Köyün Ortasında 1600 Yıllık Dev Hazine Buldular: Değeri Tam 308.600 Euro!

Bu sikkeler, MS 392-394 yılları arasında sadece iki yıl hüküm süren ve meşru kabul edilmeyen retorik profesörü İmparator Eugenius’u tasvir ediyor. Eugenius, Doğu İmparatoru I. Theodosius ile girdiği savaşı kaybederek öldürüldüğü için adına basılan sikkeler günümüzde oldukça nadir bulunuyor.

Lüksemburg Kültür Bakanı Eric Thill, laboratuvarda analizi devam eden bu bulguların, Batı Roma İmparatorluğu’nun son yüzyılına dair tarihsel anlayışı ve bilgileri ciddi oranda artıracağını ifade etti.