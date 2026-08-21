Bakan Açıkladı, Kazı Çalışmaları Başlıyor: Ankara'nın Kalbindeki 2 Bin 800 Yıllık Sır Çözülüyor

Bakanlığın vizyon çalışmalarından biri olan 'Geleceğe Miras' projesi çerçevesinde, başkentin Bahçelievler-Emek bölgesinde bulunan Frig Dönemi Batı Nekropolü'ndeki BT10 Tümülüsü'nde ilk kez bilimsel kazı çalışmalarına başlandı. Bugüne kadar tamamen bakir kalmış bu tarihi noktada vurulan ilk kazma, bölgenin gizli kalmış kültürel zenginliğini ortaya çıkarmak adına atılan en kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Milattan önce 800 ile 550 yılları arasına dayanan ve tam 2 bin 800 yıllık derin bir geçmişi barındıran bu alan, alanında uzman bir heyete emanet edildi. Prof. Dr. Atakan Akçay’ın liderliğinde büyük bir titizlikle yürütülecek olan bilimsel araştırmalar sayesinde, Frig uygarlığının defin ritüellerinden günlük yaşantılarına kadar pek çok sırrın çözülmesi hedefleniyor. Kazılardan elde edilecek her bir yeni bulgunun, Ankara'nın yerel tarihine ve Anadolu'nun kadim geçmişine dair çok kıymetli yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Toprağın altında asırlardır uyuyan tarihi mirası koruyarak geleceğe aktarmayı amaçlayan bu kazı süreci tamamlandığında, bölge başkentin sosyal ve kültürel hayatına doğrudan entegre edilecek. Çalışmaların ardında yatan asıl büyük hedef ise bu alanın modern bir arkeoparka dönüştürülmesi.