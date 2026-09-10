Buzulların Üzerine Dev Beyaz Örtüler Serdiler
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Alp Dağları’nda yaz aylarında yürüyüşe veya bisiklet turuna çıkanlar, buzulların üzerine serilmiş ve adeta bir pansumanı andıran devasa beyaz örtülerle karşılaşıyor. Halk arasında 'buzul yünü' veya teknik adıyla geotekstil olarak bilinen bu sentetik örtüler, uygulandığı bölgede buz erimesini yaklaşık %60 oranında azaltmayı başarıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Yöntem yerel ölçekte son derece etkili olsa da, gezegenin buzullarını kurtarma gücüne sahip değil.
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Genellikle polipropilenden üretilen ve birkaç milimetre kalınlığında olan bu örtüler, Mayıs ayından Eylül başına kadar buzullara seriliyor.
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Yöntemin tüm buzullara uygulanamamasının arkasında devasa bir ekonomik engel yatıyor.
Madalyonun diğer yüzünde ise çevre felaketi yer alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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