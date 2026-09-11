Astrologlara Göre Burçların İlişkileri Bitiren En Büyük Hataları
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Bir ilişkiye büyük umutlarla başlayıp kendinizi yine bir ayrılık hüznünün içinde bulduğunuz oldu mu? 'Nerede hata yaptım?' sorusu kafanızı kurcalarken, sorunun sadece uyumsuzluktan kaynaklanmadığını, farkında olmadan tekrarladığınız bazı davranış kalıplarından ileri geldiğini kaçırıyor olabilirsiniz. Astrolojik haritalar, sadece karakterimizi değil, aşkı yaşama ve ne yazık ki tüketme şeklimizi de gözler önüne seriyor.
İşte burçların ilişkileri çıkmaza sokan o kritik hataları ve aşkta sınıfta kalma nedenleri 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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