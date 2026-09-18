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Bu Yöntemi Duyanlar Geceleri Tuvalete Tuz Dökmeye Başladı

Bu Yöntemi Duyanlar Geceleri Tuvalete Tuz Dökmeye Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 16:09
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Son zamanlarda pek çok kişi, tuvaletini temizlemek için gece boyunca kabına tuz dökme yöntemini denemeye başladı. Basit görünen bu yöntemin arkasında hem bir mantık hem de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

İşte detaylar...

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Yöntem oldukça basit: Yatmadan önce tuvalet kabına yarım fincan tuz dökülüyor ve sabaha kadar, en az 6 saat bekletiliyor.

Yöntem oldukça basit: Yatmadan önce tuvalet kabına yarım fincan tuz dökülüyor ve sabaha kadar, en az 6 saat bekletiliyor.

Daha güçlü bir etki isteyenler sofra tuzu yerine kaya tuzu tercih edebiliyor. İsteyenler karışıma birkaç damla esansiyel yağ da ekleyebiliyor. Sabah kalkınca tuvalet fırçasıyla hafifçe fırçalanıp sifon çekiliyor.

Tuz, suda çözünerek oluşturduğu tuzlu çözeltiyle hafif kireç ve mineral birikintilerini yumuşatabiliyor.

Tuz, suda çözünerek oluşturduğu tuzlu çözeltiyle hafif kireç ve mineral birikintilerini yumuşatabiliyor.

Aynı zamanda hafif aşındırıcı özelliği sayesinde kirin sökülmesine yardımcı oluyor. Tuzun antibakteriyel etkisinin, koku yapan bakterileri de bir ölçüde etkisiz hale getirebildiği belirtiliyor. Daha inatçı lekeler için tuzun karbonat ve limon suyuyla karıştırılıp macun haline getirilmesi öneriliyor.

Ancak bu yöntemi her gün değil, ölçülü kullanmak gerekiyor.

Ancak bu yöntemi her gün değil, ölçülü kullanmak gerekiyor.

Uygulama sıklığı konusunda ortak bir görüş yok, kimi kaynaklar haftada bir yeterli derken kimi kaynaklar daha sık kullanılabileceğini söylüyor. Fakat tuzun sık kullanımı zamanla metal aksamı aşındırıp tesisatta soruna yol açabiliyor. En güvenlisi, yöntemi ara sıra ve ölçülü uygulamak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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