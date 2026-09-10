Buzulların Üzerine Dev Beyaz Örtüler Serdiler

Güneş, rüzgar ve kaya düşmelerine maruz kalan polipropilen örtüler zamanla aşınıyor. Innsbruck Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalar, örtü altındaki 1 metrekarelik buzda toplam 3 kilometre uzunluğunda plastik lif (mikroplastik) bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu lifler erime sularıyla vadilere ve içme suyu kaynaklarına taşınıyor.

Plastik kirliliğinin önüne geçmek amacıyla araştırmacılar ve işletmeler yeni alternatiflere yöneldi. Mısır nişastasından üretilen ve doğada çözünebilen PLA keçeler ile mısır ve ağaç lifinden elde edilen selüloz örtüler test edilmeye başlandı. 2025 yılında 20 bin square metrenin üzerinde üretilen PLA örtüler, Corvatsch ve Laax gibi bölgelerde denendi ve olumlu sonuçlar verdi.

Özetle; 'buzul yünü' ticari işletmeler için hayat kurtaran bir ticari araç olsa da, küresel ısınmaya karşı nihayi bir çözüm sunmaktan çok uzak kalıyor.