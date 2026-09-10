Köyün Ortasında 1600 Yıllık Dev Hazine Buldular: Değeri Tam 308.600 Euro!
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Lüksemburg’un kuzeyindeki Holzthum köyünde yürütülen arkeolojik kazılarda, Geç Roma Dönemi’ne ait 141 adet altın sikke ortaya çıkarıldı. Günümüzdeki piyasa değeri 308 bin avroyu (17 milyon 405 bin TL) bulan bu nadir hazine, yaklaşık 1600 yıl öncesine ve dokuz farklı Roma imparatorunun hüküm sürdüğü döneme ışık tutuyor.
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Bölgedeki keşif süreci, 2019 yılında amatör metal dedektör kullanıcılarının bulduğu birkaç sikkeyle başladı.
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Trinity College Dublin’den tarihçi Rebecca Usherwood, bulunan miktarın o dönem için muazzam bir kişisel serveti temsil ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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