article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Köyün Ortasında 1600 Yıllık Dev Hazine Buldular: Değeri Tam 308.600 Euro!

Köyün Ortasında 1600 Yıllık Dev Hazine Buldular: Değeri Tam 308.600 Euro!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 14:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Lüksemburg’un kuzeyindeki Holzthum köyünde yürütülen arkeolojik kazılarda, Geç Roma Dönemi’ne ait 141 adet altın sikke ortaya çıkarıldı. Günümüzdeki piyasa değeri 308 bin avroyu (17 milyon 405 bin TL) bulan bu nadir hazine, yaklaşık 1600 yıl öncesine ve dokuz farklı Roma imparatorunun hüküm sürdüğü döneme ışık tutuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölgedeki keşif süreci, 2019 yılında amatör metal dedektör kullanıcılarının bulduğu birkaç sikkeyle başladı.

Bölgedeki keşif süreci, 2019 yılında amatör metal dedektör kullanıcılarının bulduğu birkaç sikkeyle başladı.

Lüksemburg Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRA), 2020 ile 2024 yılları arasında bölgede resmi kazı çalışmaları yürüttü. Alanın II. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış mühimmatlarla dolu olması nedeniyle kazılar, Ordu Mayın Temizleme Servisi’nin gözetiminde güvenli şekilde tamamlandı.

Çalışmalar sırasında, bir zamanlar küçük bir Roma kalesi veya kulesi (burgus) olduğu düşünülen bir yapının kalıntıları ile çoğunluğu 4. yüzyıldan itibaren basılan solidus türü altın sikkeler bulundu.

Trinity College Dublin’den tarihçi Rebecca Usherwood, bulunan miktarın o dönem için muazzam bir kişisel serveti temsil ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Trinity College Dublin’den tarihçi Rebecca Usherwood, bulunan miktarın o dönem için muazzam bir kişisel serveti temsil ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

  • Roma İmparatorluğu’nda halkın çoğunluğunun tek bir altın sikke dahi göremediğini belirten Usherwood, bu hazinenin sıradan bir askere değil, üst düzey bir subaya ait olduğunu vurguladı.

  • Sikkeler, Hristiyanlığın kabul edildiği ve Germen kavimlerinin istilaları nedeniyle bölgedeki Roma hakimiyetinin sarsıldığı 4. ve 5. yüzyıl geçiş dönemine ait.

  • İstilalar sırasında sahibinin servetiyle birlikte kaçamadığını belirten Usherwood, şahsın bir çatışmada ölmüş olabileceğini ve bu nedenle hazineyi gömüldüğü yerden çıkaramadığını ifade etti.

Bu sikkeler, MS 392-394 yılları arasında sadece iki yıl hüküm süren ve meşru kabul edilmeyen retorik profesörü İmparator Eugenius’u tasvir ediyor. Eugenius, Doğu İmparatoru I. Theodosius ile girdiği savaşı kaybederek öldürüldüğü için adına basılan sikkeler günümüzde oldukça nadir bulunuyor.

Lüksemburg Kültür Bakanı Eric Thill, laboratuvarda analizi devam eden bu bulguların, Batı Roma İmparatorluğu’nun son yüzyılına dair tarihsel anlayışı ve bilgileri ciddi oranda artıracağını ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın