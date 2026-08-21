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Tarım ve Orman Bakanlığı İfşaladı: Gıdada Hile Yapan Yeni Markalar Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı İfşaladı: Gıdada Hile Yapan Yeni Markalar Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.08.2026 - 13:07
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicinin sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yapılan son incelemelerinin ardından taklit, tağşiş ve hileli gıda üretimi yaptığı kesinleşen firmalar ile bu firmalara ait ürünler tek tek ifşa edildi. Yayınlanan son listede özellikle et ve süt ürünlerindeki skandallar dikkat çekti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti: Yeni taklit ve tağşiş listesi açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti: Yeni taklit ve tağşiş listesi açıklandı.

Bakanlık denetçilerinin gerçekleştirdiği numune alımlarında, tüketiciye 'dana eti' ya da 'kıyma' olarak sunulan gıdalarda şok edici bulgulara rastlandı. Mersin, Kırklareli ve Manisa gibi illerde faaliyet gösteren bazı işletmelerin kıyma kavurma, tantuni, sucuk ve çiğ lahmacun harçlarında 'tek tırnaklı eti' (at, eşek vb.) tespit edildi. Ayrıca bazı üreticilerin sucuk ve lahmacun harçlarına kanatlı eti, taşlık ve baş eti gibi sakatat karıştırdığı belgelendi.

Ayran, kaşar peyniri... Usulsüzlükler yapıldı.

Ayran, kaşar peyniri... Usulsüzlükler yapıldı.

Süt ve süt ürünleri kategorisinde de durum farklı değildi. Ayran, kaşar peyniri, tost peyniri ve tereyağı gibi günlük tüketimi yüksek gıdalarda ciddi usulsüzlükler belirlendi. Yapılan analizlerde, peynir ve tereyağlarında bitkisel yağ kullanımına rastlanırken; ürünlerin yağ ve protein oranlarının yasal standartların çok altında kaldığı görüldü. Bazı markaların ise kaşar peynirinde nişasta ve eritme tuzu kullanarak gıdanın yapısını yapay yollarla değiştirdiği tespit edildi.

Mersin'de üretilen epimedyumlu bitkisel macunlarda insan sağlığını riske atacak düzeyde ilaç etken maddesi bulundu. Gaziantep’in Nizip ilçesinde satılan sumaklarda ise gıdalarda kullanımına kesinlikle izin verilmeyen sentetik boyalar tespit edildi.

Gıdada hile yapan markalar👇🏻

Gıdada hile yapan markalar👇🏻

  • Firma Adı: Mirzabey Et Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

  • - Marka: Tadında

  • - Ürün Adı: Ayran

  • - Uygunsuzluk: % Protein Oranının Düşük Olması

  • Firma Adı: Koç Gültekin Süt Ürünleri Gıda Tarım Ve Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Koç Gültekin

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Yoğurt

  • - Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

  • Firma Adı: Zeni Süt Ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Güven Al

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

  • - Uygunsuzluk: Eritme Tuzu Tespiti

  • Firma Adı: Zeni Süt Ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Enezbey Süt Ve Süt Ürünleri

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Kaşar Peyniri

  • - Uygunsuzluk: Eritme Tuzu Tespiti

  • Firma Adı: Zeni Süt Ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Tatsan

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

  • - Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti

  • Firma Adı: Hnc Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Ata Çiftliği

  • - Ürün Adı: Taze Tost Peyniri Az Yağlı

  • - Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

  • Firma Adı: Otaran Süt Ve Süt Ürünleri-Tayfun Çavuşoğlu

  • - Marka: Kurtbey Çiftliği

  • - Ürün Adı: Tuzsuz Tereyağı

  • - Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

  • Firma Adı: Mutum Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık İnşaat Gıda Nakliye Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Doy Horeka

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 Gr)

  • - Uygunsuzluk: Eritme Tuzu Tespiti

  • Firma Adı: Öz My Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Narlıkuyu Anadolu Süt Çiftliği

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Kaşar Peyniri (1000gr)

  • - Uygunsuzluk: Eritme Tuzu Tespiti

  • Firma Adı: Köyce Süt Ve Süt Ürünleri-Ümmü Gülsüm Aktürk

  • - Marka: Köyce

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Beyaz Peynir

  • - Uygunsuzluk: % Yağ Oranının Düşük Olması

👇🏻

👇🏻

  • Firma Adı: Saray Yemekçilik-Feridun İnce

  • - Marka: -

  • - Ürün Adı: Kıyma Kavurma

  • - Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Gözde Tantuni-Rahime Şengül

  • - Marka: -

  • - Ürün Adı: Et Tantuni (Pişmiş Kırmızı Et)

  • - Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: KOCAAĞA ÇİFTLİĞİ Isıl İşlem Görmüş Sucuk

  • - Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Sucuk

  • - Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: SALİH KOCAAĞA ÇİFTLİĞİ Isıl İşlem Görmüş Sucuk

  • - Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Sucuk

  • - Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: SALİH KOCAAĞA ÇİFTLİĞİ Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk

  • - Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk

  • - Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: SALİH KOCAAĞA ÇİFTLİĞİ Isıl İşlem Görmüş Sucuk

  • - Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Sucuk

  • - Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: SALİH KOCAAĞA ÇİFTLİĞİ Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk

  • - Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk

  • - Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Hüseyin Usta Menekşe-Tuncay Zor

  • - Marka: -

  • - Ürün Adı: Çiğ Lahmacun Harcı

  • - Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Bioclass Bitkisel Ürünler-Mehmet Emin Kaya

  • - Marka: Honey Palace

  • - Ürün Adı: Epimedyumlu Macun (15gr)

  • - Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti

  • Firma Adı: Kayar Baharatları-Halil Kayar

  • - Marka: Kayar Baharat

  • - Ürün Adı: Sumak

  • - Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

👇🏻

👇🏻

  • Firma Adı: Anamas Gıda-Abdullah Yılmaz

  • - Marka: Anamas

  • - Ürün Adı: Tereyağı (10 G)

  • - Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti

  • Firma Adı: Zeni Süt Ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Aydil Gazioğlu

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Tost Peyniri

  • - Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti

  • Firma Adı: Zeni Süt Ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Tatsan

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Kaşar Peyniri

  • - Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Eritme Tuzu Tespiti

  • Firma Adı: Zeni Süt Ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Tatsan

  • - Ürün Adı: Tam Yağlı Kaşar Peyniri

  • - Uygunsuzluk: Nişasta Tespiti

  • Firma Adı: Er Et Erciyes Et Ve Et Ürünleri Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi

  • - Marka: Yıldız

  • - Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

  • - Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Er Et Erciyes Et Ve Et Ürünleri Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi

  • - Marka: Yıldız

  • - Ürün Adı: Dilimli Piliç Sucuk

  • - Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Ceylan Et-Yusuf Ceylan

  • - Marka: -

  • - Ürün Adı: Dana Kıyma

  • - Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

  • Firma Adı: Emko Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: -

  • - Ürün Adı: İncirliova Güven Et Ürünleri Deve Isıl İşlem Görmüş Sucuk

  • - Uygunsuzluk: Sakatat (Baş Eti) Tespiti

  • Firma Adı: Erciyes Sakadat Et Tavuk Deri Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  • - Marka: Başkartal

  • - Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

  • - Uygunsuzluk: Sakatat (Baş Eti) Tespiti

  • Firma Adı: Harput Yemek Fabrikası-Mahmut Gülmez

  • - Marka: -

  • - Ürün Adı: Lahmacun (Pişmiş)

  • - Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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