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İstanbul'da Mezara Sıfır Daire: Camı Açıp El Uzatınca Birisinin Mezarına Dokunma Garantili

İstanbul'da Mezara Sıfır Daire: Camı Açıp El Uzatınca Birisinin Mezarına Dokunma Garantili

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.08.2026 - 11:50
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İstanbul’un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen yeni konut projelerinin görüntüsü şoke etti. Ambarlı Mezarlığı'nın hemen yanı başında yükselen binalar görenlere 'Mezara sıfır daire' dedirtti. Binalar ile mezarlık alanı arasındaki mesafe sıfır noktasına kadar inerken vatandaşlar 'Şoka girdim' dedi.

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Yeni yapılan bina ve mezarlık arasındaki mesafe şoke etti.

Yeni yapılan bina ve mezarlık arasındaki mesafe şoke etti.

İstanbul Avcılar kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalar ile mezarlık arasındaki mesafe görenleri hayrete düşürdü. Binanın neredeyse mezara sıfır inşa edildiği görülürken sıfır dairelerin pencerelerinin ve balkonlarının doğrudan mezarlığa bakıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, kentsel dönüşümle yapılan yeni binaların mezarlıkla neredeyse iç içe bir görüntü oluşturduğu görülüyor. Yapının katlarındaki pencere boşluklarından mezar taşlarının doğrudan görülebildiği dikkat çekerken, bazı dairelerin mezarlığa bakan cepheleri ortaya çıkıyor. Mezar taşları ile inşaatın dış duvarı arasında birkaç metre bulunuyor.

"Gördüğümde şoka girdim. Akıllara durgunluk veren bir bina."

"Gördüğümde şoka girdim. Akıllara durgunluk veren bir bina."

Bekir Şen isimli vatandaş, 'Daire değil aslında mezarlık satıyorlar' sözleriyle tepki gösterdi.

Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Avcılardaki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Bina resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar, binanın alt katlı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya. Nasıl bunlara imarına izin veriyorlar anlamış değilim yani. Bir gün bir yakınımızı Ambarlı mezarlığında ziyarete geldim. Bir de ne göreyim? Sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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