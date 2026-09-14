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Biten Tuvalet Kağıdı Rulosunun Kimsenin Bilmediği Bir Kullanımı Var

Biten Tuvalet Kağıdı Rulosunun Kimsenin Bilmediği Bir Kullanımı Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 13:29
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Biten tuvalet kağıdı rulosu, çoğumuzun düşünmeden çöpe attığı bir şey. Oysa bu basit karton silindir, çorap ve iç çamaşırı çekmecesindeki en büyük düzen sorununu çözebilir. Tek ihtiyacınız birkaç düzine rulo ve biraz sabır.

İşte detaylar.

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Çorap, tayt ve külotlu çorap gibi eşyalar çekmecede genelde düzgün durmaz ve birbirine karışır.

Çorap, tayt ve külotlu çorap gibi eşyalar çekmecede genelde düzgün durmaz ve birbirine karışır.

Çorap ve iç çamaşırı gibi eşyalar katlanmaya pek uygun değil, çekmecede kolayca birbirine karışır. Tuvalet kağıdı rulolarını dikey yerleştirip içine çorap sıkıştırmak bu karmaşayı bitirebilir. Her çift, kendi rengi ve deseniyle artık tek bakışta görülebilir.

Çekmecenin boyutuna göre önce 60'tan fazla rulo toplanır, tabana karton yerleştirilip sabitlenir.

Çekmecenin boyutuna göre önce 60'tan fazla rulo toplanır, tabana karton yerleştirilip sabitlenir.

İşte adım adım yöntemi:

  • Çekmecenin boyutuna göre önce 60'tan fazla rulo toplayın.
  • Rulolar dikey biçimde birbirine yaslanacak şekilde çekmeceye yerleştirin.
  • Ayakta durmakta zorlanırlarsa tabana çekmece ölçüsünde bir karton kesip üzerine sıcak silikonla sabitleyin.

İsteyenler ruloları boya ya da boncuk şeritle süsleyip masa üstü düzenleyiciye de dönüştürebiliyor.

İsteyenler ruloları boya ya da boncuk şeritle süsleyip masa üstü düzenleyiciye de dönüştürebiliyor.

Rulolar isteğe bağlı olarak boya ya da boncuklu şeritlerle süslenip çekmeceye daha şık bir görünüm katabilir. Aynı yöntem banyoda yüz bezi, mutfakta kumaş peçete düzenlemek için de işe yarar. Çekmecenin tamamını doldurmak istemeyenler, yaklaşık 15 çift çorap alan bir ayakkabı kutusunu bölme olarak kullanabilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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