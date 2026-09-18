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Film İçin Prova Yapıyorlardı, Gerçek Bir Zırh Buldular: Hem de Napolyon'un Ordusundan!

Film İçin Prova Yapıyorlardı, Gerçek Bir Zırh Buldular: Hem de Napolyon'un Ordusundan!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 15:38
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Bir grup oyuncu, yakında çekilecek bir hazine avı filmine hazırlanmak için işin gerçeğini denemek istedi. Polonya'nın güneybatısında, Kostomłoty yakınlarındaki Pielaszkowice Sarayı'nın çamurlu hendeğine girip kazmaya başladılar. Amaç sadece rol için his edinmekti; ama kısa süre sonra gerçek bir keşfe imza attılar!

Çamurun içinden 19. yüzyıla ait bir süvari göğüslüğü çıktı. Üstelik bu saray, tarihte Napolyon'un imzasını taşıyan bir ateşkesin yapıldığı yer.

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Prova Bir Anda Gerçeğe Döndü: Çamurun İçinden Çıkan Şey Bir Süvari Göğüslüğü!

Prova Bir Anda Gerçeğe Döndü: Çamurun İçinden Çıkan Şey Bir Süvari Göğüslüğü!

Kazıyı Hi!History adlı YouTube kanalı için yazar Joanna Lamparska organize etti; ekipte deneyimli kazıcılar da vardı. Oyuncular ise Kornel Makuszyński'nin ünlü romanı 'Yedinci Sınıftaki Şeytan'ın sinema uyarlaması için hazırlanıyordu. Roman, Napolyon'un askerlerinden biriyle ilişkilendirilen bir hazinenin etrafında dönen gizemi anlatıyor. Yani mekân tesadüf değil. Pielaszkowice Sarayı'nın Napolyon dönemiyle gerçek bir bağı var ve oyuncular tam da romandaki gibi bir hazine avının nasıl bir şey olduğunu anlamak istiyordu.

Provanın gerçeğe dönüştüğü an, DRACO Tarih Kâşifleri Derneği'nden Wiesław Andrysiak'ın hendeğin çamurundan metal bir parça çekmesiyle geldi. Lamparska buluntuyu tek cümleyle özetliyor: 'Bugüne mucize eseri ulaşmış inanılmaz bir buluntu.'

Çıkan şey bir kiras, yani göğüs zırhı. Gövdeye giyilen bu parça kılıç ve mızrak darbelerine karşı koruma sağlıyordu; aynı zamanda giyene düşmanı korkutacak bir görüntü kazandırmak için tasarlanmıştı. Zırhla birlikte hendekten park heykellerine ait parçalar ve metal aksamlar da çıktı.

Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach'in verdiği bilgiye göre buluntu 19. yüzyıla ait ve büyük olasılıkla Almanya kökenli bir kiras. Bir Prusya ya da Fransız süvarisine ait olabileceği düşünülüyor, ancak kesin tarih ve hangi orduya ait olduğu ancak ileri incelemelerden sonra netleşecek.

Bu Sarayın Tarihte Bir Yeri Var: Napolyon 1813 Ateşkesini Burada İmzaladı

Bu Sarayın Tarihte Bir Yeri Var: Napolyon 1813 Ateşkesini Burada İmzaladı

Pielaszkowice Sarayı sıradan bir taşra konağı değil. 1813 yılında, Napolyon Savaşları'nın en kritik anlarından birinde, Napolyon'un ordusu ile müttefik Rus ve Prusya orduları arasındaki ateşkes burada imzalandı. Sarayın o dönemki Almanca adı Pläswitz olduğu için anlaşma tarihe 'Pläswitz Ateşkesi' olarak geçti.

Napolyon 1813 baharında Lützen ve Bautzen'de müttefikleri yendi, ama kendi kayıpları da neredeyse karşı taraf kadar ağırdı. İki taraf da yeniden strateji kurmak için zamana ihtiyaç duyuyordu ve 4 Haziran 1813'te ateşkes imzalandı. Anlaşma önce 10 Temmuz'a kadar planlandı, sonra 10 Ağustos'a uzatıldı; toplamda dokuz hafta sürdü.

Sonrası Napolyon açısından hiç iyi gitmedi. Çatışmalar yeniden başladığında Avusturya da müttefik koalisyona katılmıştı ve terazi karşı tarafa kaymıştı. Napolyon aynı yıl Leipzig'de ağır bir yenilgi aldı. Tarihçilere göre Napolyon bu ateşkesi kabul etmeyi sonradan hayatının en büyük hatalarından biri olarak gördü.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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