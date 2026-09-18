Bu Yöntemi Duyanlar Geceleri Tuvalete Tuz Dökmeye Başladı
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Son zamanlarda pek çok kişi, tuvaletini temizlemek için gece boyunca kabına tuz dökme yöntemini denemeye başladı. Basit görünen bu yöntemin arkasında hem bir mantık hem de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.
İşte detaylar...
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Yöntem oldukça basit: Yatmadan önce tuvalet kabına yarım fincan tuz dökülüyor ve sabaha kadar, en az 6 saat bekletiliyor.
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Tuz, suda çözünerek oluşturduğu tuzlu çözeltiyle hafif kireç ve mineral birikintilerini yumuşatabiliyor.
Ancak bu yöntemi her gün değil, ölçülü kullanmak gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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