Tarım ve Orman Bakanlığı İfşaladı: Gıdada Hile Yapan Yeni Markalar Belli Oldu

Bakanlık denetçilerinin gerçekleştirdiği numune alımlarında, tüketiciye 'dana eti' ya da 'kıyma' olarak sunulan gıdalarda şok edici bulgulara rastlandı. Mersin, Kırklareli ve Manisa gibi illerde faaliyet gösteren bazı işletmelerin kıyma kavurma, tantuni, sucuk ve çiğ lahmacun harçlarında 'tek tırnaklı eti' (at, eşek vb.) tespit edildi. Ayrıca bazı üreticilerin sucuk ve lahmacun harçlarına kanatlı eti, taşlık ve baş eti gibi sakatat karıştırdığı belgelendi.