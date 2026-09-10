Cam Temizliğinde Şaşırtan Yöntem: Pencereye Soğan Sürüyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Lekesiz ve pırıl pırıl pencerelere sahip olmak isteyen ev sahipleri için şaşırtıcı bir yöntem önerildi: Mutfağın vazgeçilmezi olan soğanı camlara sürmek. Uzmanlar, pahalı kimyasal spreylere bütçe ayırmak istemeyenler ve doğal temizlik yöntemlerini tercih edenler için soğanın pratik bir çözüm sunduğunu belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev dekorasyon ve temizlik uzmanı Heath Showman, ikiye bölünmüş bir soğanın camlardaki inatçı lekeleri çözmede geleneksel ve son derece etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soğanın kapsamlı bir pencere temizliğinin yerini tamamen almayacağını vurgulayan Showman, bu uygulamanın günlük lekeleri gidermede ve derinlemesine temizlik periyotları arasında pencereleri parlak tutmada harika bir alternatif sunduğunu ekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın