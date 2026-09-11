article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrologlara Göre Burçların İlişkileri Bitiren En Büyük Hataları

Astrologlara Göre Burçların İlişkileri Bitiren En Büyük Hataları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 11:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir ilişkiye büyük umutlarla başlayıp kendinizi yine bir ayrılık hüznünün içinde bulduğunuz oldu mu? 'Nerede hata yaptım?' sorusu kafanızı kurcalarken, sorunun sadece uyumsuzluktan kaynaklanmadığını, farkında olmadan tekrarladığınız bazı davranış kalıplarından ileri geldiğini kaçırıyor olabilirsiniz. Astrolojik haritalar, sadece karakterimizi değil, aşkı yaşama ve ne yazık ki tüketme şeklimizi de gözler önüne seriyor.

İşte burçların ilişkileri çıkmaza sokan o kritik hataları ve aşkta sınıfta kalma nedenleri 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç: Ben Odaklı Planlar ve Soğuk Mesafeler

Koç: Ben Odaklı Planlar ve Soğuk Mesafeler

Koç burcu için ilişki henüz tam anlamıyla başlamadan bitebilir. En büyük hataları, partnerlerini hayatlarına dahil etmeden tek başlarına plan yapmalarıdır. 'Soğukkanlı' durayım derken karşı tarafa tamamen dışlanmış hissettirirler. Uzun vadeli bir yatırıma yanaşmayan bu tavır, partnerin kapıyı vurup gitmesine neden olur.

Boğa: Bitmek Bilmeyen Testler ve Sınavlar 

Boğa, hayatına alacağı kişiyi adeta zorlu bir mülakata tabi tutar. Ancak bu test sürecini o kadar uzatır ki, karşı taraf nihayetinde pes eder. Boğa'nın anlamadığı şey, kimsenin sürekli kendini kanıtlamak zorunda hissetmek istemediğidir. Bazen olayları akışına bırakmak gerekir.

İkizler: "Daha İyisi Çıkarsa" Korkusu

İkizler: "Daha İyisi Çıkarsa" Korkusu

İkizler burcu için bağlanmak tam bir kâbustur. Arka kapıyı her zaman açık tutmak ve seçenekleri değerlendirmek isterler. Duygusal derinlikten ve karmaşadan kaçındıkları için partnerlerini hep belli bir mesafede tutarlar. Bu samimiyetsizlik de ilişkinin ömrünü kısaltır.

Yengeç: Gerçekleri Görmezden Gelip 'Potansiyele' Aşık Olmak 

Yengeçlerin en büyük zaafı, karşılarında olmayan bir potansiyeli hayal etmeleridir. Partneri 'Ben ciddi bir şey istemiyorum' dese bile, Yengeç onun fikrini değiştirebileceğine inanır. Olmayacak bir hayalin peşinden gitmek ve dürüst davranmamak, Yengeç'i en çok yıpratan hatadır.

Aslan: Yüksek Standartlar ve Erken Pes Edişler

Aslan: Yüksek Standartlar ve Erken Pes Edişler

Aslan burcu, 'yeterince iyi olmayan' durumlarla vakit kaybetmek istemez. Karşı tarafı oyalamamak adına ilişkiyi kestirip atmakta tereddüt etmez. Özgüveni son derece çekici olduğu için yalnız kalmaz belki ama bu sabırsız tavrı, potansiyeli olan ilişkileri de çok çabuk tüketmesine yol açar.

Başak: Duygusal Kopuş ve Ayrı Yollara Gitme 

Başak burcu, partneriyle hayatın farklı noktalarında olduğunu hissettiği an duygusal olarak geri çekilir. Zorlama bağlar kuramayacağını iyi bilir. Ancak bu mantıklı duruş, potansiyel ruh eşini kaybetme riskini ve sonrasındaki o pişmanlık duygusunu ortadan kaldırmaz.

Terazi: Tartışma Çıkmasın Derken Kaybolan Samimiyet

Terazi: Tartışma Çıkmasın Derken Kaybolan Samimiyet

Tartışmalardan kaçınmak için aşırı dikkatli davranan Terazi, zamanla kendi dürüstlüğünden ödün verir. Kırılganlığını ve gerçek hislerini sakladığı için ilişki yüzeysel ve samimiyetsiz bir hal alır. Oysa gerçek yakınlık, mükemmel görünmekle değil, dürüst olmakla kurulur.

Akrep: Hızlı Alevlenip Çabuk Sönen Tutkular 

Akrep ilişkilerinde işler başta çok hızlı ve yoğun gelişir. Ancak bu ilk çekim dalgası dindiğinde, altının boş olduğu ortaya çıkar. Fiziksel çekim dışında paylaşacak bir şey kalmadığında Akrep hemen geri çekilir ve ilişki aniden sonlanır.

Yay: Özgürlük Kaygısı ve Kaçış Semptomu

Yay: Özgürlük Kaygısı ve Kaçış Semptomu

Yay burcu, ilişki derinleştiği an boğulduğunu hissetmeye başlar. Bağımsızlığına olan düşkünlüğü, birine bağlı kalma fikriyle çakışır. Sorunları oturup konuşmak ve çözmek yerine, korkularına yenilip en kolay yolu, yani kaçmayı seçerler.

Oğlak: Kariyer Hırsına Kurban Giden Aşklar 

Oğlaklar için iş ve sorumluluklar her zaman ilk sıradadır. Bir ilişkiyi sürdürebileceklerini iddia etseler de partnerlerine vakit ayıramazlar. Hatta çoğu zaman ayrılığı, iş projelerine daha çok zaman ayırabilmek için bir 'meşru kaçış yolu' olarak görürler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova: Grup Aktiviteleri Arasında Kaybolan Baş Başalık

Kova: Grup Aktiviteleri Arasında Kaybolan Baş Başalık

Kova burcu, partneriyle baş başa kalmaktan adeta kaçınır. Baş başa romantik bir akşam yerine sürekli arkadaş gruplarıyla plan yapmayı tercih eder. El tutmak veya sevgi göstermek onlara göre değildir; bu mesafeli duruş da partnerin kendini değersiz hissedip gitmesine yol açar.

Balık: 'Zihnimi Okusun' Beklentisi 

Balık burcu, partnerinin bir zihin okuyucu olduğunu varsayar. Ne hissettiğini veya neye ihtiyacı olduğunu açıkça söylemek yerine karşı tarafın bunu anlamasını bekler. İletişim kurmak yerine kabuğuna çekilince, karşı taraf sadece arkadaş kalmak istediğini düşünüp uzaklaşır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın