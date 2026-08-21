Bakan Açıkladı, Kazı Çalışmaları Başlıyor: Ankara'nın Kalbindeki 2 Bin 800 Yıllık Sır Çözülüyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara'nın merkezinde yer alan ve bugüne kadar hiç kazı yapılmamış 2 bin 800 yıllık Frig tümülüsünde tarihi bir çalışma başlattı. Başkentin geçmişine ışık tutacak bu eşsiz alan, kazıların ardından yepyeni bir arkeopark olarak kültür turizmine kazandırılacak.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın binlerce yıllık geçmişini aydınlatacak yepyeni bir adımın müjdesini verdi.
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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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