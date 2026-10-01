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Bakanlık İfşa Etti: "Yüzde 100 Diye" Satılıyordu, İçinde Yok Yok!

Bakanlık İfşa Etti: "Yüzde 100 Diye" Satılıyordu, İçinde Yok Yok!

Gıda
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 16:32
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini bir kez daha güncelledi. Yeni listede en çok dikkat çeken ürün sucuk oldu. Bursa, Konya ve Kütahya'daki 4 firmanın 'dana' ya da 'piliç' diye satılan sucuklarında dil, baş eti ve kanatlı eti tespit edildi.

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Bursa'da iki ayrı firmanın dana sucuğundan sakatat çıktı.

Bursa'da iki ayrı firmanın dana sucuğundan sakatat çıktı.

Bakanlığın 'aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' başlığı altında paylaştığı tespitlerin önemli bölümü et ürünlerinde yoğunlaştı. Bursa'daki bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuğunda sakatat (dil) bulundu. Aynı ilde faaliyet gösteren bir başka firmanın yine ısıl işlem görmüş dana sucuğunda ise kanatlı eti ile sakatat (baş eti) tespit edildi.

Benzer tablo Konya'da da karşımıza çıktı. Kentteki bir firmanın dana sucuk adıyla piyasaya sürdüğü üründe kanatlı eti ve baş eti saptandı. Kütahya'da ise piliç sucuk üreten bir firmanın ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Mekanik ayrılmış et, kemiğin üzerinde kalan etin makineyle sıyrılmasıyla elde ediliyor.

Hileler yalnızca sucukla sınırlı kalmadı. Kayseri'deki bir firmanın çiğ Adana harcında kanatlı eti, sakatat (baş eti) ve sakatat (taşlık) tespit edildi. Listede çiğ pide harcı, dana kavurma, dondurulmuş köfte, çiğ lahmacun iç harcı, cantık harcı ve çiğ Adana kebap gibi ürünlerde de uygunsuzluk bulunduğu görüldü.

Tağşiş ne demek?

Tağşiş, bir gıdanın içeriğinin değerini düşürecek şekilde değiştirilmesi anlamına geliyor. Etiketinde 'dana' yazan bir sucuktan kanatlı eti ya da sakatat çıkması, tüketicinin ödediği paranın karşılığını alamaması demek. Bakanlık bu tür tespitleri kamuoyunu bilgilendirmek için düzenli aralıklarla güncelleyerek yayımlıyor.

Kaşar peynirinde bitkisel yağ, yoğurtta nişasta tespit edildi.

Kaşar peynirinde bitkisel yağ, yoğurtta nişasta tespit edildi.

Süt ürünleri de listede geniş yer tuttu. Aydın'daki bir firmanın taze kaşar peynirinde bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanıldığı belirlendi. Kilis'te ise bir firmanın yoğurdunda nişasta tespit edildi. Eritme peyniri, tereyağı, kaşar peyniri ve manda yoğurdu da uygunsuzluk bulunan ürünler arasında sıralandı.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan zeytinyağı ve süzme çiçek balı da listeye girdi. Bakanlık tespitleri üç başlık altında topladı: 'Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi', 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' ve 'sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar'.

30 Eylül 2026 hileli gıda tam liste👇🏻

30 Eylül 2026 hileli gıda tam liste👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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