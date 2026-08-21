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Bakan Açıkladı, Kazı Çalışmaları Başlıyor: Ankara'nın Kalbindeki 2 Bin 800 Yıllık Sır Çözülüyor

Bakan Açıkladı, Kazı Çalışmaları Başlıyor: Ankara'nın Kalbindeki 2 Bin 800 Yıllık Sır Çözülüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2026 - 11:33
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara'nın merkezinde yer alan ve bugüne kadar hiç kazı yapılmamış 2 bin 800 yıllık Frig tümülüsünde tarihi bir çalışma başlattı. Başkentin geçmişine ışık tutacak bu eşsiz alan, kazıların ardından yepyeni bir arkeopark olarak kültür turizmine kazandırılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın binlerce yıllık geçmişini aydınlatacak yepyeni bir adımın müjdesini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın binlerce yıllık geçmişini aydınlatacak yepyeni bir adımın müjdesini verdi.

Bakanlığın vizyon çalışmalarından biri olan 'Geleceğe Miras' projesi çerçevesinde, başkentin Bahçelievler-Emek bölgesinde bulunan Frig Dönemi Batı Nekropolü'ndeki BT10 Tümülüsü'nde ilk kez bilimsel kazı çalışmalarına başlandı. Bugüne kadar tamamen bakir kalmış bu tarihi noktada vurulan ilk kazma, bölgenin gizli kalmış kültürel zenginliğini ortaya çıkarmak adına atılan en kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Milattan önce 800 ile 550 yılları arasına dayanan ve tam 2 bin 800 yıllık derin bir geçmişi barındıran bu alan, alanında uzman bir heyete emanet edildi. Prof. Dr. Atakan Akçay’ın liderliğinde büyük bir titizlikle yürütülecek olan bilimsel araştırmalar sayesinde, Frig uygarlığının defin ritüellerinden günlük yaşantılarına kadar pek çok sırrın çözülmesi hedefleniyor. Kazılardan elde edilecek her bir yeni bulgunun, Ankara'nın yerel tarihine ve Anadolu'nun kadim geçmişine dair çok kıymetli yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Toprağın altında asırlardır uyuyan tarihi mirası koruyarak geleceğe aktarmayı amaçlayan bu kazı süreci tamamlandığında, bölge başkentin sosyal ve kültürel hayatına doğrudan entegre edilecek. Çalışmaların ardında yatan asıl büyük hedef ise bu alanın modern bir arkeoparka dönüştürülmesi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. MÖ 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz.

Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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