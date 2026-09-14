Biten Tuvalet Kağıdı Rulosunun Kimsenin Bilmediği Bir Kullanımı Var
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Biten tuvalet kağıdı rulosu, çoğumuzun düşünmeden çöpe attığı bir şey. Oysa bu basit karton silindir, çorap ve iç çamaşırı çekmecesindeki en büyük düzen sorununu çözebilir. Tek ihtiyacınız birkaç düzine rulo ve biraz sabır.
İşte detaylar.
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Çorap, tayt ve külotlu çorap gibi eşyalar çekmecede genelde düzgün durmaz ve birbirine karışır.
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Çekmecenin boyutuna göre önce 60'tan fazla rulo toplanır, tabana karton yerleştirilip sabitlenir.
İsteyenler ruloları boya ya da boncuk şeritle süsleyip masa üstü düzenleyiciye de dönüştürebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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