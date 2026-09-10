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Psikologlar Açıkladı: Herkesle Sarılmak İstemeyenlerin 3 Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Herkesle Sarılmak İstemeyenlerin 3 Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 15:24
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Toplumda tanışma veya selamlaşma anında sarılmayı ve öpüşmeyi reddeden bireyler genellikle 'soğuk' veya 'mesafeli' olarak nitelendiriliyor. Ancak psikoloji bilimi, bu durumun sevgisizlikle bir ilgisi olmadığını, tamamen kişisel alan ve fiziksel sınırları koruma ihtiyacından kaynaklandığını ortaya koyuyor.

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Kişilerarası temas ve mesafe üzerine yapılan araştırmalar, bireylerin fiziksel temasa duyduğu rahatlık düzeyinin kişiden kişiye ve ilişkinin türüne göre büyük farklılıklar gösterdiğini doğruluyor.

Kişilerarası temas ve mesafe üzerine yapılan araştırmalar, bireylerin fiziksel temasa duyduğu rahatlık düzeyinin kişiden kişiye ve ilişkinin türüne göre büyük farklılıklar gösterdiğini doğruluyor.

Araştırmalar, samimi olunmayan kişilerden gelen fiziksel teması reddetmenin ardındaki psikolojik etkenleri şöyle sıralıyor:

  • Her bireyin vücudu etrafında koruduğu psikolojik bir güvenli bölge bulunuyor. 2026 yılında yapılan güncel bir çalışma, yeterli güven oluşmadan bu alana girilmesinin vücutta doğrudan fizyolojik tepkilere ve belirgin bir rahatsızlık hissine yol açtığını gösteriyor.

  • 450 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, bireylerin aile veya arkadaş ortamında kucaklaşmaktan rahatsız olmazken, tanışmadıkları kişilere karşı fiziksel sınır koyma eğiliminde olduğu saptandı.

  • Bilimsel veriler, insanların dokunulmasına izin verdikleri vücut bölgelerinin duygusal yakınlık derecesine doğrudan bağlı olduğunu gösteriyor. Yakın ilişkilerde temas alanı genişlerken, yabancılar için bu alan oldukça sınırlı kalıyor.

Uzmanlar, yabancılardan gelen bir kucaklamayı veya öpücüğü reddetmenin kişinin tüm fiziksel temastan kaçındığı anlamına gelmediğini vurguluyor.

Uzmanlar, yabancılardan gelen bir kucaklamayı veya öpücüğü reddetmenin kişinin tüm fiziksel temastan kaçındığı anlamına gelmediğini vurguluyor.

Geliştirilen temas ölçekleri; selamlaşırken geri çekilmenin, bireyin kendi sınırlarını düzenleme ve kendini güvende hissetme yöntemi olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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