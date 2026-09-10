Psikologlar Açıkladı: Herkesle Sarılmak İstemeyenlerin 3 Ortak Özelliği
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Toplumda tanışma veya selamlaşma anında sarılmayı ve öpüşmeyi reddeden bireyler genellikle 'soğuk' veya 'mesafeli' olarak nitelendiriliyor. Ancak psikoloji bilimi, bu durumun sevgisizlikle bir ilgisi olmadığını, tamamen kişisel alan ve fiziksel sınırları koruma ihtiyacından kaynaklandığını ortaya koyuyor.
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Kişilerarası temas ve mesafe üzerine yapılan araştırmalar, bireylerin fiziksel temasa duyduğu rahatlık düzeyinin kişiden kişiye ve ilişkinin türüne göre büyük farklılıklar gösterdiğini doğruluyor.
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Uzmanlar, yabancılardan gelen bir kucaklamayı veya öpücüğü reddetmenin kişinin tüm fiziksel temastan kaçındığı anlamına gelmediğini vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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