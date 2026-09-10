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Cam Temizliğinde Şaşırtan Yöntem: Pencereye Soğan Sürüyorlar

Cam Temizliğinde Şaşırtan Yöntem: Pencereye Soğan Sürüyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 17:44
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Lekesiz ve pırıl pırıl pencerelere sahip olmak isteyen ev sahipleri için şaşırtıcı bir yöntem önerildi: Mutfağın vazgeçilmezi olan soğanı camlara sürmek. Uzmanlar, pahalı kimyasal spreylere bütçe ayırmak istemeyenler ve doğal temizlik yöntemlerini tercih edenler için soğanın pratik bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

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Ev dekorasyon ve temizlik uzmanı Heath Showman, ikiye bölünmüş bir soğanın camlardaki inatçı lekeleri çözmede geleneksel ve son derece etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

Ev dekorasyon ve temizlik uzmanı Heath Showman, ikiye bölünmüş bir soğanın camlardaki inatçı lekeleri çözmede geleneksel ve son derece etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

Showman, yöntemin oldukça kolay ve düşük maliyetli olduğunu belirterek adım adım uygulama rehberini paylaştı:Soğanı Uygulama: Bir soğanı ortadan ikiye bölün ve kesik yüzeyini camdaki inatçı kirlere dikkat ederek pencereye sürün.

Bekletme Süresi: Soğan suyunun yüzeydeki birikmiş kir ve kalıntıları gevşetmesi için yaklaşık bir dakika bekleyin.

Silme ve Parlatma: Camı önce nemli bir bezle silip ardından mikrofiber bir bezle kurulayarak parlatın.

Soğanın kapsamlı bir pencere temizliğinin yerini tamamen almayacağını vurgulayan Showman, bu uygulamanın günlük lekeleri gidermede ve derinlemesine temizlik periyotları arasında pencereleri parlak tutmada harika bir alternatif sunduğunu ekledi.

Soğanın kapsamlı bir pencere temizliğinin yerini tamamen almayacağını vurgulayan Showman, bu uygulamanın günlük lekeleri gidermede ve derinlemesine temizlik periyotları arasında pencereleri parlak tutmada harika bir alternatif sunduğunu ekledi.

Öte yandan uzmanlar, evde hazırlanabilecek doğal temizlik alternatiflerinin soğanla sınırlı olmadığını hatırlatıyor. Pencereler ve cam yüzeyler için suyla karıştırılmış beyaz sirke veya elma sirkesinin yanı sıra, özellikle yağ çözücü özelliği yüksek olan limonun da etkili birer doğal parlatıcı olduğu ifade ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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