Bakanlık İfşa Etti: "Yüzde 100 Diye" Satılıyordu, İçinde Yok Yok!
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Bursa'da iki ayrı firmanın dana sucuğundan sakatat çıktı.
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Kaşar peynirinde bitkisel yağ, yoğurtta nişasta tespit edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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