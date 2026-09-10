Cam Temizliğinde Şaşırtan Yöntem: Pencereye Soğan Sürüyorlar

Showman, yöntemin oldukça kolay ve düşük maliyetli olduğunu belirterek adım adım uygulama rehberini paylaştı:Soğanı Uygulama: Bir soğanı ortadan ikiye bölün ve kesik yüzeyini camdaki inatçı kirlere dikkat ederek pencereye sürün.

Bekletme Süresi: Soğan suyunun yüzeydeki birikmiş kir ve kalıntıları gevşetmesi için yaklaşık bir dakika bekleyin.

Silme ve Parlatma: Camı önce nemli bir bezle silip ardından mikrofiber bir bezle kurulayarak parlatın.