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Fırın Temizliğinde Basit Formül: Kapaktaki İnatçı Yağlar 2 Malzemeyle Kolayca Çıkıyor

Fırın Temizliğinde Basit Formül: Kapaktaki İnatçı Yağlar 2 Malzemeyle Kolayca Çıkıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 14:11
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Fırın temizliği, ev işleri arasında en çok ertelenen ve gözde büyüyen işlerden biridir. Piyasadaki kimyasal temizleyicilerin yoğun kokusu, içerikleri ve yüksek fiyatları pek çok kişiyi alternatif arayışlara yönlendiriyor. Son dönemde sosyal medyada popülerleşen pratik bir yöntem ise sadece krem temizleyici ve streç film kullanarak fırın kapaklarında biriken zorlu yağları temizlemeyi vaat ediyor.

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Uzman temizlik hesapları tarafından paylaşılan bu bütçe dostu yöntem, özellikle fırın kapağında katmanlaşmış yağ tabakalarını hedef alıyor.

Uzman temizlik hesapları tarafından paylaşılan bu bütçe dostu yöntem, özellikle fırın kapağında katmanlaşmış yağ tabakalarını hedef alıyor.

Uygulama süreci ise oldukça basit beş adımdan oluşuyor:

  • Uygulama: Fırın kapağının cam yüzeyine yoğun yapılı bir krem temizleyici yayılır.

  • Kaplama: Temizleyicinin kurumaması ve yüzeye tam nüfuz etmesi için üzeri streç filmle tamamen kapatılır.

  • Bekleme: Ürün bu şekilde en az bir saat (lekenin durumuna göre daha uzun süre) bekletilir.

  • Ovalama: Streç film çıkarılır ve yüzey, çizmeyen aşındırıcı olmayan bir süngerle ovalanır.

  • Durulama: Son olarak nemli bir mikrofiber bezle yüzeydeki tüm ürün kalıntıları iyice silinir.

Yöntemi deneyen kullanıcıların geri bildirimlerine göre işlem, vaat ettiği pratikliği büyük oranda karşılıyor.

Yöntemi deneyen kullanıcıların geri bildirimlerine göre işlem, vaat ettiği pratikliği büyük oranda karşılıyor.

Streç filmle kaplama adımı yalnızca birkaç dakika sürerken, krem temizleyicinin kurumadan yüzeyde kalmasını sağlıyor.

Ancak beklentiyi doğru ayarlamakta fayda var. İlk bir saatin sonunda hafif yağ tabakalarının kolayca söküldüğü görülse de, yıllanmış ve yanmış zorlu lekeler için bir saatlik bekleme süresi yeterli gelmeyebiliyor. Deneyenler, süreyi birkaç saat daha uzatmanın ve ovma aşamasında doğru süngeri seçmenin sonucu doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Sosyal medyadaki paylaşımların altına gelen yorumlarda en çok merak edilen konu, krem temizleyicilerin fırında koku bırakıp bırakmayacağı oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımların altına gelen yorumlarda en çok merak edilen konu, krem temizleyicilerin fırında koku bırakıp bırakmayacağı oldu.

Uzmanlar, temizlik sonrası nemli bezle birkaç kez durulama yapılmasının ve tüm kimyasal kalıntılarının arındırıldığından emin olunmasının yeterli olacağını vurguluyor.

Her kullanımdan sonra fırını silmeyi unutanlar için bu yöntem, pahalı kimyasal setlere ihtiyaç duymadan denenmeye değer, pratik bir alternatif sunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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