Film İçin Prova Yapıyorlardı, Gerçek Bir Zırh Buldular: Hem de Napolyon'un Ordusundan!

Kazıyı Hi!History adlı YouTube kanalı için yazar Joanna Lamparska organize etti; ekipte deneyimli kazıcılar da vardı. Oyuncular ise Kornel Makuszyński'nin ünlü romanı 'Yedinci Sınıftaki Şeytan'ın sinema uyarlaması için hazırlanıyordu. Roman, Napolyon'un askerlerinden biriyle ilişkilendirilen bir hazinenin etrafında dönen gizemi anlatıyor. Yani mekân tesadüf değil. Pielaszkowice Sarayı'nın Napolyon dönemiyle gerçek bir bağı var ve oyuncular tam da romandaki gibi bir hazine avının nasıl bir şey olduğunu anlamak istiyordu.

Provanın gerçeğe dönüştüğü an, DRACO Tarih Kâşifleri Derneği'nden Wiesław Andrysiak'ın hendeğin çamurundan metal bir parça çekmesiyle geldi. Lamparska buluntuyu tek cümleyle özetliyor: 'Bugüne mucize eseri ulaşmış inanılmaz bir buluntu.'

Çıkan şey bir kiras, yani göğüs zırhı. Gövdeye giyilen bu parça kılıç ve mızrak darbelerine karşı koruma sağlıyordu; aynı zamanda giyene düşmanı korkutacak bir görüntü kazandırmak için tasarlanmıştı. Zırhla birlikte hendekten park heykellerine ait parçalar ve metal aksamlar da çıktı.

Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach'in verdiği bilgiye göre buluntu 19. yüzyıla ait ve büyük olasılıkla Almanya kökenli bir kiras. Bir Prusya ya da Fransız süvarisine ait olabileceği düşünülüyor, ancak kesin tarih ve hangi orduya ait olduğu ancak ileri incelemelerden sonra netleşecek.