu, yakında çekilecek bir hazine avı filmine hazırlanmak için işin gerçeğini denemek istedi. Polonya'nın güneybatısında, Kostomłoty yakınlarındaki Pielaszkowice Sarayı'nın çamurlu hendeğine girip kazmaya başladılar. Amaç sadece rol için his edinmekti; ama kısa süre sonra gerçek bir keşfe imza attılar!
Çamurun içinden 19. yüzyıla ait bir süvari göğüslüğü çıktı. Üstelik bu saray, tarihte Napolyon'un imzasını taşıyan bir ateşkesin yapıldığı yer.
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Prova Bir Anda Gerçeğe Döndü: Çamurun İçinden Çıkan Şey Bir Süvari Göğüslüğü!
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Bu Sarayın Tarihte Bir Yeri Var: Napolyon 1813 Ateşkesini Burada İmzaladı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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