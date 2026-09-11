Astrologlara Göre Burçların İlişkileri Bitiren En Büyük Hataları

Koç burcu için ilişki henüz tam anlamıyla başlamadan bitebilir. En büyük hataları, partnerlerini hayatlarına dahil etmeden tek başlarına plan yapmalarıdır. 'Soğukkanlı' durayım derken karşı tarafa tamamen dışlanmış hissettirirler. Uzun vadeli bir yatırıma yanaşmayan bu tavır, partnerin kapıyı vurup gitmesine neden olur.

Boğa: Bitmek Bilmeyen Testler ve Sınavlar

Boğa, hayatına alacağı kişiyi adeta zorlu bir mülakata tabi tutar. Ancak bu test sürecini o kadar uzatır ki, karşı taraf nihayetinde pes eder. Boğa'nın anlamadığı şey, kimsenin sürekli kendini kanıtlamak zorunda hissetmek istemediğidir. Bazen olayları akışına bırakmak gerekir.