Tarım ve Orman Bakanlığı İfşaladı: Gıdada Hile Yapan Yeni Markalar Belli Oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicinin sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yapılan son incelemelerinin ardından taklit, tağşiş ve hileli gıda üretimi yaptığı kesinleşen firmalar ile bu firmalara ait ürünler tek tek ifşa edildi. Yayınlanan son listede özellikle et ve süt ürünlerindeki skandallar dikkat çekti.
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Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti: Yeni taklit ve tağşiş listesi açıklandı.
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Ayran, kaşar peyniri... Usulsüzlükler yapıldı.
Gıdada hile yapan markalar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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