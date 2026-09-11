Fırın Temizliğinde Basit Formül: Kapaktaki İnatçı Yağlar 2 Malzemeyle Kolayca Çıkıyor

Fırın temizliği, ev işleri arasında en çok ertelenen ve gözde büyüyen işlerden biridir. Piyasadaki kimyasal temizleyicilerin yoğun kokusu, içerikleri ve yüksek fiyatları pek çok kişiyi alternatif arayışlara yönlendiriyor. Son dönemde sosyal medyada popülerleşen pratik bir yöntem ise sadece krem temizleyici ve streç film kullanarak fırın kapaklarında biriken zorlu yağları temizlemeyi vaat ediyor.

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