Bakanlık İfşa Etti: "Yüzde 100 Diye" Satılıyordu, İçinde Yok Yok!

Bakanlığın 'aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' başlığı altında paylaştığı tespitlerin önemli bölümü et ürünlerinde yoğunlaştı. Bursa'daki bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuğunda sakatat (dil) bulundu. Aynı ilde faaliyet gösteren bir başka firmanın yine ısıl işlem görmüş dana sucuğunda ise kanatlı eti ile sakatat (baş eti) tespit edildi.

Benzer tablo Konya'da da karşımıza çıktı. Kentteki bir firmanın dana sucuk adıyla piyasaya sürdüğü üründe kanatlı eti ve baş eti saptandı. Kütahya'da ise piliç sucuk üreten bir firmanın ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Mekanik ayrılmış et, kemiğin üzerinde kalan etin makineyle sıyrılmasıyla elde ediliyor.

Hileler yalnızca sucukla sınırlı kalmadı. Kayseri'deki bir firmanın çiğ Adana harcında kanatlı eti, sakatat (baş eti) ve sakatat (taşlık) tespit edildi. Listede çiğ pide harcı, dana kavurma, dondurulmuş köfte, çiğ lahmacun iç harcı, cantık harcı ve çiğ Adana kebap gibi ürünlerde de uygunsuzluk bulunduğu görüldü.

Tağşiş ne demek?

Tağşiş, bir gıdanın içeriğinin değerini düşürecek şekilde değiştirilmesi anlamına geliyor. Etiketinde 'dana' yazan bir sucuktan kanatlı eti ya da sakatat çıkması, tüketicinin ödediği paranın karşılığını alamaması demek. Bakanlık bu tür tespitleri kamuoyunu bilgilendirmek için düzenli aralıklarla güncelleyerek yayımlıyor.