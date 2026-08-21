İstanbul'da Mezara Sıfır Daire: Camı Açıp El Uzatınca Birisinin Mezarına Dokunma Garantili
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İstanbul’un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen yeni konut projelerinin görüntüsü şoke etti. Ambarlı Mezarlığı'nın hemen yanı başında yükselen binalar görenlere 'Mezara sıfır daire' dedirtti. Binalar ile mezarlık alanı arasındaki mesafe sıfır noktasına kadar inerken vatandaşlar 'Şoka girdim' dedi.
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Yeni yapılan bina ve mezarlık arasındaki mesafe şoke etti.
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"Gördüğümde şoka girdim. Akıllara durgunluk veren bir bina."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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